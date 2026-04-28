Astro de 'Jurassic Park' se livra do câncer após quimioterapia falhar

O ator Sam Neill, conhecido por interpretar Alan Grant na franquia "Jurassic Park", afirmou estar livre do câncer após quase cinco anos de tratamento contra um linfoma em estágio três. A declaração foi dada à emissora australiana 7News.

Neill convive com a doença há cerca de cinco anos e passou por sessões de quimioterapia, que descreveu como um processo difícil, mas essencial para mantê-lo vivo. Como relembrou o ator, em determinado momento, o tratamento deixou de surtir efeito.

Tratamento inovador

Após a falha da quimioterapia, o ator recorreu a uma abordagem mais avançada: a terapia com células T CAR, que modifica geneticamente células do próprio sangue para combater o câncer.

Segundo Neill, exames recentes não identificaram sinais da doença e classificou o resultado como extraordinário. O ator também defende a ampliação do acesso ao tratamento em sua Austrália natal, onde a terapia ainda está restrita a ensaios clínicos.

Com a recuperação, Neill já projeta a volta às telonas. “Está na hora de fazer outro filme”, disse.

A descoberta do câncer

O diagnóstico foi tornado público em 2023, mas a doença havia sido identificada no ano anterior. O ator foi diagnosticado com linfoma angioimunoblástico de células T após notar gânglios inchados durante a divulgação de "Jurassic World: Domínio".

No filme de 2022, ele voltou ao papel de Alan Grant ao lado de Laura Dern e Jeff Goldblum, além de nomes como Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Na época em que revelou o diagnóstico, Neill afirmou que não temia a morte, mas demonstrava desejo de continuar vivendo por mais tempo. “Gostaria de viver mais uma ou duas décadas. Quero ver meus netos crescerem”, disse na entrevista.