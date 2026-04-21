Quase R$ 6 milhões: maior prêmio já dado pelo BBB será entregue nesta terça

Dinâmica de votação muda na final do Big Brother Brasil 2026 (Reprodução/Globo)
Repórter
Publicado em 21 de abril de 2026 às 03h01.
Cem dias de confinamento, brigas, paredões e estratégias. E no fim, quem sobrar de pé leva para casa quase R$ 6 milhões.
O Big Brother Brasil 26, que acaba nesta terça-feira, 21, vai distribuir o maior prêmio da história do programa: um pacote estimado em R$ 5,71 milhões para o campeão, mais do que o dobro do que a edição anterior pagou.
A novidade desta edição está na mecânica da premiação.
O valor principal ficou depositado num cofrinho virtual do Mercado Pago durante todo o programa, rendendo a cada dia de confinamento.BBB muda formato de votação para a final; entenda
Isso significa que o montante exato só será conhecido no momento em que Tadeu Schmidt anunciar o vencedor.
A comparação com edições recentes deixa clara a dimensão do salto.
No BBB 25, Renata Saldanha venceu e levou R$ 2,7 milhões. Davi Brito, campeão do BBB 24, faturou R$ 2,92 milhões mais um carro zero.
Amanda Meirelles, primeira vencedora na era do prêmio variável, em 2023, saiu com R$ 2,88 milhões.
O BBB 26 dobra qualquer um desses valores. E ainda entrega um apartamento de R$ 270 mil por cima, garantido a todos os três finalistas independentemente da colocação.
Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss chegam à final com patrimônios acumulados distintos.
A veterana Ana Paula somou R$ 50 mil em dinâmicas ao longo da edição. Juliano e Milena garantiram R$ 30 mil cada.
Todos os três já têm o apartamento no bolso.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
Mas a diferença entre vencer e perder é de mais de R$ 5 milhões: o segundo lugar leva R$ 150 mil adicionais, e o terceiro, apenas R$ 50 mil.
Essa distância é intencional. Desde a primeira edição, em 2002, o BBB foi desenhado para concentrar o prêmio em um único vencedor. Nenhuma edição jamais dividiu o dinheiro principal entre segundo e terceiro colocados.
O resultado é que cada décimo de ponto percentual na votação final vale, literalmente, milhões de reais. E garante que o público continue votando até o último segundo.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.