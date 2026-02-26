Sony vai reiniciar 'Aranhaverso' após sequência de fracassos

A Sony Pictures confirmou que vai reiniciar sua versão cinematográfica ligada ao universo de Homem-Aranha, apostando em um novo grupo criativo e elenco para tentar recuperar público e reputação após resultados ruins em suas últimas produções. A informação foi divulgada pelo CEO e presidente do grupo, Tom Rothman, durante uma participação no podcast "The Town With Matt Belloni".

Sequência fracassada

Nos últimos anos, várias apostas do estúdio focadas em personagens derivados do Homem-Aranha sofreram com desempenho abaixo do esperado, tanto comercialmente quanto com a crítica especializada.

Filmes como "Morbius" em 2022 (US$ 162 milhões em bilheteria mundial), "Madame Teia" em 2024 (US$ 100 milhões em bilheteria mundial) e "Kraven, o Caçador", também em 2024 (com uma bilheteria decepcionante de US$ 60 milhões, contra um orçamento de mais de US$ 100 milhões) foram amplamente criticados e tiveram receitas modestas, o que levou a questionamentos sobre a direção criativa do estúdio.

Segundo Rothman, a ideia do “reboot” é reimaginar o que a Sony desenvolve fora das histórias principais do herói, com “novas pessoas” envolvidas em cargos criativos e possivelmente no elenco, numa tentativa de fazer o público reencontrar o interesse por essas narrativas e personagens. Ele ressaltou que isso não significa o fim da exploração do universo do personagem, mas uma reformulação das abordagens anteriores.

Nova fase

Essa decisão vem numa fase em que o estúdio tenta equilibrar sua própria franquia de personagens com a colaboração que mantém com a Marvel Studios nos filmes do Homem-Aranha protagonizados por Tom Holland. Enquanto o MCU segue com títulos planejados, incluindo "Homem-Aranha: Um Novo Dia", a Sony reconhece que precisa ajustar seu portfólio de produções para evitar prejuízos e críticas repetidas.