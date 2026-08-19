Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Meli Music 2026 anuncia Normani como atração; Luísa Sonza e Anitta também estão no line-up

Cantora norte-americana será a primeira atração internacional do Meli Music, que acontece em outubro no Pacaembu

Meli Music 2026: ex-Fifth Harmony se apresenta em São Paulo ao lado de Luísa Sonza, Anitta, Gloria Groove e Pedro Sampaio (Reprodução / @normani /Instagram)

Meli Music 2026: ex-Fifth Harmony se apresenta em São Paulo ao lado de Luísa Sonza, Anitta, Gloria Groove e Pedro Sampaio (Reprodução / @normani /Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13h12.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreMúsica
Saiba mais

Normani vai finalmente subir ao palco no Brasil em carreira solo. A cantora norte-americana foi anunciada como a primeira atração internacional do Meli Music, festival que acontece em outubro, em São Paulo. Luísa Sonza também está confirmada no evento.

Quando será o festival?

O Meli Music acontece em 17 de outubro de 2026, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

A apresentação marca a primeira passagem de Normani pelo Brasil para um show solo. A artista ganhou projeção mundial como integrante do Fifth Harmony e consolidou a carreira individual com músicas que alcançaram grande repercussão no pop.

Quais músicas Normani deve cantar?

O público brasileiro pode esperar sucessos como "Motivation", "Wild Side", "Love Lies" e "Dancing with a Stranger". O repertório também deve incluir faixas de "Dopamine", primeiro álbum de Normani como artista solo.

O disco foi lançado em 2024 e explora uma sonoridade mais voltada ao R&B e ao pop.

Luísa Sonza também está no festival

Luísa Sonza retorna ao line-up do Meli Music com a turnê de "Brutal Paraíso". O álbum teve sua estreia ao vivo no Coachella 2026 e acompanha uma fase de expansão internacional da carreira da cantora.

Quem mais se apresenta?

O festival também terá Anitta, com sua turnê "EQUILIBRIVM", Gloria Groove e Pedro Sampaio.

Edição de 2026 é a terceira do evento

A primeira edição do Meli Music aconteceu em 2025, quando o festival realizou suas duas primeiras noites no Mercado Pago Hall, dentro da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A estreia ocorreu em 1º de agosto, com foco no trap e shows de Matuê, Veigh e Budah.

Já a segunda edição foi realizada no mesmo ano, em 17 de outubro de 2025 e teve como proposta celebrar o pop nacional. O line-up reuniu Luísa Sonza, Carol Biazin e MC Livinho.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaShows-de-músicaCantores
Próximo

Mais de Pop

Quando estreia 'Monster: The Lizzie Borden Story' na Netflix?

Xbox libera seis jogos grátis para testar neste fim de semana; veja a lista completa

Tudo o que se sabe sobre 'Neagley', o spin-off de 'Reacher'

J Balvin no Rock in Rio 2026: veja o possível setlist do show

Mais na Exame

Ciência

Lembra dele? Veja como está Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos

Pop

Quando estreia 'Monster: The Lizzie Borden Story' na Netflix?

Brasil

Flávio Bolsonaro diz que operação sobre Dark Horse é 'tentativa de interferência' na eleição

Apresentado por RESERVA

Reserva aposta em novas experiências para fortalecer posição entre marcas masculinas premium