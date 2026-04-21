Quase R$ 6 milhões: maior prêmio já dado pelo BBB será entregue nesta terça

Cem dias de confinamento, brigas, paredões e estratégias. E no fim, quem sobrar de pé leva para casa quase R$ 6 milhões.

O Big Brother Brasil 26, que acaba nesta terça-feira, 21, vai distribuir o maior prêmio da história do programa: um pacote estimado em R$ 5,71 milhões para o campeão, mais do que o dobro do que a edição anterior pagou.

O cofrinho que não para de crescer

A novidade desta edição está na mecânica da premiação.

O valor principal ficou depositado num cofrinho virtual do Mercado Pago durante todo o programa, rendendo a cada dia de confinamento.

Isso significa que o montante exato só será conhecido no momento em que Tadeu Schmidt anunciar o vencedor.

Por que é recorde?

A comparação com edições recentes deixa clara a dimensão do salto.

No BBB 25, Renata Saldanha venceu e levou R$ 2,7 milhões. Davi Brito, campeão do BBB 24, faturou R$ 2,92 milhões mais um carro zero.

Amanda Meirelles, primeira vencedora na era do prêmio variável, em 2023, saiu com R$ 2,88 milhões.

O BBB 26 dobra qualquer um desses valores. E ainda entrega um apartamento de R$ 270 mil por cima, garantido a todos os três finalistas independentemente da colocação.

O que está em jogo para cada finalista?

Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss chegam à final com patrimônios acumulados distintos.

A veterana Ana Paula somou R$ 50 mil em dinâmicas ao longo da edição. Juliano e Milena garantiram R$ 30 mil cada.

Todos os três já têm o apartamento no bolso.

Mas a diferença entre vencer e perder é de mais de R$ 5 milhões: o segundo lugar leva R$ 150 mil adicionais, e o terceiro, apenas R$ 50 mil.

Tudo ou nada — como sempre

Essa distância é intencional. Desde a primeira edição, em 2002, o BBB foi desenhado para concentrar o prêmio em um único vencedor. Nenhuma edição jamais dividiu o dinheiro principal entre segundo e terceiro colocados.

O resultado é que cada décimo de ponto percentual na votação final vale, literalmente, milhões de reais. E garante que o público continue votando até o último segundo.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.