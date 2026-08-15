A IA não vai substituir sua empresa. Vai criar as que nunca existiram

Em 2007, a pergunta que dominava as salas de reunião era "como colocar minha empresa na internet?". Em 2015, virou "como migrar para a nuvem?". Em 2026, a mais repetida é "como usar inteligência artificial?". Tenho a suspeita de que ela está tão limitada quanto as anteriores — e pelo mesmo motivo. Quem perguntava como entrar na internet estava otimizando o negócio que já tinha; quem construiu o comércio eletrônico fez uma pergunta diferente. Nenhuma revolução tecnológica ficou marcada pelo que destruiu. Todas ficaram marcadas pelo que tornaram possível construir.

As revoluções ficam marcadas pelo que criaram, não pelo que destruíram

Repare no padrão. A internet não ficou na história por aposentar o fax; ficou por criar o comércio eletrônico. O smartphone não ficou marcado por substituir a câmera digital; ficou por viabilizar Uber, iFood e Instagram. A nuvem não mudou o mundo por baratear servidores; mudou por permitir que Airbnb, Stripe e Nubank nascessem sem milhões em infraestrutura própria. Em nenhum desses casos a inovação veio de uma dor inédita — veio de uma plataforma que tornou economicamente viável resolver dores antigas de um jeito novo. A inteligência artificial segue o mesmo padrão, com uma diferença fundamental: as ondas anteriores baratearam armazenar, processar, distribuir e conectar. A IA barateia a própria inteligência.

E quando o principal insumo de uma economia deixa de ser escasso, não mudam apenas os processos. Mudam os mercados que podem existir.

A premissa que sustentou cem anos de teoria organizacional

Toda a teoria organizacional dos últimos cem anos foi construída sobre uma única premissa: inteligência humana é cara, lenta e escassa. Foi essa premissa que justificou departamentos especializados, camadas hierárquicas, fluxos de aprovação, consultorias e centros de serviços compartilhados. Pela primeira vez, ela deixou de ser verdadeira.

Imagine fundar uma empresa em 2026: você contrataria cinquenta analistas? Cinco níveis hierárquicos? Um departamento só para consolidar indicadores e outro só para produzir apresentações? Provavelmente não — então por que empresas maduras continuam fazendo exatamente isso? E o fenômeno não se restringe à tecnologia: imagine abrir uma clínica médica em 2030 — ela teria a mesma recepção, os mesmos auditores de faturamento, a mesma equipe administrativa de hoje? Por isso acredito que o maior impacto da IA não acontecerá dentro dos softwares — acontecerá dentro das empresas.

O termômetro Y Combinator: negócios que eram inviáveis há três anos

Se a tese parece teórica, o capital mais sofisticado do mundo já a transformou em cheque. Todos os anos, a Y Combinator publica uma chamada global apontando os problemas que considera as maiores oportunidades para a próxima geração de startups. Vale prestar atenção em quem fala: é a aceleradora por onde passaram Airbnb, Stripe, Coinbase, Dropbox e Reddit — mais de 5.600 empresas financiadas desde 2005, num portfólio que soma acima de US$ 600 bilhões. Poucos termômetros indicam melhor onde nascerá a próxima geração de gigantes.

Na edição mais recente, os temas parecem, à primeira vista, desconexos: um tutor de IA que ensina crianças como um professor particular de verdade; interceptadores de drones; compliance que acompanha mudanças regulatórias sozinho e substitui o departamento, não a planilha; sistemas operacionais para robôs e equipes híbridas; data centers em navios; verificação de identidade para um mundo em que uma única ligação com deepfake já custou US$ 25 milhões a uma empresa. Mas todos compartilham uma característica.

Nenhum desses negócios era economicamente viável há três anos.

A Y Combinator não publicou uma lista de ideias. Publicou um mapa das fronteiras abertas pela queda do custo da inteligência.

Três níveis de maturidade em IA — e por que o primeiro não protege ninguém

Enquanto isso, a maioria das organizações ainda faz a pergunta de 2007 em versão atualizada: como colocar IA no atendimento, no jurídico, na força de vendas. São iniciativas legítimas — e pertencem ao primeiro de três níveis de maturidade.

