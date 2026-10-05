Vai prestar vestibular? O que fazer na reta final para não chegar esgotado à última prova

Conceptual image for education, vestibular, middle school, public education, university, college, distance education. (Divulgação: Gabriel Ramos/Getty Images)
Redatora
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14h24.
Para quem vai prestar vestibular em 2026, a reta final deste ano é mais longa do que o normal. A primeira fase da Fuvest, que seleciona para a USP, é no domingo, 1º de novembro. O Enem vem nos dois domingos seguintes, 8 e 15.
Com esse calendário, a preparação das próximas semanas muda de natureza. Aprender conteúdo novo pesa menos do que distribuir revisão, descanso e energia entre provas que chegam uma atrás da outra.
Com uma semana entre as provas, o tempo de estudo encolhe e muda de função. A preparação dá lugar à revisão e ao ajuste de rota.
O gabarito é a ferramenta mais imediata entre uma prova e outra. A Fuvest publica o da primeira fase no próprio site, e o Inep divulga o do Enem até o décimo dia útil depois da aplicação. Conferir os erros ajuda a decidir o que revisar antes do domingo seguinte.
A redação aparece no primeiro domingo do Enem, dia 8, e volta nas segundas fases de Fuvest e Unesp, em dezembro. Cada banca tem um formato próprio, e o candidato precisa alternar entre eles no mesmo mês.
Numa sequência de cinco domingos, o cansaço se acumula. A semana entre uma prova e outra serve também para recuperar o fôlego antes da próxima.
Quem sai abalado de uma prova leva esse peso para a seguinte, uma semana depois. Em novembro, não há intervalo longo para se recuperar.
Uma regra da Unesp ajuda a reduzir a pressão. Se o desempenho na parte objetiva do Enem 2026 for maior que a nota da primeira fase da Unesp, ele pode substituí-la. Na prática, um Enem bem-feito funciona como seguro para o dia 22.
Os editais permitem fazer todas, mas nem sempre é a melhor estratégia. O candidato pode escolher priorizar as provas que levam ao curso que mais quer.
O mês ficou concentrado por um ajuste de datas. Em março, a Fuvest anunciou a primeira fase para 15 de novembro, o mesmo dia do segundo domingo do Enem, e depois antecipou a prova para o dia 1º. A Unesp diz ter definido o próprio calendário em conjunto com a Fuvest, também para não coincidir com o Enem.
A principal mudança está na Fuvest. A primeira fase passou de 90 para 80 questões, com o mesmo tempo de prova, cinco horas. Na conta, o candidato tem 3 minutos e 45 segundos por questão, contra 3 minutos e 20 segundos no formato antigo. Segundo a fundação, a mudança dá mais tempo para as questões que cruzam conhecimentos de áreas diferentes.
Parte das faculdades privadas segue outra lógica e não exige que o candidato encaixe mais uma prova no calendário. É o caso da graduação em Administração da Saint Paul Escola de Negócios, na Consolação, em São Paulo, que tem inscrições abertas para o processo seletivo de 2027.
Na primeira etapa, a escola analisa a nota de um exame junto com o histórico escolar, o portfólio de atividades, as atividades extracurriculares e um vídeo de apresentação. O candidato escolhe qual exame apresentar: o Enem, o vestibular próprio da Saint Paul ou exames internacionais, como SAT, IB, Abitur, Bac e DISG.
Para quem já vai fazer o Enem em novembro, isso significa aproveitar uma prova que já está no calendário. Para quem prefere não depender dela, o vestibular da Saint Paul é online, com 20 questões de múltipla escolha de raciocínio lógico, quantitativo e analítico, e tem um simulado gratuito com correção comentada.
As duas etapas seguintes não têm prova. A segunda é a Imersão Saint Paul Experience, um dia presencial no campus em que os candidatos trabalham em equipe para desenvolver e apresentar um projeto empreendedor com ferramentas de inteligência artificial. A terceira é uma entrevista individual online com a coordenação acadêmica.
A maratona termina no dia 29. Para quem atravessar o mês inteiro, a vantagem pode estar menos no que estudou em novembro e mais no fôlego com que chega à última prova.
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