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Met Gala 2026: veja os melhores looks masculinos da 'noite mais fashion do ano'

A edição deste ano do evento em Nova York teve como tema 'Costume Art: A Arte do Vestuário'; o dress code era 'Fashion is Art'

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11h39.

Última atualização em 5 de maio de 2026 às 11h51.

A primeira segunda-feira de maio voltou a reunir moda, celebridades e espetáculo no Met Gala 2026.

Realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, o evento deste ano teve como dress code “Fashion Is Art” e celebrou a exposição “Costume Art”.

O tapete vermelho masculino seguiu uma direção inesperada. Em vez de apostar em tecidos leves ou referências típicas da primavera, que começou no hemisfério norte, muitos convidados escolheram o couro como elemento central dos looks.

A seguir, EXAME Pop selecionou alguns dos destaques entre os homens mais bem vestidos da noite.

Nicholas Hoult: ator britânico no tapete do Met Gala 2026

Nicholas Hoult: ator britânico no tapete do Met Gala 2026 (Taylor Hill/Getty Images)

Couro domina looks masculinos no Met Gala 2026

O couro apareceu em diferentes interpretações no tapete vermelho da festa. O ator Nicholas Hoult surgiu com visual inteiramente em couro da Prada, enquanto Damson Idris apostou em uma combinação da mesma marca, com calça e casaco estruturado, contrastando com uma camisa vermelha de punhos largos.

Damson Idris: ator britânico no tapete do Met Gala 2026

Damson Idris: ator britânico no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O ator Luke Evans apareceu com calça e jaqueta de couro marrom, combinadas com boné, luvas e óculos escuros. O look remete a elementos da obra do ilustrador finlandês Tom of Finland, associado ao imaginário fetichista e à iconografia hipermasculinizada.

Luke Evans: ator britânico no tapete do Met Gala 2026

Luke Evans: ator britânico no tapete do Met Gala 2026 (Julian Hamilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Já Patrick Schwarzenegger apareceu com produção assinada pela Public School, também explorando a tendência.

Patrick Schwarzenegger: ator americano no tapete do Met Gala 2026

Patrick Schwarzenegger: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Referências artísticas

Nem só de couro viveu a noite. Jeremy Pope chamou atenção com um look da Vivienne Westwood inspirado na coleção de outono de 1996. A peça, estruturada como um corset, foi bordada com pérolas, miçangas, lantejoulas e pedras sobre seda.

Jeremy Pope: ator e cantor americano no tapete do Met Gala 2026

Jeremy Pope: ator e cantor americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Já o ator Ben Platt vestiu um terno de seda e lã pintado à mão pela Tanner Fletcher, inspirado na obra “A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte”, de Georges Seurat, presente na exposição do museu.

Outro destaque foi Colman Domingo, que usou um look da Valentino composto por tiras plissadas em cores primárias.

Ben Platt: ator e cantor americano no tapete do Met Gala 2026

Ben Platt: ator e cantor americano no tapete do Met Gala 2026 (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Colman Domingo: ator americano no tapete do Met Gala 2026

Colman Domingo: ator americano no tapete do Met Gala 2026

Miles Chamley-Watson: esgrimista britânico-americano no tapete do Met Gala 2026

Miles Chamley-Watson: esgrimista britânico-americano no tapete do Met Gala 2026 (Angela Weiss / AFP)

Propostas fora do convencional

Alguns convidados apostaram em propostas mais ousadas. Connor Storrie, estrela da série Heated Rivalry, surgiu com um look da Saint Laurent que incluía uma blusa frente única de poá.

Hudson Williams, seu companheiro na série, fez sua estreia no Met Gala com um visual sob medida da Balenciaga, inspirado em uma jaqueta bolero de 1947 criada pelo fundador da marca.

Connor Storrie: ator americano no tapete do Met Gala 2026

Connor Storrie: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Hudson Williams: ator americano no tapete do Met Gala 2026

Hudson Williams: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

O rapper Skepta optou por um terno sob medida da Thom Browne, com bordados que reproduziam suas próprias tatuagens.

Já o cantor Sombr apostou em uma capa da Valentino, enquanto o músico Jon Batiste escolheu um visual todo branco da ERL, com volume marcado por mangas bufantes e referência a vestes de inspiração greco-romana.

Skepta: rapper, produtor musical e compositor britânico no Met Gala 2026

Skepta: rapper, produtor musical e compositor britânico no Met Gala 2026 (Mike Coppola/Getty Images/AFP)

Sombr: convidado no tapete do Met Gala 2026

Sombr: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jon Batiste: cantor e músico americano no tapete do Met Gala 2026

Jon Batiste: cantor e músico americano no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Do clássico ao ousado

Entre os nomes que também marcaram presença na seleção estão A$AP Rocky, que apareceu com um look elegante em tom rosa da Chanel, além de Jay-Z, Bad Bunny e Rami Malek.

