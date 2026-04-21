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BBB 26: Solange Couto fora da final? Entenda o que aconteceu com ex-sister

Eliminada no fim de março, Solange Couto pode não participar do encerramento do reality show da Globo por questões de saúde

BBB 26: Presença da atriz na grande final virou dúvida após relato de problemas de saúde (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Presença da atriz na grande final virou dúvida após relato de problemas de saúde (Reprodução / TV Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de abril de 2026 às 18h15.

A grande final do Big Brother Brasil acontece nesta terça-feira, 21, mas uma das participantes mais comentadas da temporada deve ficar de fora da celebração. 

Problemas de saúde

A ausência estaria ligada ao estado de saúde da atriz. Mais cedo, a própria Solange afirmou nas redes sociais que não tem passado bem e revelou que esteve no hospital até a madrugada.

A participação de Solange no programa foi marcada por conflitos intensos e grande repercussão nas redes sociais. Ela deixou a casa no fim de março com 94,17% da média dos votos, registrando a maior rejeição da edição até então.

Ex-sister se solidarizou com Ana Paula

Solange aproveitou o momento para prestar apoio à Ana Paula Renault, finalista da edição que perdeu o pai, Gerardo Renault, no último domingo, 19.

"Oi, gente. Eu não postei nada antes porque eu não tenho estado tão bem de saúde. Ainda ontem estava no hospital até uma hora da manhã. Mas eu quero registrar aqui os meus sentimentos à Ana Paula e a toda família dela pela perda do pai dela."

Hoje é a grande final!

Na noite desta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

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Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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