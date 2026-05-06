De Lady Gaga a Naomi Campbell: quem aparece em ‘O Diabo Veste Prada 2’

A aguardada sequência de “O Diabo Veste Prada” chegou aos cinemas na semana passada e conquistou o público com uma fórmula que mistura nostalgia, moda e uma enxurrada de participações especiais.

Em “O Diabo Veste Prada 2”, o número de celebridades que aparecem como elas mesmas é tão grande que os créditos finais ganharam uma seção separada apenas para listar os famosos convidados.

A produção reúne modelos, estilistas, jornalistas, apresentadores e atletas em cenas rápidas espalhadas por festas, desfiles e eventos de gala.

Entre os nomes mais comentados está Lady Gaga, que surge interpretando a si mesma durante o desfile da Runway em Milão. A cantora apresenta a música “Shape of a Woman” e protagoniza uma troca de farpas com Miranda Priestly, personagem de Meryl Streep.

Nomes da moda

O universo da moda domina boa parte dos cameos. O estilista Marc Jacobs aparece como ele mesmo, assim como Domenico Dolce e Stefano Gabbana. A designer Donatella Versace também participa em uma cena ao lado de Emily.

Logo no início do longa, a modelo Ashley Graham aparece no tapete do Runway Gala, a versão fictícia do Met Gala. A cantora Ciara também marca presença no evento.

Depois, a supermodelo Naomi Campbell surge sentada ao lado de Miranda durante um desfile da Dolce & Gabbana. Já Heidi Klum retorna ao universo do filme acompanhada do stylist Law Roach.

O longa também abre espaço para figuras da mídia e do jornalismo. A jornalista de tecnologia Kara Swisher aparece em uma reunião na casa de Miranda nos Hamptons. A apresentadora Jenna Bush Hager também participa da sequência.

'O Diabo Veste Prada 2': continuação foi lançada 20 anos após o primeiro (Disney)

Outro nome inesperado é o do jogador da NBA Karl-Anthony Towns, que faz uma breve interação com Andy. Já o humorista Ronny Chieng aparece como convidado de uma das festas do filme.

Entre os cameos mais rápidos estão ainda a editora britânica Tina Brown, a influenciadora Amelia Dimoldenberg, as podcasters Paige DeSorbo e Hannah Berner, além do músico Jon Batiste e da escritora Suleika Jaouad.

A sequência também inclui aparições rápidas de personalidades do mundo da moda, literatura e entretenimento, como Edward Enninful, ex-editor-chefe da Vogue britânica, a modelo Winnie Harlow e o golfista Rory McIlroy.

O filme ainda cita o ator Hugh Jackman em uma fala, embora o ator não apareça de fato em cena.

Sucesso do filme

O filme já se consolidou como um dos maiores lançamentos do ano. No Brasil, o longa acumulou US$ 12,6 milhões (R$ 62,63 milhões) em bilheteria, de acordo com dados da plataforma Box Office Mojo, apenas no primeiro fim de semana de exibição.

O longa também estreou com força nas bilheterias globais e superou as expectativas do mercado. A sequência arrecadou US$ 77 milhões nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, bem acima dos US$ 27,5 milhões registrados pelo filme original em 2006.

No mercado internacional, o desempenho também foi robusto. A sequência acumulou bilheteria de US$ 156,6 milhões fora dos EUA, levando a arrecadação global a US$ 233,6 milhões nos primeiros dias em cartaz.