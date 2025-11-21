Tremembé: PrimeVideo confirma segunda temporada da série

O Prime Video Brasil anunciou nesta sexta-feira, 21, a segunda temporada da série 'Tremembé'.

A primeira temporada da série dramatiza a rotina e os bastidores da vida de detentos condenados por homicídios que cumpriram ou ainda cumprem pena na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, no município de Tremembé, interior de São Paulo.

VOCÊS PEDIRAM ‼️ E agora é oficial: a 2ª temporada de #Tremembé vem aí... Em breve, vamos descobrir novas histórias do presídio dos famosos 🔥👀 pic.twitter.com/JJk8AECsoY — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) November 21, 2025



Segundo o Prime Video, a nova temporada vai contar histórias de outros condenados na prisão. A atriz Marina Ruy Barbosa, que interprete Suzane von Richthofen, publicou um vídeo sobre a confirmação da segunda temporada. O clipe termina mostrando o caso do Robinho, jogador de futebol condenado a nove anos de prisão por participação em um estupro coletivo na Itália. Ele ficou mais de um ano encarcerado em Tremembé e foi transferido para um presídio em Limeira nesta semana.

Me ligaram direto de Tremembé. E dessa vez não era golpe. Chegou a confirmação que vocês estavam esperando! #TREMEMBE2 pic.twitter.com/eFhtf7VofZ — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) November 21, 2025

Até o momento não há previsão para a data de lançamento.

Entre os personagens retratados na primeira temporada estão Suzane von Richthofen, condenada por envolvimento no assassinato dos pais em 2002; Elize Matsunaga, que matou e esquartejou o marido em 2012; e Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni em 2008.

O elenco traz nomes conhecidos da televisão brasileira. Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen, enquanto Bianca Comparato dá vida a Anna Carolina Jatobá. A série mistura elementos de ficção com fatos reais, apresentando versões dramatizadas das trajetórias dessas figuras em um dos presídios mais conhecidos do país.

A produção levanta discussões sobre o tratamento midiático de crimes violentos e o interesse do público por histórias que envolvem justiça criminal e repercussão social.

Conheça os personagens da 1ª temporada de Tremembé

Suzanne von Richthofen

Suzane von Richthofen (interpretada por Marina Ruy Barbosa) foi condenada por homicídio triplamente qualificado pelo assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen, ocorrido em 31 de outubro de 2002, em São Paulo. O crime foi planejado por ela em conjunto com os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos — à época, Daniel era seu namorado.

A motivação apontada pela investigação foi a desaprovação do relacionamento por parte dos pais de Suzane. Na noite do crime, ela permitiu a entrada dos irmãos Cravinhos na residência da família, onde os pais foram mortos com golpes de marreta na cabeça enquanto dormiam. Após o assassinato, o trio tentou simular um latrocínio — roubo seguido de morte — para dificultar as investigações.

Suzane foi sentenciada a 39 anos e seis meses de prisão. Em 2015, obteve progressão para o regime semiaberto e, em 2023, passou ao regime aberto. O caso teve ampla repercussão nacional, tanto pela violência do crime quanto pela repercussão social e familiar em torno da figura da autora.

Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos

Interpretado por Felipe Simas, o namorado de Suzanne von Richthofen e um dos executores do assassinato do casal Richthofen. Além do irmão de Daniel (intepretado por Kelner Macêdo), outro envolvido no assassinato dos Richthofen.

Roger Abdelmassih

Roger Abdelmassih, ex-médico da área de reprodução assistida, foi condenado a 181 anos, 11 meses e 12 dias de prisão por crimes sexuais cometidos contra pacientes entre 1990 e 2008, na clínica que mantinha em São Paulo. Ele foi responsabilizado por estupros, atentados violentos ao pudor e outros atos libidinosos contra ao menos 52 mulheres, que estavam sob efeito de sedativos durante os procedimentos médicos.

Além dos crimes sexuais, há indícios de que Abdelmassih também tenha realizado manipulações genéticas irregulares em alguns tratamentos de fertilização. Diante da gravidade dos atos, seu registro profissional foi cassado.

Em 2011, o ex-médico fugiu do Brasil após receber habeas corpus, período no qual passou a figurar entre os criminosos mais procurados do país. Posteriormente, foi capturado e passou a cumprir pena em regime fechado. A Justiça mantém sua prisão com base na gravidade dos crimes e no risco de evasão. Na série "Tremembé", ele é interpretado pelo ator Anselmo Vasconcelos.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Alexandre Nardoni (Interpretado pelo ator Lucas Oradovschi), foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado da filha, Isabella Oliveira Nardoni, de 5 anos, em um caso que teve ampla repercussão nacional. O crime ocorreu em março de 2008, na cidade de São Paulo. Ele e a então esposa, Anna Carolina Jatobá (interpretada por Bianca Comparato), foram responsabilizados por jogar a criança do sexto andar do prédio onde moravam.

Alexandre Nardoni foi sentenciado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Anna Carolina Jatobá recebeu a pena de 26 anos e 8 meses.

Ambos também foram condenados por fraude processual, por tentarem manipular a cena do crime com a intenção de dificultar as investigações. Iniciaram o cumprimento da pena em regime fechado e, com o tempo, obtiveram progressões para os regimes semiaberto e aberto, conforme previsto pela legislação penal brasileira.

Elize Matsunaga

Elize Matsunaga (interpretada pela atriz Carol Garcia) foi condenada pelo assassinato do marido, Marcos Kitano Matsunaga, em um caso de grande repercussão ocorrido em 2012. O crime aconteceu no apartamento do casal, em São Paulo, após Elize descobrir uma traição. Na sequência, ela matou Marcos com um disparo de arma de fogo, esquartejou o corpo e distribuiu os restos mortais em diferentes locais da cidade, para dificultar a identificação e a investigação.

Inicialmente, Elize foi sentenciada a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão em regime fechado, após um julgamento que durou sete dias. Posteriormente, a pena foi reduzida para 16 anos e três meses, com o reconhecimento da atenuante da confissão. Ela também foi condenada por destruição e ocultação de cadáver.

O tribunal considerou que a vítima foi morta sem chance de defesa. No entanto, o júri popular rejeitou as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel, o que impactou diretamente na dosimetria da pena.

Sandrão

Interpretada pela atriz Letícia Rodrigues, a detenta Sandra Regina Ruiz, apelidada como Sandrão, se relacionou com Elize Matsunaga e Suzane na prisão.

Sandrão foi condenada por envolvimento em um sequestro seguido de assassinato ocorrido em 2003, quando tinha 20 anos. Ela e outros três cúmplices participaram do crime que vitimou um adolescente de 14 anos, vizinho do grupo.

Na ocasião, os criminosos exigiram inicialmente R$ 40 mil como resgate, valor que posteriormente foi reduzido para R$ 3 mil. Mesmo com o pagamento efetuado, a vítima foi executada.