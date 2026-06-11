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Forças militares dos EUA completam ataques no Irã, diz Comando Central

Operações atingiram sistemas militares e de defesa aérea iranianos em resposta à agressão contínua, segundo o CENTCOM

(NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

(NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h23.

As forças do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) completaram na quarta-feira, 10, os últimos ataques de autodefesa contra múltiplos alvos no Irã, seguindo diretrizes do comandante-em-chefe, segundo comunicado.

Os ataques atingiram capacidades de vigilância militar, sistemas de comunicação e sites de defesa aérea iranianos.

Equipamentos do Corpo de Fuzileiros Navais, da Força Aérea e da Marinha dos EUA dispararam munições de precisão contra alvos que representavam "ameaça às forças americanas e a navios comerciais internacionais que transitam nas águas regionais", disse o Centcom.

Segundo o Centcom, as operações foram uma resposta à agressão contínua e injustificada do Irã. O comando também afirmou que "as forças americanas permanecem vigilantes, letais e prontas para novas ações, se necessário".

A resposta do Irã

Para o Irã, o cessar-fogo com os Estados Unidos, em vigor desde 8 de abril, praticamente perdeu efeito após nova série de ataques americanos.

Segundo a diplomacia iraniana, os ataques recentes violam a Carta das Nações Unidas e tornam a trégua “praticamente sem sentido”. Os bombardeios atingiram o sul do país e diversos pontos próximos à capital, incluindo Karaj, Nazarabad e Pishva, de acordo com a Guarda Revolucionária.

O Paquistão, mediador do conflito, lamentou a escalada militar e reiterou o apelo por uma solução negociada.

“A diplomacia e o diálogo devem ser os princípios orientadores para alcançar uma solução negociada para todas as questões”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, Tahir Andrabi, em Islamabad.

Na Jordânia, o Exército anunciou a interceptação de 20 mísseis lançados pelo Irã contra a base americana em Azraq, localizada a 80 km a leste da capital Amã. A ação não provocou vítimas nem danos, segundo a força militar do país.

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