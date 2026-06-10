PlayStation Plus anuncia novos jogos para junho - e o destaque é o Final Fantasy XVI

A Sony anunciou a ampliação do catálogo da PlayStation Plus para o mês de junho, reforçando a oferta para assinantes dos planos Extra e Deluxe. Além de Destiny 2: Legacy Collection, a empresa confirmou a chegada de novos títulos a partir do dia 16 de junho, com uma seleção que inclui grandes produções e jogos de diferentes gêneros.

Entre os principais destaques estão Final Fantasy XVI, disponível para PlayStation 5, Sonic X Shadow Generations, que chega tanto para PS4 quanto PS5, e Kingdom Come: Deliverance, também disponível para ambas as gerações de console. Os três títulos lideram a lista e são considerados os principais atrativos desta atualização do serviço.

A relação completa de jogos adicionados ao catálogo do PS Plus Extra inclui ainda:

Life is Strange: Double Exposure (PS5)

Farming Simulator 25 (PS5)

Blades of Fire (PS5)

Black Desert (PS5).

Já para os assinantes do plano Deluxe, o catálogo de clássicos será ampliado com a chegada de Gitaroo Man, disponível para PS4 e PS5, reforçando a proposta do serviço de oferecer títulos marcantes de gerações anteriores.

Além das novidades previstas para a segunda quinzena do mês, a Sony também relembrou que os jogos do plano PS Plus Essential de junho já estão disponíveis para resgate.

Entre os títulos liberados estão:

Grounded Fully Yoked Edition (PS4 e PS5)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS4 e PS5)

Warhammer 40.000: Darktide (PS5).

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