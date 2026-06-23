'Avatar: O Último Mestre do Ar': 2ª temporada estreia nesta semana; veja a data

Os fãs de "Avatar: O Último Mestre do Ar" não terão que esperar muito mais pelo retorno da série. A segunda temporada da adaptação live-action da Netflix estreia nesta quinta-feira, 25 de junho, dando continuidade à jornada de Aang e seus amigos contra a ameaça da Nação do Fogo.

Assim como aconteceu na primeira temporada, todos os episódios serão disponibilizados de uma só vez para os assinantes da plataforma. Ao todo, o novo ano terá sete capítulos.

Confira os títulos e durações da segunda temporada:

Episódio 1: Em Algum Lugar Seguro (1h03)

Episódio 2: Uma Luta, Uma Vez Iniciada (1h02)

Episódio 3: Cidade de Muros e Segredos (56 min)

Episódio 4: A Água Cai, as Pedras Surgem (57 min)

Episódio 5: Dez Mil Coisas (59 min)

Episódio 6: A Parábola dos Dois Dragões (51 min)

Episódio 7: Algo Quebrado (1h04)

O que esperar da nova temporada?

Após os acontecimentos do primeiro ano, Aang, Katara e Sokka seguem viagem rumo ao Reino da Terra. A missão do grupo será encontrar um mestre de dobra de terra para ajudar o Avatar em seu treinamento, enquanto tentam fortalecer alianças contra o domínio da Nação do Fogo.

A temporada também marcará a estreia de Toph Beifong, uma das personagens mais populares da animação original e uma das adições mais aguardadas pelos fãs.

Terceira temporada já está confirmada

Mesmo antes da estreia do segundo ano, a Netflix já confirmou a produção da terceira e última temporada da série. O objetivo é adaptar integralmente os três livros da animação clássica exibida pela Nickelodeon.

A renovação foi anunciada ainda em 2024, pouco depois do lançamento da primeira temporada, demonstrando a confiança da plataforma no sucesso da produção.