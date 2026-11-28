A Geração Z busca experiências à mesa que conciliem sabor, prazer, socialização e bem-estar, com novos desafios para o food service (Gorodenkoff/Shutterstock)
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Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07h00.
A Geração Z busca na alimentação uma experiência que combina prazer, socialização e bem-estar: 76% dos jovens associam as refeições a momentos de prazer, segundo pesquisa de 2025 da empresa Morning Consult. A influência das redes sociais e a valorização da saúde física e emocional exigem mudanças nas estratégias de bares, restaurantes e pizzarias.
Por Gustavo Cardamoni*
O ato de comer deixou de ser há muito tempo algo apenas para alimentar o corpo e saciar a fome, principalmente para a Geração Z, que trouxe para essa ocasião um momento de descoberta, prazer, socialização e bem-estar.
Tanto que, de acordo com uma pesquisa desenvolvida em 2025 pela Morning Consult, 76% dos jovens buscam na alimentação um instante de prazer, em que podem se reunir familiares e amigos para desfrutar à mesa.
Esse comportamento não é incomum para a idade, já que ele é impulsionado pela facilidade de informação a que eles têm acesso.
Segundo o levantamento da Attest do último ano, 73% dos jovens entre 18 e 27 anos afirmam utilizar as redes sociais para conhecer novos alimentos, 85% já experimentaram alguma tendência viral e 3 em cada 4 procuram sabores únicos e novas culinárias.
Apesar de toda essa abertura à novidade, existe algo que permanece essencial para fortalecer essa vivência: para 71%, o sabor ainda é o principal motivador das escolhas alimentares.
Dessa forma, a indulgência ganha espaço e começa a conviver com uma atenção maior aos ingredientes e aos benefícios associados àquilo que se come.
Sendo assim, entre a Geração Z, a busca por saudabilidade no prato vai muito além do ser saudável; é primordial que o que eles querem comer esteja alinhado com o bem-estar emocional e físico.
Isso porque 31% destes jovens já consumiram alimentos ou bebidas funcionais com ingredientes como prebióticos e probióticos.
Além disso, 79% acreditam que aquilo que comem e bebem tem impacto moderado ou significativo sobre seu bem-estar mental e emocional.
Todo esse novo padrão de comportamento exige uma mudança de postura de quem está do outro lado do balcão, preparando o que será ofertado para esses consumidores, porque não basta que o produto seja bom.
É preciso ser encontrado, despertar desejo, oferecer conveniência, proporcionar uma experiência interessante e entender que qualidade, rapidez e bem-estar passaram a fazer parte da mesma equação.
É justamente dentro dessa combinação que o mercado de food service, em especial bares, restaurantes e pizzarias, passa a mapear os comportamentos de consumo para entender e atender à demanda.
Até porque o novo consumidor não quer necessariamente escolher entre prazer e bem-estar. Ele quer os dois.
A Geração Z busca experiências que combinam prazer, descoberta, socialização e bem-estar. Segundo pesquisa realizada pela Morning Consult em 2025, 76% dos jovens buscam na alimentação um momento de prazer que pode ser compartilhado com familiares e amigos.
As redes sociais funcionam como um canal de descoberta de alimentos e tendências gastronômicas. Segundo levantamento da Attest, 73% dos jovens entre 18 e 27 anos utilizam essas plataformas para conhecer novos alimentos e 85% já experimentaram alguma tendência viral.
O sabor é o principal motivador das escolhas alimentares para 71% dos jovens, segundo levantamento da Attest. A pesquisa também aponta que três em cada quatro jovens procuram sabores únicos e novas culinárias.
A Geração Z busca conciliar o prazer de comer com o bem-estar físico e emocional. Entre os jovens, 79% acreditam que os alimentos e as bebidas que consomem têm impacto moderado ou significativo sobre seu bem-estar mental e emocional.
Sim. Entre os jovens, 31% já consumiram alimentos ou bebidas funcionais com ingredientes como prebióticos e probióticos.
Segundo Gustavo Cardamoni, presidente da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), os estabelecimentos precisam combinar qualidade, rapidez, conveniência e bem-estar. Também devem despertar o desejo dos consumidores e proporcionar experiências que conciliem prazer e saudabilidade.