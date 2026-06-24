Petrobras leva rivalidade entre Caprichoso e Garantido para o Fortnite

A rivalidade entre os bois Caprichoso e Garantido, um dos elementos centrais do Festival de Parintins, ganhou uma versão gamer. Patrocinadora do evento, a Petrobras lançou uma ativação no Fortnite que transforma a disputa entre os dois bumbás em uma experiência interativa para os jogadores.

Batizada de "Batalha dos Bumbás", a iniciativa foi criada pela Ogilvy e desenvolvida pelo estúdio brasileiro Pixel Hunters. O game reproduz, em ambiente virtual, a divisão entre as torcidas azul e vermelha que caracteriza a celebração realizada anualmente no Amazonas.

Levando Parintins aos jovens

No mapa criado para a ação, os participantes escolhem um dos lados da disputa, e precisam ocupar o maior espaço possível do Bumbódromo com as cores que representam cada boi. As partidas terão seus resultados somados ao longo do Festival de Parintins, e o vencedor da competição virtual será anunciado em 29 de junho, data de encerramento do evento.

Segundo Ana Cláudia Esteves, gerente de publicidade e mídia da Petrobras, a proposta é apresentar o Festival de Parintins para novas audiências, utilizando uma linguagem já presente no cotidiano desse público.

"Ao levar o festival para o universo dos games, falamos com a Geração Z em uma linguagem que já faz parte do seu cotidiano, ao mesmo tempo em que apresentamos a força da cultura amazônica para públicos de diferentes regiões do país", afirma.

A iniciativa faz parte da estratégia da Petrobras de explorar formatos de engajamento digital para ampliar o alcance de manifestações culturais brasileiras.

O Festival de Parintins, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho, é uma das maiores manifestações culturais do país, com impacto direto sobre setores como turismo, comércio e a economia criativa da região.