No início de novembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o Wegovy em comprimido, tornando-o o primeiro agonista do receptor de GLP-1 oral autorizado no país.

Com a decisão, o Brasil se junta a Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Austrália, México e União Europeia, mercados onde o medicamento já havia sido liberado em versão oral para o tratamento da obesidade e do sobrepeso.

Os resultados dos testes indicam que a eficácia da formulação oral se aproxima da observada com as tradicionais canetas injetáveis.

De acordo com o estudo OASIS 4, adultos tratados com a pílula perderam, em média, cerca de 17% do peso corporal. Um em cada três participantes alcançou redução de 20% ou mais após 64 semanas de uso.

O Wegovy oral deve chegar ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2027.

Em relação às versões injetáveis, a principal diferença está na forma de administração: enquanto as chamadas "canetinhas" são aplicadas uma vez por semana, o comprimido deve ser tomado todos os dias.

A Novo Nordisk ainda não divulgou uma estimativa de preço para o Brasil. Nos Estados Unidos, porém, o custo mensal com a pílula é de 14% a 57% menor que o das canetas, a depender da dosagem.

Para Filip Krag Knop, vice-presidente sênior de Ciência Médica e Translacional da Novo Nordisk, o lançamento da versão oral faz parte de uma estratégia de diversificação do portfólio da farmacêutica.

À EXAME, o executivo afirmou que a obesidade não tem solução única e que a tendência é oferecer um leque cada vez maior de alternativas terapêuticas.

Filip Krag Knop, da Novo Nordisk: pílula amplia o leque de opções contra a obesidade, sem substituir as canetas injetáveis. (Divulgação / Novo Nordisk)

A ideia, diz ele, não é trocar as injeções pelos comprimidos, mas permitir que médicos e pacientes escolham o tratamento mais adequado a cada perfil e necessidade clínica.

Tina Vilsbøll, da Novo Nordisk, também ouvida pela EXAME, avalia que um cardápio mais amplo de opções pode atrair quem hoje não recorre a remédios para tratar a obesidade.

Na visão da executiva, parte dos pacientes ainda enxerga os injetáveis como um caminho mais complexo, e a oferta de diferentes formatos ajuda a encontrar a abordagem certa para cada caso.

A aposta na ampliação do mercado

Os primeiros números comerciais do comprimido reforçam essa aposta. Lançado nos Estados Unidos em 2026, o Wegovy oral superou a marca de 3 milhões de prescrições nos cinco meses iniciais.

Segundo a Novo Nordisk, 80% das receitas foram para pessoas que não usavam agonistas de GLP-1 até então, sinal de que a nova formulação está expandindo a base de pacientes, em vez de apenas atrair quem já usava as canetas.

O espaço para crescer ainda é grande. De acordo com o World Obesity Atlas 2025/2026, havia cerca de 942 milhões de adultos vivendo com obesidade no mundo em 2025.

Desse total, apenas 8 milhões utilizavam medicamentos da classe GLP-1. Na prática, isso significa que menos de 1% do público potencial recorria à nova geração de remédios para controle do peso.

Muito além da perda de peso

Provocar grandes perdas de peso deixou de ser o único diferencial buscado pela indústria farmacêutica. Com remédios que já entregam resultados difíceis de imaginar há poucos anos, o debate começa a se deslocar para outras fronteiras.

Vilsbøll afirma que a próxima geração de tratamentos deverá olhar não só para quanto peso os pacientes perdem, mas para como emagrecem — preservando, por exemplo, a massa óssea e muscular —, por quanto tempo sustentam os resultados e que ganhos adicionais obtêm para a saúde.

Tina Vilsbøll, da Novo Nordisk: próxima geração de remédios deve olhar para como o paciente emagrece e por quanto tempo mantém os resultados. (Divulgação / Novo Nordisk)

A mudança de perspectiva também altera a forma como médicos e pesquisadores definem o sucesso de uma terapia. Para Knop, a resposta depende cada vez mais de uma avaliação individualizada.

O ponto de partida é entender quais comorbidades e complicações estão presentes em cada caso.

A partir daí, a meta deixa de ser apenas reduzir o peso e passa a incluir desfechos clínicos capazes de melhorar a saúde e diminuir, ao longo do tempo, os riscos associados à obesidade.

Esse movimento sugere que a nova fase do mercado de obesidade será marcada não apenas pela busca por perdas de peso expressivas, mas também por terapias capazes de atender diferentes perfis de pacientes e gerar benefícios que vão além do emagrecimento.

Nesse cenário, a corrida das farmacêuticas passa a ser definida menos pela balança e mais pelos resultados clínicos de longo prazo.