RESUMO ＋ A Geração Z busca na alimentação uma experiência que combina prazer, socialização e bem-estar: 76% dos jovens associam as refeições a momentos de prazer, segundo pesquisa de 2025 da empresa Morning Consult. A influência das redes sociais e a valorização da saúde física e emocional exigem mudanças nas estratégias de bares, restaurantes e pizzarias.

Por Gustavo Cardamoni*

O ato de comer deixou de ser há muito tempo algo apenas para alimentar o corpo e saciar a fome, principalmente para a Geração Z, que trouxe para essa ocasião um momento de descoberta, prazer, socialização e bem-estar.

Tanto que, de acordo com uma pesquisa desenvolvida em 2025 pela Morning Consult, 76% dos jovens buscam na alimentação um instante de prazer, em que podem se reunir familiares e amigos para desfrutar à mesa.

Como as redes sociais influenciam as escolhas alimentares da Geração Z

Esse comportamento não é incomum para a idade, já que ele é impulsionado pela facilidade de informação a que eles têm acesso.

Segundo o levantamento da Attest do último ano, 73% dos jovens entre 18 e 27 anos afirmam utilizar as redes sociais para conhecer novos alimentos, 85% já experimentaram alguma tendência viral e 3 em cada 4 procuram sabores únicos e novas culinárias.

Apesar de toda essa abertura à novidade, existe algo que permanece essencial para fortalecer essa vivência: para 71%, o sabor ainda é o principal motivador das escolhas alimentares.

Alimentação e bem-estar físico e emocional

Dessa forma, a indulgência ganha espaço e começa a conviver com uma atenção maior aos ingredientes e aos benefícios associados àquilo que se come.

Sendo assim, entre a Geração Z, a busca por saudabilidade no prato vai muito além do ser saudável; é primordial que o que eles querem comer esteja alinhado com o bem-estar emocional e físico.

Isso porque 31% destes jovens já consumiram alimentos ou bebidas funcionais com ingredientes como prebióticos e probióticos.

Além disso, 79% acreditam que aquilo que comem e bebem tem impacto moderado ou significativo sobre seu bem-estar mental e emocional.

Os desafios do food service diante dos novos hábitos de consumo

Todo esse novo padrão de comportamento exige uma mudança de postura de quem está do outro lado do balcão, preparando o que será ofertado para esses consumidores, porque não basta que o produto seja bom.

É preciso ser encontrado, despertar desejo, oferecer conveniência, proporcionar uma experiência interessante e entender que qualidade, rapidez e bem-estar passaram a fazer parte da mesma equação.

É justamente dentro dessa combinação que o mercado de food service, em especial bares, restaurantes e pizzarias, passa a mapear os comportamentos de consumo para entender e atender à demanda.

Até porque o novo consumidor não quer necessariamente escolher entre prazer e bem-estar. Ele quer os dois.

* Gustavo Cardamoni é presidente da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) e empresário atuante no setor de pizzarias há mais de 20 anos. Formado em Gestão Empresarial, Administração e Negócios pela FATEC, integra o núcleo de gestão da entidade desde 2014.