'Deadpool & Wolverine' ganha novo trailer; veja o que se sabe sobre o filme da Marvel

Neste fim de semana, os fãs da Marvel ficaram eufóricos com o lançamento do novo teaser de "Deadpool & Wolverine", que traz uma nova aventura com Ryan Reynolds e Hugh Jackman nos respectivos anti-heróis dos quadrinhos.

Após a divulgação do teaser, o estúdio confirmou a chegada de um trailer inédito nesta segunda-feira, 22, que promete mais detalhes sobre o novo longa do MCU.

A prévia destaca o início da parceria entre Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman) em uma jornada pelo multiverso, em uma missão para salvar o mundo do Mercenário Tagarela.

As expectativas do público da Marvel estão elevadas, pois "Deadpool & Wolverine" é o primeiro filme com protagonistas anti-heróis após a aquisição da Fox pela Disney, e também o primeiro a se inserir na cronologia oficial do MCU.

Nas redes sociais, o público que curte Deadpool e os filmes da franquia X-Men reagiram ao novo uniforme usado por Hugh Jackmann, com detalhes em azul e amarelo.

Outra curiosidade a respeito do filme envolve a suposta participação especial da cantora Taylor Swift. Os fãs da loirinha acreditam que sua aparição pode ser uma das surpresas do filme. Essa teoria surgiu após a música "Clara Bow", cujo trecho final, "Dazzling", teria uma alguma relação com a personagem Cristal (Dazzler, no original), que seria interpretada por Taylor.

Os dois filmes anteriores da franquia Deadpool arrecadaram juntos mais de US$ 1,5 bilhão nas bilheterias ao redor do mundo, e agora estão disponíveis nas plataformas de streaming Disney+ e Star+.

Quando 'Deadpool & Wolverine' estreia nos cinemas?

Sob a direção de Shawn Levy, o filme "Deadpool & Wolverine" será lançado nos cinemas brasileiros em 26 de julho.

Quem está no elenco?

Além dos retornos de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, o elenco conta com nomes como Emma Corrin, Morena Baccarin, Matthew Macfadyen, Jennifer Garner e Rob Delaney. Fotos do set sugerem ainda que o ator Tyler Mane deve reprisar o papel do Dentes de Sabre.

Veja o trailer a seguir