Rihanna e A$AP Rocky: cantora e atriz barbadiana e rapper americano no tapete do Met Gala 2026

Rihanna e A$AP Rocky: cantora e rapper americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Jay-Z: rapper americano no tapete do Met Gala 2026

Jay-Z: rapper americano no tapete do Met Gala 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Bad Bunny: cantor porto-riquenho no tapete do Met Gala 2026

Bad Bunny: cantor porto-riquenho no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rami Malek: ator americano no tapete do Met Gala 2026

Rami Malek: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O ator Dwayne Johnson chamou atenção ao apostar em um visual sob medida da Thom Browne, com casaco preto de mohair, gravata borboleta e uma saia plissada combinando. O look teve inspiração na cultura polinésia e contou com mais de 350 metros de fitas de seda plissadas aplicadas em uma composição descrita como “esquelética”.

Dwayne Johnson: ator americano no tapete do Met Gala 2026

Dwayne Johnson: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Julian Hamilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A lista ainda inclui nomes como Stanley Tucci, Jordan Roth, Miles Chamley-Watson e Tyriq Withers, entre outros convidados que apostaram em diferentes interpretações do tema.

Paul Anthony Kelly: convidado no tapete do Met Gala 2026

Paul Anthony Kelly: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Felicity Blunt e Stanley Tucci: agente literária britânica e ator americano no tapete do Met Gala 2026

Felicity Blunt e Stanley Tucci: agente literária britânica e ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tyriq Withers: convidado no tapete do Met Gala 2026

Tyriq Withers: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O empresário italiano Andrea Preti e a tenista americana Venus Williams chegam ao Met Gala de 2026, que celebra a

Andrea Preti e Venus Williams: empresário italiano e tenista americana no tapete do Met Gala 2026 (Angela Weiss / AFP)

O ator sueco Bill Skarsgard chega ao Met Gala de 2026, que celebra a

Bill Skarsgard: ator sueco no tapete do Met Gala 2026 (Angela Weiss / AFP)

O que é o Met Gala?

O Met Gala foi criado em 1948 como um evento beneficente para arrecadar recursos para o departamento de moda do museu, conhecido como Costume Institute.

Ao longo das décadas, a cerimônia se consolidou como vitrine global para estilistas e celebridades, com ingressos que chegaram a cerca de US$ 75 mil em 2025, segundo a BBC.

A cada edição, o tema acompanha a exposição anual do instituto. Em 2026, “Costume Art” propõe releituras de peças do acervo do museu em criações de alta-costura, com foco na diversidade de corpos e na moda como expressão social.

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  • Connor Storrie: ator americano no tapete do Met Gala 2026

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  • Hudson Williams: ator americano no tapete do Met Gala 2026

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    31/100 Sinead Burke: educadora e ativista irlandesa no Met Gala 2026 (Sinead Burke Met Gala 2026)

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    32/100 Cher: cantora e compositora americana no tapete do Met Gala 2026 (Cher: cantora e compositora americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Grace Ann Nader: modelo americana no tapete do Met Gala 2026

    33/100 Grace Ann Nader: modelo americana no tapete do Met Gala 2026 (Grace Ann Nader Met Gala 2026)

  • Sergey Brin e Gerelyn Gilbert-Soto: empresário de tecnologia e acompanhante no tapete do Met Gala 2026

    34/100 Sergey Brin e Gerelyn Gilbert-Soto: empresário de tecnologia e acompanhante no tapete do Met Gala 2026 (Sergey Brin e Gerelyn Gilbert-Soto Met Gala 2026)

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  • Kate Moss: modelo britânica no tapete do Met Gala 2026

    36/100 Kate Moss: modelo britânica no tapete do Met Gala 2026 (Kate Moss: modelo britânica no tapete do Met Gala 2026)

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    37/100 Bill Skarsgard: ator sueco no tapete do Met Gala 2026 (Bill Skarsgard Met Gala 2026)

  • Andrea Preti e Venus Williams: empresário italiano e tenista americana no tapete do Met Gala 2026

    38/100 Andrea Preti e Venus Williams: empresário italiano e tenista americana no tapete do Met Gala 2026 (Andrea Preti e Venus Williams Met Gala 2026)

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    39/100 Ashley Graham: modelo americana no tapete do Met Gala 2026 (Ashley Graham Met Gala 2026)

