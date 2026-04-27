‘Devoradores de Estrelas’ supera US$ 600 milhões e vira fenômeno global

"Devoradores de Estrelas", filme que estreou no dia 20 de março de 2026, alcançou uma nova marca expressiva nos cinemas mundiais. O longa de ficção científica estrelado por Ryan Gosling ultrapassou os US$ 600 milhões em arrecadação global e se consolidou como um dos maiores sucessos de 2026. Segundo dados do Deadline, o filme já soma US$ 613,4 milhões em bilheteria mundial.

Sucesso mundial

Do total arrecadado, US$ 305,3 milhões vieram dos Estados Unidos. Já o mercado internacional respondeu por outros US$ 308 milhões, mostrando um equilíbrio raro entre desempenho doméstico e externo.

O resultado coloca o longa perto de ultrapassar “Pegasus 3”, de 2026, que aparece à frente no ranking anual com US$ 641 milhões. No momento, apenas “Super Mario Galaxy”, também de 2026, segue isolado na liderança, com mais de US$ 831 milhões arrecadados no mundo.

Maior sucesso da Amazon MGM

Além do desempenho em 2026, "Devoradores de Estrelas" já entrou para a história da Amazon MGM Studios. O filme se tornou a maior bilheteria da companhia, superando "Creed III", de 2023, que havia encerrado sua trajetória com US$ 276 milhões globais.

Ainda segundo o Deadline, o filme registrou a segunda maior estreia da história entre produções originais, sem ligação com franquias, ficando atrás apenas de "Oppenheimer", de 2023, que abriu com US$ 82,4 milhões. Também garantiu o maior lançamento doméstico de março nessa categoria, ultrapassando "Nós", de 2019, que havia arrecadado US$ 71 milhões no fim de semana de estreia.

O desempenho ainda marcou o maior debut da carreira da dupla de diretores Phil Lord e Christopher Miller. Para Ryan Gosling, representou a segunda maior abertura de sua trajetória nos cinemas, atrás somente de "Barbie", de 2023, que começou com US$ 162 milhões.

Na recepção, o longa também mostrou força. A produção soma 95% de aprovação entre os críticos no Rotten Tomatoes e recebeu nota A do público pesquisado pelo CinemaScore.

Sobre o filme

Baseado no romance de Andy Weir, o longa acompanha Ryland Grace, um professor que desperta em uma nave espacial sem memória e precisa descobrir como salvar a Terra de uma ameaça cósmica. A direção é da dupla Phil Lord e Christopher Miller.