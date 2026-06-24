Depois de anos de expectativa, trailers recordistas e uma série de adiamentos, Grand Theft Auto VI finalmente ganhou um preço oficial. Segundo o The Verge, a edição padrão do jogo custará US$ 79,99, enquanto a versão Ultimate será vendida por US$ 99,99. Os valores para o Brasil ainda não foram divulgados.

O valor coloca GTA 6 entre os lançamentos mais caros da história dos videogames e reforça uma tendência que vem ganhando força na indústria: o aumento do preço dos grandes jogos da nova geração.

A pré-venda começa à meia-noite de quinta-feira, 25, nos horários locais de cada mercado, para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. O lançamento está marcado para 19 de novembro.

O jogo mais aguardado da década

O anúncio encerra meses de especulação entre investidores, analistas e jogadores. Desde o primeiro trailer, divulgado pela Rockstar, havia dúvidas sobre quanto a empresa cobraria pelo primeiro GTA em mais de uma década.

O jogo chega 13 anos após o lançamento de Grand Theft Auto V, um dos produtos de entretenimento mais lucrativos da história. O intervalo incomum aumentou as expectativas em torno da sequência e transformou GTA VI no lançamento mais aguardado do mercado de games.

A importância do título é tão grande que diversos estúdios ajustaram seus calendários para evitar competir diretamente com a estreia da Rockstar.

O que vem em cada edição

A edição padrão inclui o jogo completo e acesso ao pacote promocional Vintage Vice City para quem comprar até 20 de novembro. O conteúdo traz itens inspirados em GTA: Vice City, lançado em 2002.

Já a edição Ultimate adiciona veículos, armas, roupas, tatuagens e outros conteúdos digitais desbloqueados ao longo da campanha.

Quem optar pela compra digital também receberá um mês de assinatura do GTA Plus sem custo adicional.

Uma nova faixa de preço para os games

O anúncio acontece em um momento de reajustes em toda a indústria. Nos últimos meses, fabricantes e editoras aumentaram preços de consoles e jogos, impulsionadas pelo avanço dos custos de desenvolvimento.

O valor de US$ 79,99 para GTA VI reforça a percepção de que os grandes lançamentos caminham para uma nova faixa de preço. Para a Rockstar, a aposta é que a força da franquia seja suficiente para convencer milhões de jogadores a pagar mais.

A julgar pela expectativa em torno do lançamento, poucos analistas acreditam que isso será um problema.