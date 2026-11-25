A disputa pelo "Big Brother Brasil 27" já começou fora da casa. Dez criadores de conteúdo vão competir por uma vaga na Rede BBB no "Missão Ícone", novo reality da TV Globo apresentado por Ana Clara, que estreia nesta quarta-feira, 25.

O elenco foi anunciado durante o "Mais Você" e reúne nomes conhecidos nas redes sociais, como Nana Rude, Vitor diCastro, Bárbara Bielo e Guto TV, além de jornalistas, humoristas e especialistas em realities.

O vencedor terá a missão de produzir conteúdos sobre a próxima edição do "Big Brother Brasil" para as redes sociais da Globo ao longo da temporada, que estreia em 11 de janeiro de 2027.

Como funciona o 'Missão Ícone'?

Em formato de reality vertical, pensado para o consumo de vídeos pelo celular, o "Missão Ícone" será exibido nas redes sociais da TV Globo. A competição também terá cobertura no "Mais Você" e flashes ao longo da programação da emissora.

Os participantes serão avaliados pelo conhecimento sobre a história do BBB, pela criatividade na produção de conteúdo e pela capacidade de engajar a comunidade de fãs do reality.

A competição será comandada por Ana Clara, que participou do "BBB 18" e, desde então, construiu uma carreira como apresentadora na Globo.

Quem são os participantes do 'Missão Ícone'?

Amanda Brandão

Aos 32 anos, Amanda Brandão é jornalista, apresentadora, atriz e criadora de conteúdo. Natural de São Paulo, trabalha com entretenimento e cultura pop, produzindo conteúdos sobre cinema, séries e televisão, além de realizar coberturas de eventos do audiovisual.

Nas redes sociais, acompanha o BBB com análises sobre os participantes e comentários sobre os principais acontecimentos do confinamento.

Idade: 32 anos

32 anos Naturalidade: São Paulo (SP)

São Paulo (SP) Instagram e TikTok: @amandabrandao

Bárbara Bielo

A apresentadora e influenciadora Bárbara Bielo, de 34 anos, combina entretenimento e debates sociais em seus conteúdos. Entre os temas abordados estão diversidade, representatividade, moda, saúde, música e cultura pop.

A paulistana também é conhecida pelos quadros "Bielo Talks" e "Disk Bielo", nos quais comenta assuntos atuais e promove conversas com seus seguidores.

Idade: 34 anos

34 anos Naturalidade: São Paulo (SP)

São Paulo (SP) Instagram e TikTok: @barbarabielo

Caio Barbosa

Conhecido como "o garoto dos realities", Caio Barbosa, de 29 anos, é influenciador e podcaster especializado em programas de confinamento.

O cearense produz análises de jogo, comenta estratégias, alianças e conflitos entre os participantes e aposta no humor para repercutir os acontecimentos. Já integrou projetos como "Selfie Service" e "Papo de Reality", nas redes sociais da Globo.

Idade: 29 anos

29 anos Naturalidade: Salvador (BA)

Salvador (BA) Instagram e TikTok: @caioobar

Garnizé

Garnizé, de 26 anos, ganhou projeção na internet em 2021 e define seu conteúdo como uma mistura de "receitas, reacts, reviews e humor duvidoso".

O influenciador ficou conhecido pelas expressões faciais, pela risada característica e pelos vídeos em que reage a histórias enviadas pelos seguidores. No quadro "Como Assim?", testa receitas e tendências que viralizam na internet.

Idade: 26 anos

26 anos Naturalidade: Canoas (RS)

Canoas (RS) Instagram e TikTok: @garnize

Guto TV

O humorista e apresentador Guto TV, de 33 anos, começou a carreira na internet com vídeos de humor e paródias musicais. Ganhou popularidade com dublagens de animais e situações do cotidiano.

O carioca também tem experiência na televisão. Foi coapresentador do talk show "Jojo Nove e Meia", do Multishow, e integrou o time de apresentadores da primeira edição do "Mesacast BBB".

Idade: 33 anos

33 anos Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro (RJ) Instagram e TikTok: @gutotvreal

Martchela

Jornalista, atriz, humorista e apresentadora, Martchela, de 38 anos, produz conteúdos sobre comportamento, relacionamentos, celebridades e assuntos que repercutem nas redes sociais.

Em suas análises sobre o BBB, a influenciadora explora as estratégias de jogo e as relações interpessoais que se desenvolvem durante o confinamento, com comentários bem-humorados sobre o comportamento dos brothers.

Idade: 38 anos

38 anos Naturalidade: São Paulo (SP)

São Paulo (SP) Instagram: @martchela

@martchela TikTok: @oimartchela

Nana Rude

Nana Rude, de 35 anos, é conhecido por acompanhar o universo das celebridades e da cultura pop. Seu perfil no Instagram ganhou popularidade com notícias sobre famosos e comentários sobre assuntos que movimentam as redes sociais.

O BBB ocupa espaço em suas publicações, que repercutem desde as rivalidades dentro da casa até os acontecimentos envolvendo os participantes após o confinamento.

Idade: 35 anos

35 anos Naturalidade: São Paulo (SP)

São Paulo (SP) Instagram: @nanarude

Phellyx

O mais jovem da competição, Phellyx, de 22 anos, começou a ganhar projeção na internet em 2015 com vídeos de humor, dublagens, esquetes e personagens.

O influenciador também ficou conhecido por recriar cenas de novelas e momentos marcantes do BBB. O sucesso nas redes sociais rendeu trabalhos para o Multishow e o Globoplay, além de entrevistas com ex-participantes de realities.

Idade: 22 anos

22 anos Naturalidade: Mogi das Cruzes (SP)

Mogi das Cruzes (SP) Instagram e TikTok: @phellyxofficial

Thamirys Borsan

Atriz, humorista, apresentadora e dramaturga, Thamirys Borsan, de 32 anos, é formada em Teatro e estudante de Cinema.

Seu currículo inclui participações na série "Humor Negro" e no especial "Falas Negras", além do papel de protagonista no filme "Tá Pago". Em 2024, integrou a primeira temporada do "Mesacast BBB" como apresentadora. Nas redes sociais, investe em conteúdos de humor e comentários sobre o reality.

Idade: 32 anos

32 anos Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro (RJ) Instagram e TikTok: @thamirysborsan

Vitor diCastro

O ator, apresentador e humorista Vitor diCastro, de 37 anos, ganhou popularidade com o "Deboche Astral", projeto que mistura astrologia e humor.

Na televisão, participou do "Tem Que Suar", do Multishow, apresentou o "Mesacast BBB" em 2024 e 2025 e integrou a cobertura de Carnaval da Globo. No cinema, fez parte do elenco de "Rodeio Rock".

Também é autor dos livros "Inferno Astral: Os signos estão de deboche comigo!" e "Deboche Astral: O manual astrológico para línguas afiadas".

Idade: 37 anos

37 anos Naturalidade: Catanduva (SP)

Catanduva (SP) Instagram e TikTok: @vitordicastro

Onde assistir ao 'Missão Ícone'?

O "Missão Ícone" pode ser acompanhado nas redes sociais da TV Globo, em formato vertical. O público também poderá saber os destaques da competição no "Mais Você" e durante a programação da emissora.

Quando estreia o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias.

A próxima edição contará com três grupos de participantes — Pipoca, Camarote e Veteranos — e terá uma etapa de seleção nas Casas de Vidro entre os dias 8 e 10 de janeiro.

O vencedor do "Missão Ícone" integrará a equipe da Rede BBB durante a temporada, produzindo conteúdos sobre os acontecimentos do confinamento para as redes sociais da Globo.