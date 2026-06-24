GTA 6: pré-venda começa à meia-noite de quinta-feira, 25 (GTA/Reprodução)
Repórter
Publicado em 24 de junho de 2026 às 07h58.
Última atualização em 24 de junho de 2026 às 08h00.
Depois de anos de expectativa, trailers recordistas e uma série de adiamentos, Grand Theft Auto VI finalmente ganhou um preço oficial. Segundo o The Verge, a edição padrão do jogo custará US$ 79,99, enquanto a versão Ultimate será vendida por US$ 99,99. Os valores para o Brasil ainda não foram divulgados.
O valor coloca GTA 6 entre os lançamentos mais caros da história dos videogames e reforça uma tendência que vem ganhando força na indústria: o aumento do preço dos grandes jogos da nova geração.
A pré-venda começa à meia-noite de quinta-feira, 25, nos horários locais de cada mercado, para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. O lançamento está marcado para 19 de novembro.
O anúncio encerra meses de especulação entre investidores, analistas e jogadores. Desde o primeiro trailer, divulgado pela Rockstar, havia dúvidas sobre quanto a empresa cobraria pelo primeiro GTA em mais de uma década.
O jogo chega 13 anos após o lançamento de Grand Theft Auto V, um dos produtos de entretenimento mais lucrativos da história. O intervalo incomum aumentou as expectativas em torno da sequência e transformou GTA VI no lançamento mais aguardado do mercado de games.
A importância do título é tão grande que diversos estúdios ajustaram seus calendários para evitar competir diretamente com a estreia da Rockstar.
A edição padrão inclui o jogo completo e acesso ao pacote promocional Vintage Vice City para quem comprar até 20 de novembro. O conteúdo traz itens inspirados em GTA: Vice City, lançado em 2002.
Já a edição Ultimate adiciona veículos, armas, roupas, tatuagens e outros conteúdos digitais desbloqueados ao longo da campanha.
Quem optar pela compra digital também receberá um mês de assinatura do GTA Plus sem custo adicional.
O anúncio acontece em um momento de reajustes em toda a indústria. Nos últimos meses, fabricantes e editoras aumentaram preços de consoles e jogos, impulsionadas pelo avanço dos custos de desenvolvimento.
O valor de US$ 79,99 para GTA VI reforça a percepção de que os grandes lançamentos caminham para uma nova faixa de preço. Para a Rockstar, a aposta é que a força da franquia seja suficiente para convencer milhões de jogadores a pagar mais.
A julgar pela expectativa em torno do lançamento, poucos analistas acreditam que isso será um problema.