Quem é Juliano Floss, o Pequeno Príncipe do BBB 26? Relembre a trajetória do finalista

Juliano Floss chegou ao BBB 26 como Camarote — e rapidamente conquistou a casa e o público.

O dançarino e influenciador de 21 anos, natural de Pinhalzinho, Santa Catarina e namorado de Marina Sena, ficou tão marcado pela leveza e pelo carisma durante o confinamento que a própria produção do programa fez um VT com uma analogia entre sua personalidade e a do Pequeno Príncipe, personagem clássico de Antoine de Saint-Exupéry.

O apelido pegou e o acompanhou até a final.

A parceria com Babu e o racha

Nos primeiros dias de confinamento, Juliano construiu uma parceria marcante com Babu Santana — uma relação quase de pai e filho, com longas conversas na madrugada, apoio nos momentos de tensão e passinhos nas festas.

O afastamento veio quando Babu decidiu se distanciar do grupão por desavenças com Ana Paula. Juliano foi coerente e seguiu seu coração: ficou ao lado da jornalista, consolidando sua posição no grupo dos Eternos — e conquistando parte expressiva do público naquele momento.

A relação com Ana Paula

A relação entre Juliano e Ana Paula foi se estreitando ao longo do jogo. Nas últimas semanas do reality, a jornalista foi direta ao definir o que o brother representava para ela dentro da casa.

"Hoje em dia, o meu parceiro de jogo é você. Com quem eu troco, com quem eu converso e, inclusive, quem se compromete comigo. Só de você sentar pra me escutar, você está se comprometendo comigo. E eu que sei que isso pode te custar caro", disse Ana Paula. Juliano concordou: "A gente conversar de jogo e sobre qualquer coisa é algo muito normal."

Os dois chegaram a brincar sobre a sintonia: "A gente acertou tudo que acontecia", disse o dançarino, relembrando quando Ana Paula previu que Jonas o indicaria ao Paredão enquanto as outras sisters não acreditavam.

Os conflitos

Juliano não era um jogador de confronto — mas também não fugia deles quando necessário. Com Jonas Sulzbach, os embates foram os mais intensos.

Após um Sincerão, os dois se desentendiram na área externa. Jonas usou machismo como arma, questionando a testosterona do dançarino e o chamando de "loirinha". Juliano não recuou. "É tanta testosterona, treinou tanto, mas não malhou o cérebro. Criança!", disparou.

Babu, ainda aliado na época, entrou no meio dos dois e mandou Jonas parar. "Olha o papai defendendo o filhinho", provocou o veterano. "Estou! Playboy!", respondeu Babu, sem recuar.

Com Samira, os atritos também marcaram a convivência. A menos de um mês da grande final do BBB 26, a sister acusou o brother de não lavar a louça — os dois estavam sozinhos no VIP após Ana Paula e Milena serem escolhidas por Solange Couto para o castigo do monstro e, consequentemente, irem para a Xepa.

"A panela que ele ficou de lavar está lá [na pia], a louça toda suja da comida que eu fiz ontem, ele falou que ia lavar, copo de mate ali. Vai escovar esse dente também, bafo de cão", reclamou Samira para Ana Paula.

O brother, então, afirmou que não fez de propósito.

O Quarto Secreto

Um dos momentos mais icônicos da participação de Juliano foi sua passagem pelo Quarto Secreto. Breno venceu o Paredão Falso com 54,66% dos votos e foi direto para o quarto — e escolheu Juliano para acompanhá-lo.

De lá, os dois passaram quase 24 horas espiando os colegas, ouvindo conversas estratégicas e descobrindo planos tramados contra eles. Os dois retornaram à casa na festa da líder Jordana.

As danças e os momentos leves

Juliano também foi responsável por alguns dos momentos mais descontraídos da edição. Suas danças nas festas — inclusive ao lado de Leandro Boneco — ajudaram a construir a imagem do Pequeno Príncipe: leve, carismático e genuíno mesmo dentro de um jogo intenso.

agora o maior momento juliana: “pai, eu tô dançando com o juliano floss” “eu que tô dançando com você caralho”. morro que o juliano é o único não mineiro do G3, mas ele é quase mineiro porque a marina é, então era para ser. pic.twitter.com/BbM0lH4ni9 — maria.★ (@tuitslaura) March 25, 2026

A vitória na Prova do Finalista

Juliano foi o primeiro a garantir vaga na grande final, ao vencer a Prova do Finalista — que durou mais de 18 horas. A dinâmica, dividida em fases, exigiu resistência e memória.

Números

O catarinense foi líder duas vezes, enfrentou quatro Paredões e um castigo do Monstro. Ganhou um apartamento no valor de R$ 270 mil, um carro elétrico Geely EX2, avaliado em aproximadamente R$ 200 mil, e mais R$ 30 mil na dinâmica do Ganha-Ganha.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.