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PlayStation Plus anuncia novos jogos para junho - e o destaque é o Final Fantasy XVI

Além das novidades previstas para a segunda quinzena do mês, a Sony também relembrou que os jogos do plano PS Plus Essential de junho já estão disponíveis para resgate

PlayStation 5: na véspera do lançamento oficial do videogame, Sony diz que fechará fábrica em Manaus (Anadolu Agency/Getty Images)

PlayStation 5: na véspera do lançamento oficial do videogame, Sony diz que fechará fábrica em Manaus (Anadolu Agency/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 10 de junho de 2026 às 18h40.

Última atualização em 10 de junho de 2026 às 18h43.

A Sony anunciou a ampliação do catálogo da PlayStation Plus para o mês de junho, reforçando a oferta para assinantes dos planos Extra e Deluxe. Além de Destiny 2: Legacy Collection, a empresa confirmou a chegada de novos títulos a partir do dia 16 de junho, com uma seleção que inclui grandes produções e jogos de diferentes gêneros.

Entre os principais destaques estão Final Fantasy XVI, disponível para PlayStation 5, Sonic X Shadow Generations, que chega tanto para PS4 quanto PS5, e Kingdom Come: Deliverance, também disponível para ambas as gerações de console. Os três títulos lideram a lista e são considerados os principais atrativos desta atualização do serviço.

A relação completa de jogos adicionados ao catálogo do PS Plus Extra inclui ainda:

  • Life is Strange: Double Exposure (PS5)
  • Farming Simulator 25 (PS5)
  • Blades of Fire (PS5)
  • Black Desert (PS5).

Já para os assinantes do plano Deluxe, o catálogo de clássicos será ampliado com a chegada de Gitaroo Man, disponível para PS4 e PS5, reforçando a proposta do serviço de oferecer títulos marcantes de gerações anteriores.

Além das novidades previstas para a segunda quinzena do mês, a Sony também relembrou que os jogos do plano PS Plus Essential de junho já estão disponíveis para resgate.

Entre os títulos liberados estão:

  • Grounded Fully Yoked Edition (PS4 e PS5)
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4 e PS5)
  • Warhammer 40.000: Darktide (PS5).

PlayStation Plus: veja quanto os planos vão custar no Brasil após aumentos da Sony

A Sony anunciou reajustes nos os preços do serviço PlayStation Plus em algumas regiões, citando “condições de mercado” como justificativa para o reajuste. O Brasil também foi afetado.

A companhia informou que os reajustes não valem para assinantes atuais, exceto em países como Turquia e Índia, a menos que haja alteração no plano ou expiração da assinatura vigente.

As novas tarifas entraram em vigor nesta semana, poucos meses após a empresa também elevar o preço do console PlayStation 5.

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