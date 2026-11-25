A primeira disputa do "Big Brother Brasil 27" já tem data marcada. Embora a estreia oficial do reality esteja prevista para 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, o público poderá acompanhar os primeiros candidatos ao programa a partir do dia 8.

A Globo prepara três dias de seleção nas Casas de Vidro, com provas que poderão garantir vantagens aos futuros brothers. A edição terá apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias.

Quando começa a seleção do 'BBB 27'?

O "Seleção BBB" acontece entre 8 e 10 de janeiro de 2027, de sexta-feira a domingo. A dinâmica terá Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, onde candidatos do grupo Pipoca disputarão vagas no elenco.

A novidade desta edição é que os aspirantes a brothers participarão de provas diárias. Os vencedores poderão conquistar poderes e vantagens válidos dentro da casa principal, caso sejam escolhidos para integrar o elenco.

Com isso, parte dos participantes poderá chegar à estreia oficial com benefícios conquistados durante a seleção.

Quando estreia o 'BBB 27'?

A estreia oficial acontece em 11 de janeiro de 2027, na TV Globo. Assim como na edição anterior, o elenco será dividido em três grupos:

Pipoca: participantes anônimos selecionados pela produção e pelo público;

participantes anônimos selecionados pela produção e pelo público; Camarote: celebridades convidadas pela emissora;

celebridades convidadas pela emissora; Veteranos: ex-participantes que terão uma nova oportunidade de disputar o prêmio.

A data de divulgação do elenco completo ainda não foi anunciada.

Quais são as novidades do BBB 27?

A Globo também anunciou mudanças nas principais dinâmicas da semana. O Sincerão ganhará um formato mais ágil, com elementos de competição.

Aos domingos, o reality terá duas edições: uma à tarde, com o início da formação do Paredão, e outra à noite, com a conclusão da votação e a Prova Bate e Volta.

Às terças-feiras, após a eliminação, o participante terá uma entrevista na TV Globo com a presença de um fã e um hater. A conversa continuará no tradicional "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay.

Qual será o prêmio do BBB 27?

O valor do prêmio da próxima edição ainda não foi anunciado pela Globo. Em 2026, Ana Paula Renault conquistou o maior prêmio da história do reality ao vencer o "BBB 26" e levar R$ 5,7 milhões.