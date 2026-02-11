Qual a ordem cronológica dos filmes de Jurassic Park?

A franquia “Jurassic Park” e “Jurassic World” começou em 1993 e ganhou um novo capítulo com “Jurassic World: Recomeço”, lançado no Brasil em julho de 2025. Para quem quer maratonar os filmes na sequência dos acontecimentos, a melhor forma é seguir a ordem cronológica, que reúne todos os longas da saga em uma mesma linha do tempo.

Apesar de estarem conectados, os filmes também se dividem em duas fases: a trilogia original de “Jurassic Park” e a série mais recente, “Jurassic World”, que continua a história com novos personagens e conflitos.

Ordem cronológica para assistir 'Jurassic Park' e 'Jurassic World'

“Jurassic Park – Parque dos Dinossauros” (1993)

“O Mundo Perdido: Jurassic Park” (1997)

“Jurassic Park III” (2001)

“Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros” (2015)

“Jurassic World: Reino Ameaçado” (2018)

“Jurassic World: Domínio” (2022)

“Jurassic World: Recomeço” (2025)

Extra (curta canônico):

“Battle at Big Rock” (se passa um ano após os eventos de “Jurassic World: Domínio”)

Qual é a história de 'Jurassic Park'?

Baseado em um livro de mesmo nome, “Jurassic Park – Parque dos Dinossauros” foi lançado em 1993 e dirigido por Steven Spielberg. A trama acompanha um casal de especialistas — um paleontólogo e uma paleobotânica — que é convidado por um magnata para visitar e avaliar um projeto mantido em segredo durante quatro anos em uma ilha próxima da Costa Rica.

O local funciona como um parque temático com dinossauros vivos, clonados a partir do DNA de suas espécies. Para começar a operar, o empreendimento precisa de avaliação técnica. Além do casal, também participam da visita um matemático, um advogado, o dono do parque e seus sobrinhos.

Ao longo da franquia, os filmes seguem a mesma linha do tempo, mas com mudanças de cenário e de fase. O primeiro longa acontece na Ilha Nublar, enquanto o segundo e o terceiro se passam na Ilha Sorna.

Já “Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros” inicia uma nova série e se passa 20 anos após os eventos do primeiro filme, retornando à Ilha Nublar. Em seguida, “Jurassic World: Reino Ameaçado” ocorre três anos depois, também ligado ao mesmo local.

O sétimo filme, “Jurassic World: Recomeço”, foi lançado em 2025 e se passa cinco anos após os eventos de “Jurassic World: Domínio”.