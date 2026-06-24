Keiko Fujimori abre vantagem irreversível e deve vencer eleição no Peru

Repórter
Publicado em 24 de junho de 2026 às 07h51.
A candidata de direita Keiko Fujimori está prestes a confirmar a vitória no segundo turno das eleições presidenciais do Peru, após abrir uma vantagem que já não pode mais ser revertida na apuração final.
A herdeira política do ex-presidente Alberto Fujimori disputou sua quarta eleição presidencial e construiu a campanha com foco no combate à criminalidade e na promessa de restaurar a estabilidade política do país.
Com 99,86% das urnas apuradas, Fujimori soma 50,118% dos votos, contra 49,882% do candidato de esquerda Roberto Sánchez, segundo dados do Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A diferença supera 43 mil votos, enquanto restam cerca de 39,3 mil votos pendentes de contabilização em 131 seções eleitorais.
Mesmo diante do cenário favorável à adversária, Sánchez apresentou um pedido para anular os votos registrados no exterior, que somam cerca de 300 mil eleitores e favoreceram amplamente Fujimori.
Em publicação na rede X, o candidato afirmou ter protocolado uma solicitação junto ao Jurado Nacional de Elecciones para invalidar a votação realizada em 119 repartições consulares.
Ele alega irregularidades administrativas e problemas na custódia dos votos, mas não apresentou provas públicas das acusações.
Segundo Sánchez, sem os votos do exterior, ele teria uma vantagem de aproximadamente 25 mil votos sobre a adversária.
O partido Fuerza Popular informou que aguardará a totalização de 100% dos votos antes de declarar oficialmente a vitória.
Uma missão de observação da União Europeia avaliou que o segundo turno ocorreu de forma "calma e ordenada", apesar do ambiente de forte polarização política.
A disputa colocou frente a frente Keiko Fujimori e Roberto Sánchez, apontado como herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, que está preso após a tentativa fracassada de autogolpe em 2022.
Fujimori havia sido derrotada nas eleições presidenciais de 2011, 2016 e 2021. Agora, está prestes a conquistar a Presidência na quarta tentativa.
O vencedor da eleição substituirá o presidente interino José María Balcázar em 28 de julho e assumirá um mandato de cinco anos.