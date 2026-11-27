O lançamento de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" reacendeu o interesse do público geral sobre a franquia e a memória daquelas que trabalharam nas três adaptações originais dos livros de Suzanne Collins.

Nina Jacobson, produtora de "Jogos Vorazes", afirmou lamentar ter dividido os filmes de "A Esperança" em duas partes. A adaptação para os cinemas transformou o terceiro livro da trilogia em dois longa-metragens.

Por que 'Jogo Vorazes: A Esperança' foi dividido em duas parte?

Na época em que os filmes de "Jogos Vorazes" foram produzidos, grandes sagas populares, como "Crepúsculo" e "Harry Potter", dividiram seus finais em dois filmes. De forma que a Lionsgate, produtora dos filmes deSuzanne Collins, seguiu o exemplo e dividiu "A Esperança" em dois longas-metragens.

“Embora eu adore os filmes de 'A Esperança', se fosse hoje, acho que tanto Francis Lawrence quanto eu tentaríamos condensar tudo em um único filme”, disse Nina em entrevista à revista Empire.

"'A Esperança" era um livro muito extenso, que nos leva a tantos lugares diferentes. Mas, no fim das contas, acho que tanto eu quanto Francis sentimos que a decisão de dividir a história, ainda que tenha partido de uma convicção genuína de que precisávamos de dois filmes para contá-la, acabou sendo vista pelo público como algo cínico", explicou a produtora. "Mesmo que as intenções fossem sinceras, e eram, o público sente que tudo não passa de uma estratégia para levá-lo a assistir a dois filmes em vez de um só."

O que mudou nos novos filmes?

Nos últimos anos, duas novas obras foram adicionadas ao mundo de Jogos Vorazes, "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" e "Amanhecer na Colheita", que também ganharam adaptações para o cinema, mas tiveram uma forma diferente de adaptação por parte dos produtores.

“Agora, assumimos a responsabilidade, mesmo quando se trata de um livro extenso, de transformá-lo em uma experiência cinematográfica, de não abusar da paciência do público e de tornar o resultado o mais conciso possível”, disse Jacobson à revista. “'Amanhecer na Colheita' é o mais longo de todos, com uma ou duas horas a mais de duração.”

Em "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Woody Harrelson retornam aos seus papéis da trilogia original.

O filme longa, no entanto, acompanha Joseph Zada ​​no papel de um jovem Haymitch durante seus jogos. O elenco também inclui Mckenna Grace, Whitney Peak, Glenn Close, Ralph Fiennes, Billy Porter, Maya Hawke, Elle Fanning, Percy Daggs IV, Whitney Peak, Lili Taylor, Kieran Culkin, Kelvin Harrison Jr., Jesse Plemons e Ben Wang.