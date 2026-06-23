'Avatar: O Último Mestre do Ar': 2ª temporada estreia nesta semana; veja a data

'Avatar: O Último Mestre do Ar': Série retorna com novos personagens, mais batalhas e o avanço da guerra contra a Nação do Fogo (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 23 de junho de 2026 às 21h29.
Os fãs de "Avatar: O Último Mestre do Ar" não terão que esperar muito mais pelo retorno da série. A segunda temporada da adaptação live-action da Netflix estreia nesta quinta-feira, 25 de junho, dando continuidade à jornada de Aang e seus amigos contra a ameaça da Nação do Fogo.
Assim como aconteceu na primeira temporada, todos os episódios serão disponibilizados de uma só vez para os assinantes da plataforma. Ao todo, o novo ano terá sete capítulos.
Confira os títulos e durações da segunda temporada:
Após os acontecimentos do primeiro ano, Aang, Katara e Sokka seguem viagem rumo ao Reino da Terra. A missão do grupo será encontrar um mestre de dobra de terra para ajudar o Avatar em seu treinamento, enquanto tentam fortalecer alianças contra o domínio da Nação do Fogo.
A temporada também marcará a estreia de Toph Beifong, uma das personagens mais populares da animação original e uma das adições mais aguardadas pelos fãs.
Mesmo antes da estreia do segundo ano, a Netflix já confirmou a produção da terceira e última temporada da série. O objetivo é adaptar integralmente os três livros da animação clássica exibida pela Nickelodeon.
A renovação foi anunciada ainda em 2024, pouco depois do lançamento da primeira temporada, demonstrando a confiança da plataforma no sucesso da produção.