Hollywood prova que o espaço sideral ainda rende bilhões

O cinema sempre teve fascínio pelo espaço, e isso também aparece nas bilheterias. Um ranking divulgado pela página Culture Crave mostra os filmes espaciais de maior arrecadação global, com “Interestelar” no topo entre os títulos citados, seguido por “Gravidade”, “Perdido em Marte” e “Devoradores de Estrelas”.

A lista reúne produções que misturam ficção científica, drama e sobrevivência, gêneros que costumam atrair tanto o público casual quanto fãs mais dedicados.

Ranking de bilheteria global

Interestelar (2014) – US$ 774 milhões Gravidade (2013) – US$ 724 milhões Perdido em Marte (2015) – US$ 631 milhões Devoradores de Estrelas (2026) – US$ 573 milhões

Os números mostram como histórias ambientadas fora da Terra continuam sendo uma aposta segura para Hollywood.

‘Interestelar’ virou fenômeno tardio

Dirigido por Christopher Nolan, “Interestelar” chegou aos cinemas em 2014 e se consolidou como um dos filmes de ficção científica mais influentes do século. Estrelado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain, o longa mistura viagem espacial, relatividade do tempo e drama familiar.

Embora tenha estreado com números fortes, o filme ganhou ainda mais relevância nos anos seguintes, impulsionado por relançamentos, streaming e redescoberta por novas gerações. A trilha sonora de Hans Zimmer também virou marca registrada da produção.

Outro detalhe curioso: o filme contou com consultoria do físico Kip Thorne, vencedor do Nobel, para tornar os conceitos científicos mais realistas.

‘Gravidade’ brilhou no Oscar e nos cinemas

Lançado um ano antes, “Gravidade”, de Alfonso Cuarón, arrecadou US$ 724 milhões e virou um enorme sucesso crítico. O suspense estrelado por Sandra Bullock e George Clooney impressionou pela sensação de imersão no espaço.

O longa venceu sete Oscars, incluindo Melhor Diretor, e se destacou pelo uso inovador de efeitos visuais e longos planos-sequência simulando gravidade zero.

‘Perdido em Marte’ uniu humor e sobrevivência

Com Matt Damon no papel principal, “Perdido em Marte” arrecadou US$ 631 milhões e virou um dos maiores sucessos da carreira de Ridley Scott.

Diferente de outros filmes mais sombrios do gênero, a produção apostou em tom leve e carismático, acompanhando um astronauta preso em Marte tentando sobreviver com ciência, improviso e senso de humor. O filme ainda recebeu sete indicações ao Oscar.

‘Devoradores de Estrelas’ já estreia forte no ranking

Mesmo sendo o título mais recente da lista, “Devoradores de Estrelas” aparece com US$ 573 milhões, mostrando força comercial. O filme é baseado no livro de Andy Weir, mesmo autor de “Perdido em Marte”.

A produção chamou atenção por combinar aventura espacial, suspense científico e apelo popular, fórmula que já se mostrou eficiente no passado.