Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show de Demi Lovato

Demi Lovato retorna ao Rock in Rio neste sábado, 12, para se apresentar no Palco Mundo. O show está marcado para 21h20 (horário de Brasília), no mesmo dia em que o Maroon 5 encerra a programação do palco principal, marcado para 00h05.
A apresentação no Rio deve ser baseada no repertório do álbum “It’s Not That Deep”. A expectativa também é de que o show reúna sucessos de diferentes fases da carreira de Demi.
Entre as músicas previstas estão “Heart Attack”, “Confident”, “Skyscraper”, “Give Your Heart a Break”, “Sorry Not Sorry” e “Cool for the Summer”. O possível setlist ainda inclui faixas como “Fast”, “Kiss”, “Frequency”, “Tell Me You Love Me”, “Stone Cold” e “Really Don’t Care”.
Confira o possível setlist de Demi Lovato:
- “Fast”
- “Kiss”
- “Frequency”
- “Heart Attack”
- “Tell Me You Love Me”
- “Confident”
- “Skyscraper”
- “Give Your Heart a Break”
- “Say It”
- “Little Bit”
- “Ghost”
- “Here All Night”
- “Joshua Tree”
- “Stone Cold”
- “Sorry Not Sorry”
- “Really Don’t Care”
- “Before I Knew You”
- “Sorry to Myself”
- “Cool for the Summer”
O Rock in Rio não será a última parada de Demi Lovato no Brasil. Depois do festival, a cantora segue para São Paulo, onde tem dois shows solo marcados para 15 e 16 de setembro. As apresentações encerram a passagem da turnê pelo país.
Veja o line-up de sábado, 12:
Palco Mundo
- 16h40 - Pedro Sampaio
- 19h00 - J Balvin
- 21h20 - Demi Lovato
- 00h05 - Maroon 5
Palco Sunset
- 15h30 - Criolo, Amaro & Dino
- 17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
- 20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
- 22h45 - Mumford & Sons
New Dance Order
- 21h05 - Bhaskar
- 22h00 - Adam Sellouk
- 23h00 - Gabe
- 00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup
- 01h30 - Alok Pres. Rave The World
Espaço Favela
- 15h00 - Soul de Brasileiro
- 16h50 - Priscila Senna
- 19h10 - Timbalada
Palco Supernova
- 14h30 - Celo Dut
- 16h00 - Yago Oproprio
- 18h00 - Milo J
- 20h10 - Delacruz
Palco Global Village
- 15h00 - Badi Assad
- 16h50 - Hamilton de Holanda
- 19h10 - Mestrinho
Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
- Multishow: transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
- Canal Bis: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
- Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
- Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
- TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.
Como chegar na Cidade do Rock?
O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.
Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.
A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.