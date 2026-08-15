Horas após terremoto de 7,7, Indonésia tem novo tremor de 6,9

Moradores fogem de suas casas em busca de segurança após um terremoto em 15 de agosto de 2026 ( ARNOLD WELIANTO / AFP)
Repórter
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10h13.
Última atualização em 15 de agosto de 2026 às 10h32.
Cerca de doze horas após um terremoto de magnitude 7,7 atingir o leste da Indonésia e deixar ao menos 47 mortos, um novo tremor de magnitude 6,9 foi registrado neste sábado, 15, na ilha de Sumatra.O segundo terremoto ocorreu a 183 quilômetros de profundidade e não provocou a emissão de um alerta de tsunami.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do novo abalo foi localizado em Pematangsiantar, a 126 quilômetros a sudeste de Medan, capital de Sumatra, no oeste da Indonésia.
O terremoto de magnitude 6,9 aconteceu horas depois do forte tremor que atingiu a região leste do arquipélago durante a madrugada.
O primeiro terremoto, de magnitude 7,7, deixou 47 mortos e outras 11 com ferimentos leves, segundo o balanço mais recente das autoridades indonésias. Cerca de 2 mil pessoas também deixaram a área por conta própria após o tremor.
O epicentro do terremoto de 7,7 foi registrado ao norte da ilha de Flores, a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental. O abalo ocorreu em baixa profundidade e foi seguido por fortes réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1.
O primeiro terremoto também provocou um breve alerta de tsunami. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) recomendou que moradores de áreas costeiras se deslocassem para regiões mais elevadas.
O alerta foi posteriormente cancelado. Imagens registradas após o tremor mostraram edifícios danificados e moradores deixando áreas da região.A Indonésia está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região de intensa atividade sísmica que se estende pelo Japão, Sudeste Asiático e pela bacia do oceano Pacífico.
(Com EFE e AFP)