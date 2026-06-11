Por que a ambição da Geração Z pode virar problema na entrevista

A entrada da Geração Z no mercadode trabalho vem acompanhada de um traço claro: eles não querem apenas ocupar uma cadeira. Os jovens profissionais desejam entender o propósito da empresa, participar das conversas, receber orientação e enxergar possibilidades reais de crescimento.

Segundo o Adobe Future Workforce Study, essa geração está disposta a mudar práticas tradicionais no ambiente corporativo, especialmente quando o assunto envolve comunicação, desenvolvimento de carreira e cultura organizacional.

Esse comportamento, muitas vezes visto por empresas como ansiedade ou excesso de opinião, também pode ser lido de outra forma: como iniciativa, ambição e senso crítico.

Para quem está em início de carreira, a diferença está em saber apresentar essas qualidades da maneira certa no momento dos processos seletivos.

Se a Geração Z quer ser ouvida no trabalho, o primeiro passo é aprender a se comunicar bem nos processos seletivos

A voz da geração

O estudo da Adobe mostra que a Gen Z não tem medo de falar, 89% dos jovens profissionais se sentem confortáveis em dar feedback a colegas, enquanto 74% afirmam se sentir à vontade para oferecer esse retorno a chefes ou supervisores.

Essa habilidade de comunicação direta se tornou muito valorizada no mercado atual. Empresas procuram profissionais capazes de colaborar, apontar problemas e propor soluções.

Em processos de recrutamento essa característica precisa aparecer com cuidado. Falar o que pensa não significa interromper o recrutador, criticar empresas anteriores ou tentar provar que sabe mais do que todo mundo. A estratégia consiste em demonstrar pensamento crítico.

Além disso, a comunicação estratégica evita que a autenticidade se transforme em impulsividade. A voz da Geração Z é uma força, mas ganha mais peso quando vem acompanhada de escuta, contexto e proposta.

Mentoria é expectativa profissional

Segundo o relatório, a busca por crescimento também aparece com força, cerca de 80% dos jovens consideram importante ter um mentor no trabalho, mas apenas 52% dizem ter acesso a um.

O dado ajuda a explicar uma tensão comum no início da carreira. De um lado, jovens querem avançar rápido; por outro, muitas empresas ainda não oferecem planos de desenvolvimento. Quando essa expectativa não é conversada, a frustração aumenta.

Por isso, a busca por mentoria não precisa começar apenas depois da contratação, ela pode aparecer já no processo seletivo, de forma natural.

Perguntar como a empresa acompanha profissionais em início de carreira, se existem rituais de feedback ou se líderes costumam orientar novos talentos ajuda a identificar ambientes mais preparados para desenvolver pessoas.

No LinkedIn, a lógica é a mesma. Em vez de pedir mentoria de forma genérica, uma abordagem mais eficaz é comentar conteúdos, acompanhar profissionais de referência e iniciar conversas específicas.

A preparação também faz parte da seleção

Para transformar iniciativa, pensamento crítico e desejo de crescimento em vantagem competitiva, a preparação precisa começar antes da entrevista. Entender como uma vaga é avaliada, organizar a própria trajetória e comunicar experiências com clareza são etapas decisivas para que o candidato não dependa apenas da espontaneidade no momento do processo seletivo.

É justamente esse o foco do curso gratuito de Processo Seletivo, do Na Prática. A formação é online, reúne 8 módulos estratégicos e aborda desde currículo e LinkedIn até entrevistas, dinâmicas, narrativa pessoal, uso de IA e organização das candidaturas. A proposta é ajudar jovens profissionais a entenderem o que recrutadores e ferramentas de inteligência artificial observam em cada etapa, com mais método e menos improviso.

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