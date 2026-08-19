Meli Music 2026 anuncia Normani como atração; Luísa Sonza e Anitta também estão no line-up

Normani vai finalmente subir ao palco no Brasil em carreira solo. A cantora norte-americana foi anunciada como a primeira atração internacional do Meli Music, festival que acontece em outubro, em São Paulo. Luísa Sonza também está confirmada no evento.

Quando será o festival?

O Meli Music acontece em 17 de outubro de 2026, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

A apresentação marca a primeira passagem de Normani pelo Brasil para um show solo. A artista ganhou projeção mundial como integrante do Fifth Harmony e consolidou a carreira individual com músicas que alcançaram grande repercussão no pop.

Quais músicas Normani deve cantar?

O público brasileiro pode esperar sucessos como "Motivation", "Wild Side", "Love Lies" e "Dancing with a Stranger". O repertório também deve incluir faixas de "Dopamine", primeiro álbum de Normani como artista solo.

O disco foi lançado em 2024 e explora uma sonoridade mais voltada ao R&B e ao pop.

Luísa Sonza também está no festival

Luísa Sonza retorna ao line-up do Meli Music com a turnê de "Brutal Paraíso". O álbum teve sua estreia ao vivo no Coachella 2026 e acompanha uma fase de expansão internacional da carreira da cantora.

Quem mais se apresenta?

O festival também terá Anitta, com sua turnê "EQUILIBRIVM", Gloria Groove e Pedro Sampaio.

Edição de 2026 é a terceira do evento

A primeira edição do Meli Music aconteceu em 2025, quando o festival realizou suas duas primeiras noites no Mercado Pago Hall, dentro da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A estreia ocorreu em 1º de agosto, com foco no trap e shows de Matuê, Veigh e Budah.

Já a segunda edição foi realizada no mesmo ano, em 17 de outubro de 2025 e teve como proposta celebrar o pop nacional. O line-up reuniu Luísa Sonza, Carol Biazin e MC Livinho.