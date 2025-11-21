Robinho será um dos destaques da 2ª temporada de 'Tremembé'; veja trailer

O Prime Video Brasil anunciou nesta sexta-feira, 21, a segunda temporada da série 'Tremembé'. A primeira temporada da série dramatiza a rotina e os bastidores da vida de detentos condenados por homicídios que cumpriram ou ainda cumprem pena na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, no município de Tremembé, interior de São Paulo.

Segundo o Prime Video, a nova temporada vai contar histórias de outros condenados na prisão. A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen, publicou um vídeo sobre a confirmação da segunda temporada.

O clipe termina mostrando o caso do Robinho, jogador de futebol condenado a nove anos de prisão por participação em um estupro coletivo na Itália. Ele ficou mais de um ano encarcerado em Tremembé e foi transferido para um presídio em Limeira nesta semana.

Me ligaram direto de Tremembé. E dessa vez não era golpe. Chegou a confirmação que vocês estavam esperando! #TREMEMBE2

Até o momento não há previsão para a data de lançamento.

Relembre o caso Robinho

O ex-jogador de futebol Robson de Souza foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo, cometido em uma boate de Milão, em 2013. Foi preso em março de 2024, após a Justiça brasileira homologar a sentença da Itália.

Segundo a acusação, Robinho e outros cinco homens violentaram uma mulher albanesa de 23 anos em uma boate em Milão, o atleta era jogador do Milan na época. As investigações concluíram que a jovem estava alcoolizada e incapaz de se defender.

A Lei de Migração, de 2017, autorizou o cumprimento, no Brasil, de uma sentença emitida no exterior. A defesa de Robinho alega que essa regra não poderia ser aplicada a ele, já que essa alteração tem natureza penal, e o crime foi cometido em 2013.

Desde março de 2024, o jogador cumpria a pena em Tremembé. Após a repercussão da série de true crime, o ex-atleta da seleção brasileira e ídolo do Santos pediu transferência e, no último domingo, 16, foi realocado para Centro de Ressocialização de Limeira para cumprir o restante da pena.