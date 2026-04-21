Do discurso à realidade: o jogo de Ana Paula, Juliano e Milena no BBB 26

Antes de cruzar a porta da casa mais vigiada do Brasil, cada finalista do Big Brother Brasil 26 deixou uma promessa no vídeo de apresentação. Com a grande final se aproximando, é hora de avaliar se o jogo correspondeu ao discurso.

Ana Paula: a mesma de sempre — para o bem e para o mal

"Acho que as pessoas podem vir a gostar de mim pelo meu jeito autêntico mesmo. As pessoas falam 'nada melhor que o tempo para as pessoas amadurecerem'. Mas eu acho que estou aqui para provar que eu estou a mesma coisa".

Sem dúvidas, Ana Paula cumpriu o que prometeu. A jornalista entrou no BBB 26 dez anos após ser expulsa do BBB 16 e deixou claro, desde o primeiro dia, que não havia mudado. Falou o que pensou, não fugiu de nenhuma briga e se tornou alvo constante dentro da casa — mas foi igualmente resiliente.

Ouviu comentários sobre a saúde do pai e que teria sido "esconjurada" pela mãe, e não cedeu. Defendeu seus aliados quando precisou e manteve a coerência do início ao fim. O público que esperava ver a mesma Ana Paula do bordão "Olha ela!" não foi decepcionado.

Juliano Floss: competitivo na hora certa

"Eu falo alto, eu grito e as pessoas se estressam bastante comigo. Sempre fui muito competitivo. Chorava de raiva no Dança dos Famosos, não era de tristeza".

Juliano prometeu competitividade e embates — e entregou os dois, ainda que de forma mais calculada do que o vídeo sugeria. Não foi atrás de brigas, mas também não se esquivou quando elas chegaram, como no confronto com Jonas Sulzbach.

O lado competitivo ficou mais evidente nas últimas provas: venceu duas lideranças consecutivas e coroou a trajetória ao ganhar a Prova do Finalista após 18 horas de resistência e memória.

O "hora de ser 10" que prometeu na apresentação se materializou quando mais importava.

Milena: a Tia Milena

"Hoje, meu nome na cidade é 'Tia Milena', só existe eu lá. Tem meus concorrentes, né? Mas fazer o quê, se eu sou a melhor no que eu faço?"

Milena foi exatamente o que público do reality precisava. A babá e recreadora mineira seguiu seus instintos, não fugiu dos embates, provocou os adversários e causou nos momentos certos, trazendo aquele "BBB raiz" que o público mais fiel do reality valoriza.

Assim como prometeu no vídeo de apresentação, foi a melhor no que faz: sincera, espontânea e sem filtro. Entre os finalistas, foi a que mais se aproximou do perfil clássico de participante que o programa consagrou ao longo dos anos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.