No primeiro nível, a empresa insere IA nos processos existentes: chatbot, copiloto, resumo automático. O ganho é real, porém incremental e efêmero, porque o concorrente compra a mesma ferramenta amanhã. No segundo, a empresa redesenha os processos: elimina etapas, aprovações e camadas que só existiam porque inteligência era cara — aqui começa a vantagem competitiva. No terceiro nível constroem-se negócios que antes não podiam existir: é o que chamo de empresas nativas em inteligência, assim como a nuvem gerou uma geração de empresas nativas digitais. Os próximos unicórnios nascerão nesse terceiro nível — e é exatamente para ele que a Y Combinator está olhando.

O teste para saber em que nível você está cabe em uma pergunta: se a IA sempre tivesse existido, desenharíamos esse processo da mesma forma? Essa pergunta não otimiza; reconstrói. Eu a faço ao meu próprio ofício. Depois de participar de mais de quarenta operações de M&A, sigo intrigado que uma due diligence ainda mobilize dezenas de especialistas durante semanas para revisar contratos e cruzar passivos que agentes já conseguem monitorar continuamente.

O mesmo vale para os conselhos de administração: hoje passamos semanas preparando materiais para discutir slides no dia da reunião; em poucos anos, cada conselheiro talvez chegue acompanhado de um agente que acompanhou a companhia o trimestre inteiro — e a conversa começará onde hoje termina. E há um efeito ainda maior: quando o custo da inteligência despenca, o não-consumo vira mercado. A imensa maioria das pessoas e das pequenas empresas nunca teve professor particular, advogado dedicado ou analista próprio. Não são processos esperando automação; são mercados inteiros esperando uma nova arquitetura.

Como serão as empresas nativas em inteligência

E como serão as empresas nativas em inteligência? Não é preciso futurologia; basta seguir a lógica econômica. Serão menores em pessoas para a mesma receita — não por corte, mas por desenho. Terão menos camadas, porque parte relevante da gerência média sempre existiu para transportar informação entre o topo e a base, e informação agora flui sozinha. As áreas cuja função central é consolidar, conferir e formatar — relatórios, conciliações, controles — serão as primeiras a mudar de natureza. Já as funções que ganharão importância são as ancoradas naquilo que agentes não carregam: julgamento sob ambiguidade, relações de confiança e responsabilidade pelo resultado. Não serão versões enxutas das empresas atuais; serão outra espécie organizacional.

Passamos um século desenhando empresas para economizar inteligência. As próximas vencedoras serão desenhadas para usá-la em abundância.

Já escrevi neste espaço que a IA está criando um novo tipo de comprador: agentes que compram de outros agentes. Acrescento agora outra convicção: ela também está criando um novo tipo de empresa. As organizações que liderarão esta década não serão as que aprenderem mais rápido a usar inteligência artificial — serão as que tiverem coragem de abandonar processos, organogramas e modelos de negócio concebidos para um mundo em que inteligência era cara, lenta e escassa. Para o executivo, a implicação é desconfortável: o maior risco competitivo não é a startup que faz o que a sua empresa faz, mais barato. É a que faz o que a sua empresa nunca pôde fazer. Durante vinte anos, a inovação foi guiada por uma pergunta: "que problema ainda não foi resolvido?". A próxima década pertencerá a quem fizer a outra: o que acabou de se tornar possível?

Três decisões para a próxima reunião de conselho

Primeiro, faça o inventário dos projetos de IA da companhia e classifique cada um nos três níveis. Se tudo estiver no primeiro, vocês estão financiando eficiência — não futuro.

Segundo, dediquem uma sessão inteira à pergunta mais desconfortável desta década: se pudéssemos desenhar esta empresa do zero, sabendo tudo o que a IA tornou possível, ela se pareceria com a empresa que temos hoje? Reconstruam o que não passar no teste — a coragem exigida é a de eliminar, não a de otimizar.

Terceiro, reservem parte do orçamento — ou da agenda de M&A — para o terceiro nível: qual mercado ficou possível pela primeira vez para a sua empresa, e quem vai construí-lo primeiro — vocês ou um fundador de 25 anos com meia dúzia de agentes?

Talvez o maior erro estratégico da década seja usar a inteligência artificial para preservar empresas desenhadas para um mundo em que ela não existia.