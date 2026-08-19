Meli Music 2026 anuncia Normani como atração; Luísa Sonza e Anitta também estão no line-up

Meli Music 2026: ex-Fifth Harmony se apresenta em São Paulo ao lado de Luísa Sonza, Anitta, Gloria Groove e Pedro Sampaio (Reprodução / @normani /Instagram)
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Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13h12.
Normani vai finalmente subir ao palco no Brasil em carreira solo. A cantora norte-americana foi anunciada como a primeira atração internacional do Meli Music, festival que acontece em outubro, em São Paulo. Luísa Sonza também está confirmada no evento.
O Meli Music acontece em 17 de outubro de 2026, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pela Sympla.
A apresentação marca a primeira passagem de Normani pelo Brasil para um show solo. A artista ganhou projeção mundial como integrante do Fifth Harmony e consolidou a carreira individual com músicas que alcançaram grande repercussão no pop.
O público brasileiro pode esperar sucessos como "Motivation", "Wild Side", "Love Lies" e "Dancing with a Stranger". O repertório também deve incluir faixas de "Dopamine", primeiro álbum de Normani como artista solo.
O disco foi lançado em 2024 e explora uma sonoridade mais voltada ao R&B e ao pop.
Luísa Sonza retorna ao line-up do Meli Music com a turnê de "Brutal Paraíso". O álbum teve sua estreia ao vivo no Coachella 2026 e acompanha uma fase de expansão internacional da carreira da cantora.
O festival também terá Anitta, com sua turnê "EQUILIBRIVM", Gloria Groove e Pedro Sampaio.
A primeira edição do Meli Music aconteceu em 2025, quando o festival realizou suas duas primeiras noites no Mercado Pago Hall, dentro da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A estreia ocorreu em 1º de agosto, com foco no trap e shows de Matuê, Veigh e Budah.
Já a segunda edição foi realizada no mesmo ano, em 17 de outubro de 2025 e teve como proposta celebrar o pop nacional. O line-up reuniu Luísa Sonza, Carol Biazin e MC Livinho.