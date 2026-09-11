Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Maroon 5

Maroon 5: show reúne quatro músicas que chegaram ao topo da Billboard Hot 100 (Gabe Ginsberg/Getty Images)
Repórter
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06h00.
O Maroon 5 deve levar ao Rock in Rio um repertório que já vem sendo apresentado nos shows mais recentes da banda pela América Latina.
Depois de passar por São José do Rio Preto e São Paulo nos últimos dias, o grupo deve repetir no festival a sequência de músicas que reúne alguns de seus maiores sucessos.
Entre elas “Girls Like You”, “Moves Like Jagger”, “One More Night” e “Makes Me Wonder”. O setlist também deve incluir praticamente todos os hits da banda que alcançaram o Top 10 da parada americana.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Palco Global Village
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.
Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.
A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.