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    40/100 Cara Delevingne: modelo e atriz britânica no tapete do Met Gala 2026 (Cara Delevingne Met Gala 2026)

  • Sunday Rose Kidman Urban e Nicole Kidman: atriz chegou acompanhada da filha ao Met Gala 2026

    41/100 Sunday Rose Kidman Urban e Nicole Kidman: atriz chegou acompanhada da filha ao Met Gala 2026 (met gala 2026 nicole kidman filha)

  • SZA: cantora americana no tapete do Met Gala 2026

    42/100 SZA: cantora americana no tapete do Met Gala 2026 (SZA: cantora americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Hailey Bieber: modelo americana no tapete do Met Gala 2026

    43/100 Hailey Bieber: modelo americana no tapete do Met Gala 2026 (Hailey Bieber: modelo americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Julianne Moore: atriz americana no tapete do Met Gala 2026

    44/100 Julianne Moore: atriz americana no tapete do Met Gala 2026 (Julianne Moore: atriz americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Anne Hathaway: atriz americana no tapete do Met Gala 2026

    45/100 Anne Hathaway: atriz americana no tapete do Met Gala 2026 (Anne Hathaway: atriz americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Serena Williams: ex-tenista americana no tapete do Met Gala 2026

    46/100 Serena Williams: ex-tenista americana no tapete do Met Gala 2026 (Serena Williams: ex-tenista americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Margot Robbie: atriz australiana no tapete do Met Gala 2026

    47/100 Margot Robbie: atriz australiana no tapete do Met Gala 2026 (Margot Robbie: atriz australiana no tapete do Met Gala 2026)

  • Alysa Liu: patinadora artística americana no tapete do Met Gala 2026

    48/100 Alysa Liu: patinadora artística americana no tapete do Met Gala 2026 (Alysa Liu: patinadora artística americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Colman Domingo: ator americano no tapete do Met Gala 2026

    49/100 Colman Domingo: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Colman Domingo: ator americano no tapete do Met Gala 2026)

  • Stevie Nicks: cantora e compositora americana no tapete do Met Gala 2026

    50/100 Stevie Nicks: cantora e compositora americana no tapete do Met Gala 2026 (Stevie Nicks: cantora e compositora americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Yseult: cantora francesa no tapete do Met Gala 2026

    51/100 Yseult: cantora francesa no tapete do Met Gala 2026 (Yseult: cantora francesa no tapete do Met Gala 2026)

  • Suki Waterhouse: cantora britânica no tapete do Met Gala 2026

    52/100 Suki Waterhouse: cantora britânica no tapete do Met Gala 2026 (Suki Waterhouse: cantora britânica no tapete do Met Gala 2026)

  • Heidi Klum: modelo alemã no tapete do Met Gala 2026

    53/100 Heidi Klum: modelo alemã no tapete do Met Gala 2026 (Heidi Klum: modelo alemã no tapete do Met Gala 2026)

  • Naomi Watts: atriz britânica no tapete do Met Gala 2026

    54/100 Naomi Watts: atriz britânica no tapete do Met Gala 2026 (Naomi Watts: atriz britânica no tapete do Met Gala 2026)

  • Joey King: atriz americana no tapete do Met Gala 2026

    55/100 Joey King: atriz americana no tapete do Met Gala 2026 (Joey King: atriz americana no tapete do Met Gala 2026)

  • Angela Bassett: atriz americana no tapete do Met Gala 2026

    56/100 Angela Bassett: atriz americana no tapete do Met Gala 2026 (Angela Bassett: atriz americana no tapete do Met Gala 2026)

  • EJAE e Giovanna Battaglia: cantora sul-coreana-americana e editora de moda italiana no tapete do Met Gala 2026

    57/100 EJAE e Giovanna Battaglia: cantora sul-coreana-americana e editora de moda italiana no tapete do Met Gala 2026 (EJAE e Giovanna Battaglia: cantora sul-coreana-americana e editora de moda italiana no tapete do Met Gala 2026)

  • Margot Robbie: atriz australiana no tapete do Met Gala 2026

    58/100 Margot Robbie: atriz australiana no tapete do Met Gala 2026 (Margot Robbie: atriz australiana no tapete do Met Gala 2026)

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    59/100 Rosé: cantora neozelandesa-sul-coreana e integrante do BLACKPINK no tapete do Met Gala 2026 (Rosé: cantora neozelandesa-sul-coreana e integrante do BLACKPINK no tapete do Met Gala 2026)

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    62/100 Chloe Malle: jornalista é a atual editora da Vogue dos Estados Unidos (met gala editora vogue america)

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  • Bee Carrozzini: filha de Anna Wintour comparece ao Met Gala 2026

