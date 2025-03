Donatella Versace deixa direção criativa da marca de luxo após 28 anos

Donatella Versace deixará a direção artística da grife Versace, cargo que ocupa desde 1997. Ela será substituída por Dario Vitale, que atualmente trabalha na Miu Miu, marca do grupo Prada. A mudança foi confirmada pelo grupo Capri Holdings Limited, dono da marca, nesta quinta-feira, 13.

A partir de 1º de abril de 2025, Donatella assumirá o cargo de embaixadora-chefe da Versace, enquanto Vitale ocupará a posição de diretor artístico, conforme comunicado oficial do grupo.

Donatella, irmã do fundador da Versace, Gianni Versace, se juntou a ele e ao irmão Santo em Milão em 1976. A primeira loja da grife foi inaugurada em 1978, e Donatella atuava como vice-presidente e consultora criativa da marca.

Após o assassinato de Gianni em 1997, Donatella assumiu a liderança da marca, tornando-se a diretora criativa e herdando uma parte significativa do negócio. Sua gestão ficou marcada pela criação de campanhas e coleções icônicas, com colaborações de peso com artistas como Madonna, Courtney Love, Lady Gaga e Beyoncé, solidificando a imagem sensual e glamourosa da marca.

Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi o famoso vestido verde que desenhou para Jennifer Lopez, usado pela cantora no Grammy de 2000. Esse vestido tornou-se um marco na história de Donatella e da Versace, gerando tanto impacto que, em 2015, o presidente do Google, Eric Schmidt, revelou que a busca por imagens do momento foi tão intensa que a empresa criou a funcionalidade de pesquisa por imagens do Google.

Venda para Prada?

Segundo uma reportagem da Bloomberg há poucos dias, o grupo de luxo italiano Prada está próximo de um acordo para adquirir a Versace por cerca de € 1,5 bilhão (US$ 1,6 bilhão). O negócio pode ser fechado ainda em março, de acordo com fontes ouvidas pela agência.

A possível venda da Versace ocorre em um momento de reestruturação da Capri Holdings, que adquiriu a marca italiana em 2018 por € 1,83 bilhão, incluindo dívidas . O valor da venda para a Prada, se confirmado, será inferior ao montante pago pela Capri na aquisição.