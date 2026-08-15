Horas após terremoto de 7,7, Indonésia tem novo tremor de 6,9

Cerca de doze horas após um terremoto de magnitude 7,7 atingir o leste da Indonésia e deixar ao menos 47 mortos, um novo tremor de magnitude 6,9 foi registrado neste sábado, 15, na ilha de Sumatra.

O segundo terremoto ocorreu a 183 quilômetros de profundidade e não provocou a emissão de um alerta de tsunami.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do novo abalo foi localizado em Pematangsiantar, a 126 quilômetros a sudeste de Medan, capital de Sumatra, no oeste da Indonésia.

O terremoto de magnitude 6,9 aconteceu horas depois do forte tremor que atingiu a região leste do arquipélago durante a madrugada.

O primeiro terremoto, de magnitude 7,7, deixou 47 mortos e outras 11 com ferimentos leves, segundo o balanço mais recente das autoridades indonésias. Cerca de 2 mil pessoas também deixaram a área por conta própria após o tremor.

O epicentro do terremoto de 7,7 foi registrado ao norte da ilha de Flores, a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental. O abalo ocorreu em baixa profundidade e foi seguido por fortes réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1.

Alerta de tsunami foi cancelado

O primeiro terremoto também provocou um breve alerta de tsunami. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) recomendou que moradores de áreas costeiras se deslocassem para regiões mais elevadas.

O alerta foi posteriormente cancelado. Imagens registradas após o tremor mostraram edifícios danificados e moradores deixando áreas da região.

A Indonésia está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região de intensa atividade sísmica que se estende pelo Japão, Sudeste Asiático e pela bacia do oceano Pacífico.

(Com EFE e AFP)