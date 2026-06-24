Pré-vendas de GTA 6 abrem hoje; veja como reservar e o que já se sabe

As pré-vendas de Grand Theft Auto 6 abrem nesta quinta-feira, 25, em lojas digitais e em uma seleção de varejistas físicos. O anúncio da data, feito pela própria Rockstar Games em suas redes sociais, encerra meses de expectativa dos fãs sobre quando seria possível reservar uma cópia do jogo mais aguardado da década.

Um dia antes da abertura, a Take-Two Interactive, controladora da Rockstar, confirmou também o preço oficial: a edição padrão custará US$ 79,99, e a Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition sairá por US$ 99,99.

O game está confirmado para chegar às lojas em 19 de novembro de 2026, exclusivamente para PlayStation 5 (incluindo PS5 Pro) e Xbox Series X|S. Não há, até o momento, anúncio de versão para PC ou para o Nintendo Switch 2 — a Rockstar tem o histórico de lançar a edição para computadores apenas um ou dois anos depois do lançamento nos consoles.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25. Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb — Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026

Como reservar

Jogadores já podem adicionar o título à lista de desejos na PlayStation Store e na Microsoft Store para serem notificados no momento em que as pré-vendas forem abertas. A Rockstar não divulgou um horário exato, mas as lojas digitais de Sony e Microsoft costumam seguir o fuso da Costa Oeste dos Estados Unidos — o que pode significar uma espera mais longa para o público brasileiro, dependendo de quando a chave for virada.

Antecipando a corrida de acessos, varejistas como Microsoft, PlayStation e a rede europeia MediaMarkt já colocaram no ar páginas de teaser para o jogo nos últimos dias, ainda sem botões de compra ativos — uma forma de capturar tráfego de busca e evitar sobrecarga nos servidores quando as vendas abrirem de fato.

Junto com a data de pré-venda, a Rockstar revelou a arte oficial da capa do jogo, com os dois protagonistas em destaque contra o horizonte neon de Vice City. Dias antes, em 18 de junho, a empresa também havia divulgado um teaser de 30 segundos apresentando a dupla de criminosos Lucia Caminos e Jason Duval em cenas de ação — incluindo uma moto, um carro de polícia e um helicóptero armado com minigun — além de outros personagens como Boobie Ike e Raul Bautista.

Na página oficial de pré-venda, fãs também encontraram a primeira imagem completa de Vice City já divulgada pelo estúdio: uma vista do porto da cidade, com seus arranha-céus e o sistema dinâmico de dia e noite do jogo em destaque, banhado por tons de roxo e laranja do entardecer.

Qual será a história de GTA 6?

A trama acompanha Jason Duval e Lucia Caminos, um casal envolvido no mundo do crime que vê um assalto aparentemente simples se transformar em uma conspiração de grandes proporções.

A história se passa em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, que tem Vice City como principal cenário. Segundo a Rockstar, os protagonistas precisarão atravessar diferentes regiões do mapa enquanto tentam sobreviver a organizações criminosas e autoridades locais.