Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Tremembé: quais presos 'famosos' não apareceram na série do Prime Video?

Entre os nomes mais conhecidos que aparecem na série estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih

Tremembé: saiba quais presos não apareceram na série (Prime Video/Reprodução)

Tremembé: saiba quais presos não apareceram na série (Prime Video/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10h48.

A série "Tremembé" estreou na sexta-feira, 31, no Amazon Prime Video e já virou um sucesso nas redes. A produção, baseada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, conta a história dos prisioneiros "famosos" que estão no presídio no interior de São Paulo. Entre os nomes mais conhecidos estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih. Mas nem todos os "presos famosos" apareceram na primeira temporada da produção.

A obra se inspira em dois livros-reportagens de Campbell — Suzane: Assassina e Manipuladora (2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021) — e combina relatos verídicos com elementos ficcionais para criar uma narrativa dramática.

Quem não apareceu na série Tremembé?

robinho-santos-jogador

Robinho: jogador está preso em Tremembé por estupro (Alexandre Schneider/Getty Images)

  • Robson de Souza (Robinho)
    Condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo, cometido em uma boate de Milão, em 2013. Foi preso em março de 2024, após a Justiça brasileira homologar a sentença da Itália.
  • Francisco de Assis Pereira (Maníaco do Parque)
    Condenado a 280 anos por estuprar e matar nove mulheres na Grande São Paulo. Está preso desde 1998. Deve deixar a prisão em 2028, ao completar o limite de 30 anos de pena previsto na legislação da época.
  • Ronnie Lessa
    Acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018. Ex-policial militar, foi transferido para Tremembé em junho de 2024.
  • Walter Delgatti Neto
    Conhecido como "Hacker de Araraquara", ganhou notoriedade nacional por envolvimentos em crimes cibernéticos, como a Operação Spoofing e a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
  • Edson Cholbi Nascimento (Edinho)
    Filho de Pelé, foi condenado por lavagem de dinheiro. Cumpre pena em regime aberto. Foi absolvido das acusações de tráfico e associação ao tráfico.
  • Mizael Bispo de Souza
    Condenado a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima, sua ex-namorada, em 2010. Foi solto em agosto de 2023.
  • Mateus da Costa Meira
    Autor de um ataque a tiros em um cinema do Shopping Morumbi, em 1999, que deixou três mortos e quatro feridos. Inicialmente condenado a 120 anos, teve a pena reduzida para 48 anos e foi transferido para Salvador, na Bahia.
  • Thiago Brennand
    Empresário condenado a oito anos de prisão por dopar e estuprar a estudante de medicina Stephanie Cohen, em 2021. Responde a mais três processos por crimes sexuais contra mulheres.
  • Anaflávia Gonçalves
    Condenada a 85 anos por matar os pais e o irmão, de 15 anos, e queimar os corpos em Santo André, em 2020. Cumpre pena por homicídio qualificado, roubo, destruição de cadáver e associação criminosa.
  • Guilherme Raymo Longo
    Acusado de matar o enteado Joaquim Pontes Marques com uma superdose de insulina. A mãe da criança, Natália Mingoni Ponte, também foi presa como cúmplice. Ambos passaram por Tremembé.

Quem continua preso no 'presídio dos famosos'?

  • Roger Abdelmassih: condenado a 181 anos de prisão por estupro de 37 mulheres. Permanece em cela individual, com acompanhamento médico.

  • Lindemberg Alves: condenado a 39 anos pelo assassinato de Eloá Pimentel. Tem direito a saídas temporárias, mas não está em regime semiaberto.

Quem já esteve em Tremembé?

  • Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais (2002);

  • Elize Matsunaga, condenada pela morte e esquartejamento do marido (2012);

  • Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni (2008);

  • Alexandre Nardoni, pai de Isabella, também condenado pelo crime;

  • Sandra Regina Ruiz, a "Sandrão", condenada por sequestro seguido de morte.

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

Mais de Pop

Sessão da Tarde: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 7

'GTA 6' é adiado novamente pela Take Two; veja a nova data de lançamento do jogo

Os Donos do Jogo: série brasileira chega ao top 4 mundial da Netflix

Ayrton Senna: veja filmes e séries sobre a história do piloto brasileiro

Mais na Exame

EXAME Agro

Brasil deve renovar recorde histórico de exportação de carne bovina em novembro

Mercados

Ibovespa abre em leve queda e perde os 153 mil pontos

Future of Money

Bitcoin volta a cair abaixo de US$ 100 mil em compasso com desempenho fraco de IA nas bolsas

Carreira

4 prompts para de ajudar administrar e economizar o seu dinheiro