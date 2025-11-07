Tremembé: quais presos 'famosos' não apareceram na série do Prime Video?

A série "Tremembé" estreou na sexta-feira, 31, no Amazon Prime Video e já virou um sucesso nas redes. A produção, baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, conta a história dos prisioneiros "famosos" que estão no presídio no interior de São Paulo. Entre os nomes mais conhecidos estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih. Mas nem todos os "presos famosos" apareceram na primeira temporada da produção.

A obra se inspira em dois livros-reportagens de Campbell — Suzane: Assassina e Manipuladora (2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021) — e combina relatos verídicos com elementos ficcionais para criar uma narrativa dramática.

Quem não apareceu na série Tremembé?

Robinho: jogador está preso em Tremembé por estupro (Alexandre Schneider/Getty Images)

Robson de Souza (Robinho)

Condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo, cometido em uma boate de Milão, em 2013. Foi preso em março de 2024, após a Justiça brasileira homologar a sentença da Itália.

Condenado a 280 anos por estuprar e matar nove mulheres na Grande São Paulo. Está preso desde 1998. Deve deixar a prisão em 2028, ao completar o limite de 30 anos de pena previsto na legislação da época.

Acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018. Ex-policial militar, foi transferido para Tremembé em junho de 2024.

Conhecido como "Hacker de Araraquara", ganhou notoriedade nacional por envolvimentos em crimes cibernéticos, como a Operação Spoofing e a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Filho de Pelé, foi condenado por lavagem de dinheiro. Cumpre pena em regime aberto. Foi absolvido das acusações de tráfico e associação ao tráfico.

Condenado a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima, sua ex-namorada, em 2010. Foi solto em agosto de 2023.

Autor de um ataque a tiros em um cinema do Shopping Morumbi, em 1999, que deixou três mortos e quatro feridos. Inicialmente condenado a 120 anos, teve a pena reduzida para 48 anos e foi transferido para Salvador, na Bahia.

Empresário condenado a oito anos de prisão por dopar e estuprar a estudante de medicina Stephanie Cohen, em 2021. Responde a mais três processos por crimes sexuais contra mulheres.

Condenada a 85 anos por matar os pais e o irmão, de 15 anos, e queimar os corpos em Santo André, em 2020. Cumpre pena por homicídio qualificado, roubo, destruição de cadáver e associação criminosa.

Acusado de matar o enteado Joaquim Pontes Marques com uma superdose de insulina. A mãe da criança, Natália Mingoni Ponte, também foi presa como cúmplice. Ambos passaram por Tremembé.

Quem continua preso no 'presídio dos famosos'?

Roger Abdelmassih : condenado a 181 anos de prisão por estupro de 37 mulheres. Permanece em cela individual, com acompanhamento médico.

Lindemberg Alves: condenado a 39 anos pelo assassinato de Eloá Pimentel. Tem direito a saídas temporárias, mas não está em regime semiaberto.

Quem já esteve em Tremembé?