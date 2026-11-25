'BBB 27': seleção dos participantes começa três dias antes da estreia oficial e terá provas diárias que garantem vantagens na competição (Divulgação / TV Globo)
Freelancer
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 13h56.
Big Brother Brasil 27 terá estreia oficial em 11 de janeiro de 2027, com seleção de candidatos ocorrendo de 8 a 10 de janeiro. A edição contará com três grupos de participantes (Pipoca, Camarote e Veteranos) e mudanças nas dinâmicas semanais do programa. Tadeu Schmidt volta como apresentador em uma edição prevista para durar 100 dias.
A primeira disputa do "Big Brother Brasil 27" já tem data marcada. Embora a estreia oficial do reality esteja prevista para 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, o público poderá acompanhar os primeiros candidatos ao programa a partir do dia 8.
A Globo prepara três dias de seleção nas Casas de Vidro, com provas que poderão garantir vantagens aos futuros brothers. A edição terá apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias.
O "Seleção BBB" acontece entre 8 e 10 de janeiro de 2027, de sexta-feira a domingo. A dinâmica terá Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, onde candidatos do grupo Pipoca disputarão vagas no elenco.
A novidade desta edição é que os aspirantes a brothers participarão de provas diárias. Os vencedores poderão conquistar poderes e vantagens válidos dentro da casa principal, caso sejam escolhidos para integrar o elenco.
Com isso, parte dos participantes poderá chegar à estreia oficial com benefícios conquistados durante a seleção.
A estreia oficial acontece em 11 de janeiro de 2027, na TV Globo. Assim como na edição anterior, o elenco será dividido em três grupos:
A data de divulgação do elenco completo ainda não foi anunciada.
A Globo também anunciou mudanças nas principais dinâmicas da semana. O Sincerão ganhará um formato mais ágil, com elementos de competição.
Aos domingos, o reality terá duas edições: uma à tarde, com o início da formação do Paredão, e outra à noite, com a conclusão da votação e a Prova Bate e Volta.
Às terças-feiras, após a eliminação, o participante terá uma entrevista na TV Globo com a presença de um fã e um hater. A conversa continuará no tradicional "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay.
O valor do prêmio da próxima edição ainda não foi anunciado pela Globo. Em 2026, Ana Paula Renault conquistou o maior prêmio da história do reality ao vencer o "BBB 26" e levar R$ 5,7 milhões.