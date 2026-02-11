Pop

Qual a ordem cronológica dos filmes de Jurassic Park?

Lista reúne todos os filmes da saga, do clássico de 1993 ao capítulo mais recente lançado em 2025

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20h30.

A franquia “Jurassic Park” e “Jurassic World” começou em 1993 e ganhou um novo capítulo com “Jurassic World: Recomeço”, lançado no Brasil em julho de 2025. Para quem quer maratonar os filmes na sequência dos acontecimentos, a melhor forma é seguir a ordem cronológica, que reúne todos os longas da saga em uma mesma linha do tempo.

Apesar de estarem conectados, os filmes também se dividem em duas fases: a trilogia original de “Jurassic Park” e a série mais recente, “Jurassic World”, que continua a história com novos personagens e conflitos.

Ordem cronológica para assistir 'Jurassic Park' e 'Jurassic World'

  • “Jurassic Park – Parque dos Dinossauros” (1993)
  • “O Mundo Perdido: Jurassic Park” (1997)
  • “Jurassic Park III” (2001)
  • “Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros” (2015)
  • “Jurassic World: Reino Ameaçado” (2018)
  • “Jurassic World: Domínio” (2022)
  • “Jurassic World: Recomeço” (2025)

Extra (curta canônico):

  • “Battle at Big Rock” (se passa um ano após os eventos de “Jurassic World: Domínio”)

Qual é a história de 'Jurassic Park'?

Baseado em um livro de mesmo nome, “Jurassic Park – Parque dos Dinossauros” foi lançado em 1993 e dirigido por Steven Spielberg. A trama acompanha um casal de especialistas — um paleontólogo e uma paleobotânica — que é convidado por um magnata para visitar e avaliar um projeto mantido em segredo durante quatro anos em uma ilha próxima da Costa Rica.

O local funciona como um parque temático com dinossauros vivos, clonados a partir do DNA de suas espécies. Para começar a operar, o empreendimento precisa de avaliação técnica. Além do casal, também participam da visita um matemático, um advogado, o dono do parque e seus sobrinhos.

Ao longo da franquia, os filmes seguem a mesma linha do tempo, mas com mudanças de cenário e de fase. O primeiro longa acontece na Ilha Nublar, enquanto o segundo e o terceiro se passam na Ilha Sorna.

Já “Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros” inicia uma nova série e se passa 20 anos após os eventos do primeiro filme, retornando à Ilha Nublar. Em seguida, “Jurassic World: Reino Ameaçado” ocorre três anos depois, também ligado ao mesmo local.

O sétimo filme, “Jurassic World: Recomeço”, foi lançado em 2025 e se passa cinco anos após os eventos de “Jurassic World: Domínio”.

