Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Maroon 5

O Maroon 5 deve levar ao Rock in Rio um repertório que já vem sendo apresentado nos shows mais recentes da banda pela América Latina.

Depois de passar por São José do Rio Preto e São Paulo nos últimos dias, o grupo deve repetir no festival a sequência de músicas que reúne alguns de seus maiores sucessos.

Entre elas “Girls Like You”, “Moves Like Jagger”, “One More Night” e “Makes Me Wonder”. O setlist também deve incluir praticamente todos os hits da banda que alcançaram o Top 10 da parada americana.

Veja o provável setlist do Maroon 5:

“Harder to Breathe”

“Lucky Strike”

“This Love”

“Stereo Hearts”

“Animals”

“One More Night”

“Misery”

“Sunday Morning”

“Heavy”

“Won’t Go Home Without You”

“Memories”

“She Will Be Loved”

“Maps”

“Love Somebody”

“Don’t Wanna Know”

“What Lovers Do”

“Makes Me Wonder”

“Girls Like You”

“Moves Like Jagger”

“Payphone”

“Sugar”

Veja o line-up de sábado, 12:

Palco Mundo

16h40 - Pedro Sampaio

19h00 - J Balvin

21h20 - Demi Lovato

00h05 - Maroon 5

Palco Sunset

15h30 - Criolo, Amaro & Dino

17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira

22h45 - Mumford & Sons

New Dance Order

21h05 - Bhaskar

22h00 - Adam Sellouk

23h00 - Gabe

00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup

01h30 - Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

15h00 - Soul de Brasileiro

16h50 - Priscila Senna

19h10 - Timbalada

Palco Supernova

14h30 - Celo Dut

16h00 - Yago Oproprio

18h00 - Milo J

20h10 - Delacruz

Palco Global Village

15h00 - Badi Assad

16h50 - Hamilton de Holanda

19h10 - Mestrinho

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

Multishow : transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset ;

: transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos ; Canal Bis : transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova ;

: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do e ; Globoplay : não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;

: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30; Globoplay Premium : assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;

: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K; TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.