Drake supera recorde de Michael Jackson entre artistas solo na Billboard

Rapper canadense chegou ao 14º número 1 da Billboard Hot 100 e ultrapassou o Rei do Pop entre artistas solo masculinos

Drake: marca histórica veio após “Janice STFU” estrear diretamente no primeiro lugar da principal parada dos Estados Unidos (Reprodução)

Maria Luiza Pereira

Publicado em 27 de maio de 2026 às 11h58.

O rapper canadense Drake alcançou um dos maiores marcos de sua carreira ao superar Michael Jackson no ranking de artistas solo masculinos com mais músicas em primeiro lugar na Billboard Hot 100. A conquista aconteceu após “Janice STFU” estrear diretamente no topo da principal parada musical dos Estados Unidos.

Com isso, Drake chegou ao seu 14º número 1 na Hot 100, ultrapassando os 13 acumulados por Michael Jackson ao longo da carreira. Entre todos os artistas da história da parada, ele agora aparece empatado com Taylor Swift e Rihanna. Apenas Mariah Carey, com 19, e The Beatles, com 20, seguem à frente.

Drake também superou o recorde de Morgan Wallen de maior número de músicas simultaneamente na Billboard Hot 100 em uma única semana. O cantor country havia alcançado 37 faixas na parada em 2025, quebrando a própria marca anterior de 36 entradas.

Antes disso, Wallen dividia com Taylor Swift o terceiro maior número de estreias simultâneas, com 32 músicas aparecendo no ranking em 2025 e 2024, respectivamente. Já Drake estabeleceu um novo recorde ao colocar 42 canções na Hot 100 de uma só vez. Até então, seu melhor desempenho havia sido em 2018, quando emplacou 27 faixas simultaneamente na parada.

O recorde chega em um momento particularmente intenso da carreira do rapper. No dia 15 de maio, Drake lançou a trilogia de álbuns “Iceman”, “Habibti” e “Maid of Honour”, ocupando simultaneamente as três primeiras posições da Billboard 200, feito inédito na história da parada.

Além do novo recorde, Drake também se tornou o primeiro artista da história a ultrapassar 400 entradas na Billboard Hot 100. Ao todo.

