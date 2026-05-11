‘O Diabo Veste Prada 2’ domina bilheteria no Brasil pelo 2º fim de semana

O filme “O Diabo Veste Prada 2” continua liderando as bilheterias no Brasil no segundo fim de semana em cartaz, mesmo com a chegada de grandes estreias como “Mortal Kombat II”. O filme da Disney ficou na primeira posição do ranking nacional entre os dias 7 e 10 de maio, segundo dados divulgados pela Comscore Movies Brasil.

A sequência estrelada por Meryl Streep e Anne Hathaway já havia registrado uma abertura recorde no país. Segundo dados da plataforma Box Office Mojo, o longa arrecadou US$ 12,6 milhões (R$ 62,63 milhões) no primeiro fim de semana no Brasil, superando “Michael”, que até então tinha a maior estreia do ano no país.

Nos Estados Unidos, “O Diabo Veste Prada 2” também manteve a liderança no segundo fim de semana. O longa arrecadou US$ 43 milhões em 4.200 cinemas da América do Norte, uma queda de 44% em relação à estreia. Com isso, chegou a US$ 144,8 milhões no mercado doméstico e US$ 433 milhões no mundo após apenas duas semanas em cartaz.

O resultado já supera toda a arrecadação global do primeiro “O Diabo Veste Prada”, lançado em 2006, que faturou US$ 326 milhões ao longo de toda sua exibição nos cinemas.

Resultados do final de semana

A principal estreia do fim de semana nos EUA foi “Mortal Kombat II”, que abriu com US$ 40 milhões em 3.503 salas. Globalmente, o filme somou US$ 63 milhões no lançamento.

Enquanto isso, “Michael” segue com desempenho forte nas bilheterias. O longa sobre Michael Jackson arrecadou US$ 36,5 milhões nos EUA no terceiro fim de semana e já soma US$ 577 milhões mundialmente. Segundo a Variety, o filme ultrapassou “Bohemian Rhapsody” e se tornou a cinebiografia musical de maior bilheteria da história na América do Norte.

O mercado cinematográfico americano também segue em alta em 2026. Segundo a Comscore, a bilheteria acumulada do ano está 16% acima de 2025.

Ranking de bilheteria no Brasil (7 a 10 de maio)