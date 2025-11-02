Tremembé: o que é verdade e o que é mentira na série do Prime Video

A série "Tremembé" estreou na sexta-feira, 31, no Amazon Prime Video e já virou um sucesso nas redes. A produção, baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, conta a história dos prisioneiros "famosos" que estão no presídio no interior de São Paulo. Entre os nomes mais conhecidos estão Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.

A obra se inspira em dois livros-reportagens de Campbell — Suzane: Assassina e Manipuladora (2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021) — e combina relatos verídicos com elementos ficcionais para criar uma narrativa dramática. Segundo os próprios criadores, a proposta é retratar a vida dentro da penitenciária de maneira envolvente, sem deixar de lado a base factual.

O que é verdade

Boa parte dos acontecimentos retratados na série são baseados em fatos documentados. Segundo Campbell, em entrevista ao Estadão, "as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade".

Entre os episódios verídicos estão:

O triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize : esse relacionamento existiu dentro da prisão.

O romance entre Duda e Cristian Cravinhos : o envolvimento foi real.

Roger Abdelmassih fingindo estar doente : o ex-médico tentou enganar a Justiça simulando problemas de saúde.

A transferência de Suzane para Tremembé : após uma rebelião na Penitenciária de Ribeirão Preto, ela foi transferida por questão de segurança.

As interações e dinâmicas entre os detentos: todas as relações entre presos foram baseadas em relatos apurados nos livros.

A série passou por revisão jurídica antes de ser aprovada.

O que é ficção

A dramatização da série Tremembé está principalmente na forma como os fatos são organizados e apresentados. Mesmo com base em relatos reais, os criadores optaram por adaptar os acontecimentos para construir uma narrativa mais envolvente. Entre os recursos utilizados estão:

Ajustes na linha do tempo

A cronologia dos eventos reais foi reorganizada para dar mais ritmo à série. Por exemplo, episódios que aconteceram com anos de intervalo na vida real — como a chegada de Elize e a relação de Suzane com outras detentas — são apresentados como se ocorressem em sequência, para manter a tensão dramática.

Reordenação de acontecimentos

Situações reais foram deslocadas ou condensadas em um mesmo arco narrativo. Um exemplo é o desenvolvimento do triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize: embora tenha ocorrido ao longo de diferentes fases da prisão, a série reúne tudo em um mesmo momento para intensificar os conflitos.

Diálogos e cenas específicas

Embora inspirados em relatos, muitos diálogos foram criados pelos roteiristas. Conversas entre Suzane e Elize, por exemplo, ou as interações com agentes penitenciários, foram roteirizadas com base no perfil dos personagens e nos registros dos livros, mas não há gravações ou transcrições reais desses momentos. Também há cenas de tensão, como ameaças e brigas, inspiradas em dinâmicas conhecidas do presídio, mas que não estão documentadas em detalhes.

Foco além do crime

O próprio Ullisses Campbell destaca que Tremembé não se limita a retratar os crimes cometidos. “O crime no nosso projeto é um detalhe. O foco está no que acontece depois dele”, afirmou em entrevista ao Estadão.

A série busca mostrar como os presos convivem, se relacionam e enfrentam o sistema prisional, além de expor os dilemas e estratégias usados por figuras conhecidas para reconstruir suas vidas — ou manipular a própria imagem — na prisão.