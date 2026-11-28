Pedir à inteligência artificial que escreva um e-mail é uma coisa. Solicitar que ela consulte documentos, organize informações e prepare uma proposta comercial pronta para revisão representa uma atividade mais complexa.

A diferença ajuda a compreender uma mudança na relação entre profissionais e ferramentas digitais.

Sistemas que antes dependiam de instruções sucessivas passaram a oferecer recursos para executar processos com várias etapas.

A evolução coloca em discussão o futuro dos prompts, nome dado aos comandos enviados à inteligência artificial, e a possibilidade de substituir parte dessas interações pela delegação de tarefas completas.

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O que muda quando a IA começa a executar tarefas?

Nos assistentes tradicionais, o usuário solicita uma resposta e utiliza o resultado para continuar seu trabalho.

Os conhecidos como agentes de IA conseguem avançar nesse processo. A partir de um objetivo, podem organizar etapas, consultar diferentes fontes e utilizar ferramentas digitais para produzir uma entrega.

Em julho de 2025, a OpenAI apresentou o agente do ChatGPT, capaz de navegar por sites, realizar pesquisas, analisar informações e produzir planilhas e apresentações.

A tecnologia permite concentrar em uma solicitação atividades que anteriormente exigiriam vários comandos.

Quais ferramentas já permitem delegar trabalho?

Em janeiro de 2026, a Anthropic lançou o Claude Cowork, desenvolvido para executar tarefas envolvendo documentos e arquivos.

O recurso permite solicitar atividades como organizar materiais, analisar informações e produzir documentos a partir de conteúdos disponibilizados pelo usuário.

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A Microsoft também ampliou as possibilidades de automação com agentes integrados ao Copilot.

Por meio do recurso Workflows, profissionais podem descrever processos em linguagem natural para automatizar atividades em aplicativos do Microsoft 365, conforme as permissões e funcionalidades disponíveis.

O prompt vai realmente desaparecer?

A expansão dos agentes modifica o tipo de instrução necessária para utilizar inteligência artificial.

Em vez de detalhar cada operação, o profissional pode definir um objetivo, indicar os materiais disponíveis e estabelecer condições para a execução.

Isso exige maior atenção à descrição do resultado esperado. Uma solicitação para preparar um relatório, por exemplo, pode incluir público-alvo, período analisado, fontes autorizadas e formato de apresentação.

Os comandos continuam presentes, mas passam a funcionar como orientações para um processo mais amplo.

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Como delegar tarefas com segurança?

A autonomia dos agentes exige cuidados proporcionais às ações que conseguem executar.

Sistemas com acesso a documentos, contas e aplicativos podem produzir alterações que ultrapassam a geração de textos.

Por isso, as plataformas oferecem mecanismos de autorização e acompanhamento, embora os níveis de controle variem entre ferramentas.

Para profissionais, uma forma de começar é selecionar atividades de menor risco, estabelecer critérios de qualidade e revisar os resultados antes de utilizá-los.

A preparação envolve aprender a definir responsabilidades, reconhecer limitações e identificar etapas que exigem aprovação humana.

A evolução dos agentes pode ampliar o volume de atividades realizadas com apoio da IA.

Para avaliar seus benefícios, empresas precisarão considerar a qualidade das entregas, o tempo dedicado à supervisão e os riscos associados à execução automatizada.