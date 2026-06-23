Filho de David e Victoria, Romeo Beckham é escalado para o primeiro filme da carreira

Romeo Beckham, filho de David e Victoria Beckham, está prestes a dar um novo passo na carreira. Aos 23 anos, o modelo fará sua estreia como ator em "Forty Love", filme francês que combina drama esportivo, romance e questões de identidade.

Conhecido por trabalhos no universo da moda e por campanhas para grandes marcas internacionais, Romeo agora aposta no cinema em um projeto que tem chamado atenção pelo tema e pelo elenco.

Do que fala "Forty Love"?

A trama acompanha Sacha Gallo, uma jovem estrela do tênis francês que sonha em conquistar um importante título em Paris. Sua rotina muda completamente com a chegada de um novo rival, interpretado por Romeo Beckham.

O que começa como uma disputa esportiva intensa acaba se transformando em algo mais profundo. Aos poucos, a rivalidade dá lugar a sentimentos que levam o protagonista a questionar sua identidade, seus desejos e tudo o que acreditava saber sobre si mesmo.

Em sua estreia nas telas, Romeo dividirá cena com o ator francês Paul Kircher, que interpreta o protagonista da história. O elenco ainda conta com nomes conhecidos do cinema europeu, como Guillaume Canet, Benjamin Voisin e Catherine Deneuve.

Nova fase para Romeo Beckham

Antes de ingressar na atuação, Romeo construiu carreira como modelo e também teve passagem pelo futebol, seguindo os passos do pai durante parte da juventude. Nos últimos anos, ele participou de campanhas e desfiles de marcas de luxo, como Balenciaga, Burberry e Yves Saint Laurent.

Dirigido pelo fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti em sua estreia como cineasta, "Forty Love" tem lançamento previsto para 25 de novembro nos cinemas da França. Até o momento, não há confirmação sobre estreia no Brasil ou em outros mercados internacionais.

Além de Romeo, David e Victoria Beckham são pais de Brooklyn, de 27 anos, Cruz, de 21, e Harper, de 14.

Desentendimento entre os Beckham

Apesar da imagem de família unida construída ao longo dos anos, David e Victoria Beckham enfrentaram recentemente uma crise pública envolvendo o filho mais velho, Brooklyn Beckham. O empresário e influenciador de 27 anos se afastou dos pais após uma série de desentendimentos ligados ao seu casamento com Nicola Peltz.

Em uma publicação nas redes sociais em janeiro de 2026, Brooklyn afirmou que permaneceu calado por muito tempo e acusou a família de controlar a narrativa pública sobre os conflitos. Segundo ele, os atritos começaram antes mesmo da cerimônia de casamento.

Entre as alegações, Brooklyn afirmou que Victoria Beckham desistiu de confeccionar o vestido de noiva de Nicola poucos dias antes do evento, obrigando a atriz a buscar uma alternativa de última hora. Ele também acusou os pais de interferirem em decisões relacionadas à união.

O primogênito dos Beckham ainda declarou que sofreu pressão para assinar documentos pré-nupciais antes do casamento. Segundo seu relato, os pais insistiram para que o acordo fosse formalizado antes da cerimônia.

O distanciamento familiar voltou aos holofotes em junho de 2026, quando Brooklyn fez referência à situação em uma campanha publicitária. No vídeo, ele brinca com o desentendimento ao sugerir que acompanha a Copa do Mundo por causa da briga familiar. A peça termina com a frase: “É complicado. Depois eu explico.”.