Met Gala 2026: veja os melhores looks masculinos da 'noite mais fashion do ano'

A primeira segunda-feira de maio voltou a reunir moda, celebridades e espetáculo no Met Gala 2026.

Realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, o evento deste ano teve como dress code “Fashion Is Art” e celebrou a exposição “Costume Art”.

O tapete vermelho masculino seguiu uma direção inesperada. Em vez de apostar em tecidos leves ou referências típicas da primavera, que começou no hemisfério norte, muitos convidados escolheram o couro como elemento central dos looks.

A seguir, EXAME Pop selecionou alguns dos destaques entre os homens mais bem vestidos da noite.

Nicholas Hoult: ator britânico no tapete do Met Gala 2026 (Taylor Hill/Getty Images)

Couro domina looks masculinos no Met Gala 2026

O couro apareceu em diferentes interpretações no tapete vermelho da festa. O ator Nicholas Hoult surgiu com visual inteiramente em couro da Prada, enquanto Damson Idris apostou em uma combinação da mesma marca, com calça e casaco estruturado, contrastando com uma camisa vermelha de punhos largos.

Damson Idris: ator britânico no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O ator Luke Evans apareceu com calça e jaqueta de couro marrom, combinadas com boné, luvas e óculos escuros. O look remete a elementos da obra do ilustrador finlandês Tom of Finland, associado ao imaginário fetichista e à iconografia hipermasculinizada. Luke Evans: ator britânico no tapete do Met Gala 2026 (Julian Hamilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Já Patrick Schwarzenegger apareceu com produção assinada pela Public School, também explorando a tendência.

Patrick Schwarzenegger: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Referências artísticas

Nem só de couro viveu a noite. Jeremy Pope chamou atenção com um look da Vivienne Westwood inspirado na coleção de outono de 1996. A peça, estruturada como um corset, foi bordada com pérolas, miçangas, lantejoulas e pedras sobre seda.

Jeremy Pope: ator e cantor americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Já o ator Ben Platt vestiu um terno de seda e lã pintado à mão pela Tanner Fletcher, inspirado na obra “A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte”, de Georges Seurat, presente na exposição do museu.

Outro destaque foi Colman Domingo, que usou um look da Valentino composto por tiras plissadas em cores primárias.

Ben Platt: ator e cantor americano no tapete do Met Gala 2026 (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Colman Domingo: ator americano no tapete do Met Gala 2026

Miles Chamley-Watson: esgrimista britânico-americano no tapete do Met Gala 2026 (Angela Weiss / AFP)

Propostas fora do convencional

Alguns convidados apostaram em propostas mais ousadas. Connor Storrie, estrela da série Heated Rivalry, surgiu com um look da Saint Laurent que incluía uma blusa frente única de poá.

Já Hudson Williams, seu companheiro na série, fez sua estreia no Met Gala com um visual sob medida da Balenciaga, inspirado em uma jaqueta bolero de 1947 criada pelo fundador da marca.

Connor Storrie: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Hudson Williams: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

O rapper Skepta optou por um terno sob medida da Thom Browne, com bordados que reproduziam suas próprias tatuagens.

Já o cantor Sombr apostou em uma capa da Valentino, enquanto o músico Jon Batiste escolheu um visual todo branco da ERL, com volume marcado por mangas bufantes e referência a vestes de inspiração greco-romana.

Skepta: rapper, produtor musical e compositor britânico no Met Gala 2026 (Mike Coppola/Getty Images/AFP)

Sombr: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jon Batiste: cantor e músico americano no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Do clássico ao ousado

Entre os nomes que também marcaram presença na seleção estão A$AP Rocky, que apareceu com um look elegante em tom rosa da Chanel, além de Jay-Z, Bad Bunny e Rami Malek.

Rihanna e A$AP Rocky: cantora e rapper americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Jay-Z: rapper americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Bad Bunny: cantor porto-riquenho no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rami Malek: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O ator Dwayne Johnson chamou atenção ao apostar em um visual sob medida da Thom Browne, com casaco preto de mohair, gravata borboleta e uma saia plissada combinando. O look teve inspiração na cultura polinésia e contou com mais de 350 metros de fitas de seda plissadas aplicadas em uma composição descrita como “esquelética”.

Dwayne Johnson: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Julian Hamilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A lista ainda inclui nomes como Stanley Tucci, Jordan Roth, Miles Chamley-Watson e Tyriq Withers, entre outros convidados que apostaram em diferentes interpretações do tema.

Paul Anthony Kelly: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Felicity Blunt e Stanley Tucci: agente literária britânica e ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tyriq Withers: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Andrea Preti e Venus Williams: empresário italiano e tenista americana no tapete do Met Gala 2026 (Angela Weiss / AFP)

Bill Skarsgard: ator sueco no tapete do Met Gala 2026 (Angela Weiss / AFP)

O que é o Met Gala?

O Met Gala foi criado em 1948 como um evento beneficente para arrecadar recursos para o departamento de moda do museu, conhecido como Costume Institute.

Ao longo das décadas, a cerimônia se consolidou como vitrine global para estilistas e celebridades, com ingressos que chegaram a cerca de US$ 75 mil em 2025, segundo a BBC.

A cada edição, o tema acompanha a exposição anual do instituto. Em 2026, “Costume Art” propõe releituras de peças do acervo do museu em criações de alta-costura, com foco na diversidade de corpos e na moda como expressão social.