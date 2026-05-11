O retorno mais lucrativo de Hollywood em 2026 veste Prada

'O Diabo Veste Prada': filme já é sucesso em bilheteria (Montagem/Exame/Reprodução)
Repórter
Publicado em 11 de maio de 2026 às 05h11.
Nem mesmo Miranda Priestly conseguiria antecipar um resultado como esse.
Em menos de duas semanas em cartaz, "O Diabo Veste Prada 2" ultrapassou a marca de US$ 430 milhões nas bilheterias globais e já se tornou uma das maiores arrecadações de 2026.
O longa soma US$ 433,2 milhões mundialmente, com US$ 144,8 milhões nos Estados Unidos e outros US$ 288,4 milhões em 51 mercados internacionais.
O desempenho já supera toda a arrecadação do primeiro filme, lançado em 2006, que encerrou sua trajetória nos cinemas com US$ 326,5 milhões.
A continuação também entrou para o top 5 das maiores bilheterias globais do ano e consolidou a Disney como o primeiro estúdio de Hollywood a ultrapassar a marca de US$ 2 bilhões em arrecadação em 2026.
O resultado foi impulsionado por títulos como "Cara de um, Focinho de Outro", que arrecadou US$ 371,6 milhões, além de "Socorro!", com US$ 94 milhões, e pela manutenção de público de "Avatar: Fogo e Cinzas" e "Zootopia 2", lançados no fim do ano passado.
A estreia de "O Diabo Veste Prada 2" já havia sinalizado o tamanho do fenômeno. O filme abriu com US$ 233,6 milhões mundialmente, tornando-se a segunda maior abertura global do ano para uma produção hollywoodiana, atrás apenas de "Super Mario Galaxy", que estreou com US$ 372,5 milhões.
O longa também registrou os maiores lançamentos de carreira para Meryl Streep — nos mercados doméstico, internacional e global — e para Emily Blunt internacionalmente.
Com direção de David Frankel, o novo filme adapta elementos do livro A Vingança Veste Prada e acompanha Andy Sachs anos após deixar os corredores da revista Runway.
Agora consolidada como jornalista investigativa premiada, Andy volta a cruzar o caminho de Miranda Priestly em meio à transformação da indústria da moda e da mídia.
Desta vez, Miranda enfrenta uma crise de relevância diante do avanço de influenciadores digitais, da queda das revistas impressas e da pressão de investidores por reinvenção.
O elenco original retorna com Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci.
Com orçamento estimado em US$ 100 milhões, a sequência mantém desempenho sólido também na recepção do público. No Rotten Tomatoes, o filme registra mais de 77% de aprovação da crítica e recebeu nota A- do público no CinemaScore, acima da avaliação do longa original, que havia recebido nota B.
O filme segue em cartaz nos cinemas brasileiros.