Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show de Demi Lovato

Demi Lovato retorna ao Rock in Rio neste sábado, 12, para se apresentar no Palco Mundo. O show está marcado para 21h20 (horário de Brasília), no mesmo dia em que o Maroon 5 encerra a programação do palco principal, marcado para 00h05. A apresentação no Rio deve ser baseada no repertório do álbum “It’s Not That Deep”. A expectativa também é de que o show reúna sucessos de diferentes fases da carreira de Demi. Entre as músicas previstas estão “Heart Attack”, “Confident”, “Skyscraper”, “Give Your Heart a Break”, “Sorry Not Sorry” e “Cool for the Summer”. O possível setlist ainda inclui faixas como “Fast”, “Kiss”, “Frequency”, “Tell Me You Love Me”, “Stone Cold” e “Really Don’t Care”.

Confira o possível setlist de Demi Lovato:

“Fast”

“Kiss”

“Frequency”

“Heart Attack”

“Tell Me You Love Me”

“Confident”

“Skyscraper”

“Give Your Heart a Break”

“Say It”

“Little Bit”

“Ghost”

“Here All Night”

“Joshua Tree”

“Stone Cold”

“Sorry Not Sorry”

“Really Don’t Care”

“Before I Knew You”

“Sorry to Myself”

“Cool for the Summer”

O Rock in Rio não será a última parada de Demi Lovato no Brasil. Depois do festival, a cantora segue para São Paulo, onde tem dois shows solo marcados para 15 e 16 de setembro. As apresentações encerram a passagem da turnê pelo país.

Veja o line-up de sábado, 12:

Palco Mundo

16h40 - Pedro Sampaio

19h00 - J Balvin

21h20 - Demi Lovato

00h05 - Maroon 5

Palco Sunset

15h30 - Criolo, Amaro & Dino

17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira

22h45 - Mumford & Sons

New Dance Order

21h05 - Bhaskar

22h00 - Adam Sellouk

23h00 - Gabe

00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup

01h30 - Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

15h00 - Soul de Brasileiro

16h50 - Priscila Senna

19h10 - Timbalada

Palco Supernova

14h30 - Celo Dut

16h00 - Yago Oproprio

18h00 - Milo J

20h10 - Delacruz

Palco Global Village

15h00 - Badi Assad

16h50 - Hamilton de Holanda

19h10 - Mestrinho

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

Multishow : transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset ;

: transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos ; Canal Bis : transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova ;

: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do e ; Globoplay : não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;

: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30; Globoplay Premium : assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;

: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K; TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.