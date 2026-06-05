Fóssil raro encontrado na China revela nova espécie de dinossauro com quatro asas

Um fóssil descoberto no noroeste da China está levando paleontólogos a reverem a história de um dos grupos mais intrigantes de dinossauros emplumados. A análise dos restos fossilizados revelou uma espécie até então desconhecida de microraptor, um pequeno predador capaz de planar entre as árvores há cerca de 120 milhões de anos.

O estudo foi publicado na revista científica Annals of Carnegie Museum e descreve a nova espécie, batizada de Jian changmaensis. A descoberta foi liderada por pesquisadores ligados ao Museu Carnegie de História Natural, nos Estados Unidos.

Onde foi encontrado o fóssil de dinossauro com quatro asas

Jian changmaensis: fóssil de dinossauro com quatro asas é encontrado na China (divulgação/Divulgação)

Até agora, todos os fósseis confirmados de microraptores haviam sido encontrados no nordeste da China. O novo exemplar surgiu na Bacia de Changma, na província de Gansu, centenas de quilômetros distante das áreas tradicionalmente associadas a esses animais.

Segundo os pesquisadores, a descoberta amplia significativamente a área conhecida de distribuição desses dinossauros e sugere que eles eram mais adaptáveis do que se acreditava.

"Jian changmaensis revela que dinossauros não aviários viveram no que hoje é a Bacia de Changma, uma região famosa por seus fósseis de aves", afirmou o coautor do estudo, Matt Lamanna, pesquisador sênior de dinossauros e curador de paleontologia de vertebrados do museu.

Como é a nova espécie de dinossauro descoberta na China

Os microraptores pertenciam ao grupo dos dromeossaurídeos, parentes próximos dos famosos velociraptores. Diferentemente de muitos de seus parentes, porém, possuíam penas longas nos braços e nas pernas, formando uma estrutura que lhes permitia planar.

A nova espécie foi identificada graças à preservação excepcional dos ossos do ombro e dos membros anteriores. Esses elementos anatômicos ajudam os cientistas a reconstruir como esses animais se locomoviam entre as árvores e utilizavam suas asas durante a caça.

Reconstruções artísticas sugerem que Jian changmaensis podia atacar aves primitivas em pleno voo ou durante deslocamentos entre galhos, ocupando um nicho ecológico semelhante ao de alguns predadores arborícolas atuais.

Como a descoberta ajuda a explicar a evolução das aves

Além de representar uma nova espécie, o fóssil também tem outro aspecto relevante. Os pesquisadores afirmam que ele constitui o exemplar definitivo mais recente já encontrado de um microraptor, indicando que esse grupo sobreviveu por mais tempo do que o registro fóssil sugeria anteriormente.

Para os cientistas, isso ajuda a preencher lacunas sobre a transição evolutiva entre dinossauros emplumados e as primeiras aves. "Jian fornece informações cruciais sobre a história biológica da região de Changma e sobre o contexto ecológico dos ancestrais das aves atuais", destacou Lamanna.

A raridade do achado impressiona os pesquisadores. A equipe já recuperou mais de cem fósseis de aves na região de Changma, mas apenas um único exemplar de dinossauro não aviário havia sido encontrado até agora.

Essa singularidade transforma Jian changmaensis em uma peça-chave para compreender um período decisivo da evolução. Mais do que revelar uma nova espécie, o fóssil oferece um raro vislumbre de um mundo em que dinossauros emplumados e as primeiras aves compartilhavam os mesmos ambientes, competiam pelos mesmos recursos e ajudavam a moldar uma das maiores transformações da história da vida na Terra.