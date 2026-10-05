Guia Mol de Produtos Sociais premia Natura, Reserva e Copacol em quinta edição

O Guia Mol de Produtos Sociais 2026, lançado nesta semana pela Mol Impacto, mapeou 129 produtos comercializados no Brasil em 2025 que vinculam vendas a algum tipo de doação. Desse total, 73 passaram pela curadoria inicial, receberam notas e 30 chegaram à fase de finalistas.

Em sua quinta edição, o levantamento avaliou as iniciativas a partir de quatro critérios: proposta de doação, transparência, campanha e impacto. Os produtos foram divididos entre as categorias Ano Todo, Sazonal e Terceiro Setor e receberam notas de até 60 pontos.

O principal reconhecimento desta edição ficou com a linha Crer Para Ver, da Natura, eleita Produto Social do Ano. Em 2025, a iniciativa destinou mais de R$ 50 milhões à educação e, segundo os dados apresentados no guia, beneficiou 4 milhões de alunos e 100 mil consultoras de beleza.

Crer Para Ver: linha da Natura direciona lucro de R$ 50 milhões em 2025 para melhorias no educação (Divulgação)

Também receberam ouro em suas categorias o 1P = 5P, da Reserva; o Filé de Tilápia Outubro Rosa 600g, da Copacol; e a Loja Onçafari.

Publicado desde 2021, o Guia Mol de Produtos Sociais acompanha iniciativas criadas por marcas e organizações que associam a comercialização de produtos à geração de recursos para causas sociais e ambientais.

A comissão avaliadora desta edição foi formada por Beatriz Guarezi, CEO e fundadora da Bits to Brands; Joana Mendes, sócia-fundadora e CCO da Jungle Kid e ex-presidente do Clube de Criação; Letícia Ozório, jornalista e repórter da EXAME; Maria Izabel Toro, head de Parcerias e Filantropia no UNICEF; e Patrícia Alexandre, diretora-executiva do SINAPRO-SP e presidente do Observatório da Diversidade da Comunicação.

Natura completa 30 anos de Crer Para Ver

Criada na década de 1990, a Crer Para Ver completou 30 anos em 2025. A linha destina 100% do lucro à educação, por meio do Instituto Natura, e está presente em 57 estados e províncias de seis países.

O portfólio reúne produtos de design, de garrafas de água a itens de papelaria. Segundo o guia, a estratégia de comunicação apoiada por consultoras, influenciadores e embaixadores da marca, além da publicação dos resultados no relatório anual do Instituto Natura, pesou na avaliação.

Em 2025, a Natura também levou a iniciativa para sua loja da Rua Oscar Freire, em São Paulo. Durante um dia, a unidade deixou de vender cosméticos para se dedicar aos produtos da Crer Para Ver e recebeu displays com histórias de pessoas impactadas pela iniciativa.

O desempenho da linha ocorre em um contexto em que mecanismos de doação ligados ao consumo já fazem parte dos hábitos de uma parcela dos consumidores.

Segundo o estudo Varejo com Causa, também conduzido pela MOL Impacto, 53% dos doadores no varejo já compraram, no caixa ou na prateleira, algum produto com doação embutida no preço final.

Entre esse público, 80% afirmam comprar produtos sociais sempre ou às vezes, com uma contribuição média de R$ 20,45 por essa via. Outros 80% dizem acreditar que oferecer mecanismos de doação melhora a imagem das marcas.

Consumidor cobra mais transparência

Ao mesmo tempo, os dados reunidos no material apontam para um doador mais criterioso e menos fiel às mesmas organizações.

A Pesquisa Doação Brasil, do IDIS e da Ipsos, com dados de 2024, mostra que 49% dos doadores mantêm a mesma organização de um ano para outro. Em 2015, eram 69%.

Além disso, 86% afirmam escolher a causa com cuidado. Entre quem não doa, 38% citam falta de confiança ou transparência como principal motivo, ante 24% em 2022.

“Quando a doação cabe no ato de comprar, algo que todos nós fazemos todos os dias, ela deixa de ser exceção e passa a fazer parte da rotina. Esse é o poder do produto social. E esse poder cresce quando há transparência, uma campanha bem feita, impacto comprovado e uma proposta de doação clara”, afirma Roberta Faria, cofundadora e CEO da MOL Impacto.

Reserva, Copacol e Onçafari lideram categorias

Na categoria Ano Todo, destinada a produtos comercializados continuamente, o ouro ficou com o 1P = 5P, da Reserva. A iniciativa aparece nas etiquetas de todas as peças da marca e gera receita recorrente para o Banco de Alimentos, que fornece refeições para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica.

A prata foi para a Pelúcia Cavalo Caramelo, da We Toys, criada para apoiar escolas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com a empresa, mais de R$ 600 mil já foram arrecadados.

O bronze ficou com a Água AMA, da Ambev, reconhecida por integrar a doação de água potável à atividade da empresa.

Na categoria Sazonal, o primeiro lugar foi para o Filé de Tilápia Outubro Rosa 600g, da Copacol, que doa R$ 1 por pacote vendido para ações de prevenção e diagnóstico precoce ao câncer de mama, que chega à nona edição.

O Tênis Olympikus Corre 4 Outubro Rosa ficou com a prata. O produto esgotou antes do fim do mês e teve uma campanha própria, incluindo uma corrida. O bronze foi para a coleção Snoopy + Oba, do Oba Hortifruti, ligada à luta contra o câncer infantil.

Na categoria Terceiro Setor, o ouro ficou com a Loja Onçafari, que transforma a conservação de onças-pintadas em uma linha de produtos. A Coleção Adote Um Gatinho 2025 recebeu a prata, e a Agenda Mário Penna, que direciona parte dos lucros para o diagnóstico em câncer, o bronze.

Além dos vencedores, o Guia MOL de Produtos Sociais 2026 reúne produtos de marcas e organizações como Le Lis, Amigos do Bem, Avon, Zurich Seguros, AACD, Instituto Reação, Cisne, Havaianas, Cão Terapeuta, La Roche-Posay, Enterogermina, Nivea, Childhood Brasil e Cremer.

A publicação também traz conceitos sobre produtos sociais, análises das iniciativas avaliadas e recomendações para marcas interessadas em criar ou ampliar esse tipo de iniciativa. O material pode ser acessado a partir deste link.