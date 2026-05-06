Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

De Lady Gaga a Naomi Campbell: quem aparece em ‘O Diabo Veste Prada 2’

Sequência do clássico da moda reúne celebridades, estilistas, jornalistas e até atletas em participações rápidas

'O Diabo Veste Prada 2': Miranda (Meryl Streep) e Andy (Anne Hathaway) retornam na continuação do filme (Disney+/Divulgação)

'O Diabo Veste Prada 2': Miranda (Meryl Streep) e Andy (Anne Hathaway) retornam na continuação do filme (Disney+/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11h15.

A aguardada sequência de “O Diabo Veste Prada” chegou aos cinemas na semana passada e conquistou o público com uma fórmula que mistura nostalgia, moda e uma enxurrada de participações especiais.

Em “O Diabo Veste Prada 2”, o número de celebridades que aparecem como elas mesmas é tão grande que os créditos finais ganharam uma seção separada apenas para listar os famosos convidados.

A produção reúne modelos, estilistas, jornalistas, apresentadores e atletas em cenas rápidas espalhadas por festas, desfiles e eventos de gala.

Entre os nomes mais comentados está Lady Gaga, que surge interpretando a si mesma durante o desfile da Runway em Milão. A cantora apresenta a música “Shape of a Woman” e protagoniza uma troca de farpas com Miranda Priestly, personagem de Meryl Streep.

Nomes da moda

O universo da moda domina boa parte dos cameos. O estilista Marc Jacobs aparece como ele mesmo, assim como Domenico Dolce e Stefano Gabbana. A designer Donatella Versace também participa em uma cena ao lado de Emily.

Logo no início do longa, a modelo Ashley Graham aparece no tapete do Runway Gala, a versão fictícia do Met Gala. A cantora Ciara também marca presença no evento.

Depois, a supermodelo Naomi Campbell surge sentada ao lado de Miranda durante um desfile da Dolce & Gabbana. Já Heidi Klum retorna ao universo do filme acompanhada do stylist Law Roach.

O longa também abre espaço para figuras da mídia e do jornalismo. A jornalista de tecnologia Kara Swisher aparece em uma reunião na casa de Miranda nos Hamptons. A apresentadora Jenna Bush Hager também participa da sequência.

diabo veste prada 2 miranda nigel

'O Diabo Veste Prada 2': continuação foi lançada 20 anos após o primeiro (Disney)

Outro nome inesperado é o do jogador da NBA Karl-Anthony Towns, que faz uma breve interação com Andy. Já o humorista Ronny Chieng aparece como convidado de uma das festas do filme.

Entre os cameos mais rápidos estão ainda a editora britânica Tina Brown, a influenciadora Amelia Dimoldenberg, as podcasters Paige DeSorbo e Hannah Berner, além do músico Jon Batiste e da escritora Suleika Jaouad.

A sequência também inclui aparições rápidas de personalidades do mundo da moda, literatura e entretenimento, como Edward Enninful, ex-editor-chefe da Vogue britânica, a modelo Winnie Harlow e o golfista Rory McIlroy.

O filme ainda cita o ator Hugh Jackman em uma fala, embora o ator não apareça de fato em cena.

Sucesso do filme

O filme já se consolidou como um dos maiores lançamentos do ano. No Brasil, o longa acumulou US$ 12,6 milhões (R$ 62,63 milhões) em bilheteria, de acordo com dados da plataforma Box Office Mojo, apenas no primeiro fim de semana de exibição.

O longa também estreou com força nas bilheterias globais e superou as expectativas do mercado. A sequência arrecadou US$ 77 milhões nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, bem acima dos US$ 27,5 milhões registrados pelo filme original em 2006. 

No mercado internacional, o desempenho também foi robusto. A sequência acumulou bilheteria de US$ 156,6 milhões fora dos EUA, levando a arrecadação global a US$ 233,6 milhões nos primeiros dias em cartaz.

Acompanhe tudo sobre:ModaFilmes

Mais de Pop

Dona do João Rock se torna sócia da organizadora de turnês de Guns N’ Roses e Avril Lavigne

Itens pessoais de Matthew Perry serão leiloados em ação beneficente

A maldição do Met Gala e os casais que não sobreviveram ao glamour

John Lennon de IA? Novo documentário terá apoio da Meta, diz diretor

Mais na Exame

Ciência

Atmosfera 'impossível' intriga astrônomos

Casual

Os restaurantes paulistanos que completam até 30 anos em 2026

Inteligência Artificial

Nunca comece um prompt com 'escreva um texto sobre…' — por este motivo

Pop

Dona do João Rock se torna sócia da organizadora de turnês de Guns N’ Roses e Avril Lavigne