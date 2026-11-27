Jogos Vorazes: lançamento de "Amanhecer na Colheita" reacende debate sobre as adaptações cinematográficas da franquia (Divulgação / Color Force)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15h29.
O lançamento de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" reacendeu o interesse do público geral sobre a franquia e a memória daquelas que trabalharam nas três adaptações originais dos livros de Suzanne Collins.
Nina Jacobson, produtora de "Jogos Vorazes", afirmou lamentar ter dividido os filmes de "A Esperança" em duas partes. A adaptação para os cinemas transformou o terceiro livro da trilogia em dois longa-metragens.
Na época em que os filmes de "Jogos Vorazes" foram produzidos, grandes sagas populares, como "Crepúsculo" e "Harry Potter", dividiram seus finais em dois filmes. De forma que a Lionsgate, produtora dos filmes deSuzanne Collins, seguiu o exemplo e dividiu "A Esperança" em dois longas-metragens.
“Embora eu adore os filmes de 'A Esperança', se fosse hoje, acho que tanto Francis Lawrence quanto eu tentaríamos condensar tudo em um único filme”, disse Nina em entrevista à revista Empire.
"'A Esperança" era um livro muito extenso, que nos leva a tantos lugares diferentes. Mas, no fim das contas, acho que tanto eu quanto Francis sentimos que a decisão de dividir a história, ainda que tenha partido de uma convicção genuína de que precisávamos de dois filmes para contá-la, acabou sendo vista pelo público como algo cínico", explicou a produtora. "Mesmo que as intenções fossem sinceras, e eram, o público sente que tudo não passa de uma estratégia para levá-lo a assistir a dois filmes em vez de um só."
Nos últimos anos, duas novas obras foram adicionadas ao mundo de Jogos Vorazes, "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" e "Amanhecer na Colheita", que também ganharam adaptações para o cinema, mas tiveram uma forma diferente de adaptação por parte dos produtores.
“Agora, assumimos a responsabilidade, mesmo quando se trata de um livro extenso, de transformá-lo em uma experiência cinematográfica, de não abusar da paciência do público e de tornar o resultado o mais conciso possível”, disse Jacobson à revista. “'Amanhecer na Colheita' é o mais longo de todos, com uma ou duas horas a mais de duração.”
Em "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson retornam aos seus papéis da trilogia original.
O filme longa, no entanto, acompanha Joseph Zada no papel de um jovem Haymitch durante seus jogos. O elenco também inclui Mckenna Grace, Whitney Peak, Glenn Close, Ralph Fiennes, Billy Porter, Maya Hawke, Elle Fanning, Percy Daggs IV, Whitney Peak, Lili Taylor, Kieran Culkin, Kelvin Harrison Jr., Jesse Plemons e Ben Wang.
A Lionsgate seguiu o exemplo de sagas como "Crepúsculo" e "Harry Potter", que dividiram seus finais em dois filmes. Segundo Nina Jacobson, a decisão também partiu da convicção de que eram necessários dois longas para contar a história do livro.
Nina Jacobson disse à revista Empire que a divisão acabou sendo vista pelo público como uma estratégia para vender ingressos para dois filmes. A produtora afirmou que as intenções eram sinceras, mas que hoje ela e Francis Lawrence tentariam contar a história em um único longa.
Segundo Nina Jacobson, os produtores passaram a buscar uma experiência cinematográfica mais concisa, mesmo quando adaptam livros extensos. "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" e "Amanhecer na Colheita" receberam adaptações diferentes da adotada para "A Esperança".
Joseph Zada interpreta um jovem Haymitch durante seus jogos em "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita".
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson retornam aos papéis que interpretaram na trilogia original de "Jogos Vorazes".