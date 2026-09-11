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Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Maroon 5

O grupo passou por São José do Rio Preto e São Paulo nos últimos dias

Maroon 5: show reúne quatro músicas que chegaram ao topo da Billboard Hot 100 (Gabe Ginsberg/Getty Images)

Maroon 5: show reúne quatro músicas que chegaram ao topo da Billboard Hot 100 (Gabe Ginsberg/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06h00.

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O Maroon 5 deve levar ao Rock in Rio um repertório que já vem sendo apresentado nos shows mais recentes da banda pela América Latina.

Depois de passar por São José do Rio Preto e São Paulo nos últimos dias, o grupo deve repetir no festival a sequência de músicas que reúne alguns de seus maiores sucessos.

Entre elas “Girls Like You”, “Moves Like Jagger”, “One More Night” e “Makes Me Wonder”. O setlist também deve incluir praticamente todos os hits da banda que alcançaram o Top 10 da parada americana.

Veja o provável setlist do Maroon 5:

  • “Harder to Breathe”
  • “Lucky Strike”
  • “This Love”
  • “Stereo Hearts”
  • “Animals”
  • “One More Night”
  • “Misery”
  • “Sunday Morning”
  • “Heavy”
  • “Won’t Go Home Without You”
  • “Memories”
  • “She Will Be Loved”
  • “Maps”
  • “Love Somebody”
  • “Don’t Wanna Know”
  • “What Lovers Do”
  • “Makes Me Wonder”
  • “Girls Like You”
  • “Moves Like Jagger”
  • “Payphone”
  • “Sugar”

Veja o line-up de sábado, 12:

Palco Mundo

  • 16h40 - Pedro Sampaio
  • 19h00 - J Balvin
  • 21h20 - Demi Lovato
  • 00h05 - Maroon 5

Palco Sunset

  • 15h30 - Criolo, Amaro & Dino
  • 17h50 - Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • 20h10 - João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira
  • 22h45 - Mumford & Sons

New Dance Order

  • 21h05 - Bhaskar
  • 22h00 - Adam Sellouk
  • 23h00 - Gabe
  • 00h00 - Alok & Family – Ekanta & Swarup
  • 01h30 - Alok Pres. Rave The World

Espaço Favela

  • 15h00 - Soul de Brasileiro
  • 16h50 - Priscila Senna
  • 19h10 - Timbalada

Palco Supernova

  • 14h30 - Celo Dut
  • 16h00 - Yago Oproprio
  • 18h00 - Milo J
  • 20h10 - Delacruz

Palco Global Village

  • 15h00 - Badi Assad
  • 16h50 - Hamilton de Holanda
  • 19h10 - Mestrinho

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15 nos dias 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio  também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Acompanhe tudo sobre:Rock in Rio

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