    64/100 Bee Carrozzini: filha de Anna Wintour comparece ao Met Gala 2026 (met gala 2026 bee)

  • Nichapat Suphap: empresária e consultora de moda tailandesa no Met Gala 2026

    65/100 Nichapat Suphap: empresária e consultora de moda tailandesa no Met Gala 2026 (met gala 2026 Nichapat Suphap)

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  • Nicholas Hoult: ator britânico no tapete do Met Gala 2026

    68/100 Nicholas Hoult: ator britânico no tapete do Met Gala 2026 (Nicholas Hoult: ator britânico no tapete do Met Gala 2026)

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  • Sombr: convidado no tapete do Met Gala 2026

    80/100 Sombr: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Sombr: convidado no tapete do Met Gala 2026)

  • Felicity Blunt e Stanley Tucci: agente literária britânica e ator americano no tapete do Met Gala 2026

    81/100 Felicity Blunt e Stanley Tucci: agente literária britânica e ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Felicity Blunt e Stanley Tucci: agente literária britânica e ator americano no tapete do Met Gala 2026)

  • Paul Anthony Kelly: convidado no tapete do Met Gala 2026

    82/100 Paul Anthony Kelly: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Paul Anthony Kelly: convidado no tapete do Met Gala 2026)

  • Luke Evans: ator britânico no tapete do Met Gala 2026

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  • Damson Idris: ator britânico no tapete do Met Gala 2026

    84/100 Damson Idris: ator britânico no tapete do Met Gala 2026 (Damson Idris: ator britânico no tapete do Met Gala 2026)

  • Rami Malek: ator americano no tapete do Met Gala 2026

    85/100 Rami Malek: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Rami Malek: ator americano no tapete do Met Gala 2026)

  • Dwayne Johnson: ator americano no tapete do Met Gala 2026

    86/100 Dwayne Johnson: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Dwayne Johnson: ator americano no tapete do Met Gala 2026)

  • Connor Storrie: ator americano no tapete do Met Gala 2026

    87/100 Connor Storrie: ator americano no tapete do Met Gala 2026 (Connor Storrie: ator americano no tapete do Met Gala 2026)

  • Bad Bunny: cantor porto-riquenho no tapete do Met Gala 2026

    88/100 Bad Bunny: cantor porto-riquenho no tapete do Met Gala 2026 (Bad Bunny: cantor porto-riquenho no tapete do Met Gala 2026)

  • Tyriq Withers: convidado no tapete do Met Gala 2026

    89/100 Tyriq Withers: convidado no tapete do Met Gala 2026 (Tyriq Withers: convidado no tapete do Met Gala 2026)

  • 90/100 (The 2026 Met Gala - Emma Chamberlain)

  • 91/100 (Charli XCX)

  • 92/100 (Hunter Schafer comparecendo ao Baile de Gala do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art de 2026 em Nova York, EUA. Data da foto: segunda-feira, 4 de maio de 2026. (Foto de Matt Crossick/PA Images via Getty Images))

  • 93/100 (Lena Dunham)

  • 94/100 (A cantora e compositora americana Gracie Abrams chega ao Met Gala de 2026, que celebra a "Arte do Figurino", no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, em 4 de maio de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP via Getty Images))

  • 95/100 (NOVA YORK, NOVA YORK - 4 DE MAIO: (NOTA DO EDITOR: Esta imagem foi capturada usando uma câmera remota) Rachel Zegler comparece ao Met Gala 2026, que celebra a "Arte do Figurino", no Metropolitan Museum of Art, em 4 de maio de 2026, na cidade de Nova York. (Foto de Dia Dipasupil/MG26/Getty Images para o Met Museum/Vogue))

  • 96/100 (FOTO DE DESTAQUE - A modelo alemã Heidi Klum chega ao Met Gala 2026, que celebra a "Arte do Figurino", no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, em 4 de maio de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP via Getty Images))

  • 97/100 (NOVA YORK, NOVA YORK - 4 DE MAIO: (NOTA DO EDITOR: Uma câmera vintage de grande formato, combinada com um dorso digital, foi usada para criar esta imagem) Hunter Schafer comparece ao Met Gala 2026, que celebra a "Arte do Figurino", no Metropolitan Museum of Art, em 4 de maio de 2026, na cidade de Nova York. (Foto de Neilson Barnard/MG26/Getty Images para o Met Museum/Vogue))

  • 98/100 (The 2026 Met Gala - Beyoncé)

  • 99/100 (The 2026 Met Gala - Sabrina Carpenter)

  • 100/100 (The 2026 Met Gala- Chase Infiniti)

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