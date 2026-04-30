De ingressos a R$ 20 a show em Copacabana: a história de Shakira com o Rio

Shakira: cantora já passou pelo Rio em diferentes fases da carreira, de festivais a apresentações históricas (Webert Belício/AgNews)
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Publicado em 30 de abril de 2026 às 12h29.
Shakira volta ao centro do palco no Rio de Janeiro neste sábado, 2, como atração principal do Todo Mundo no Rio, megashow gratuito em Copacabana que deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas.
A apresentação coloca a cantora no maior evento de sua trajetória na cidade, mas a relação entre a colombiana e o Rio começou bem antes do palco monumental montado na orla.
Muito antes de virar estrela de um dos maiores shows do país, a colombiana já circulava pelo Rio em fases bem diferentes da carreira.
Um dos primeiros capítulos dessa história remonta aos anos 1990, quando Shakira ainda consolidava seu nome no mercado latino e apareceu em festivais populares no Brasil, com ingressos a R$ 20 e estrutura distante do gigantismo que hoje cerca sua passagem pela cidade.
Naquele momento, Shakira ainda era uma artista em ascensão no Brasil, impulsionada pelo sucesso de "Pies Descalzos" e, depois, "Dónde Están los Ladrones?".
A conexão com o público carioca começou nesse período, quando a cantora passou a ser presença recorrente em rádios, programas de TV e eventos musicais no país, criando uma base sólida que cresceria nos anos seguintes.
No palco, ela cantou “La La La (Brazil 2014)”, música lançada para o torneio, em uma performance ao lado de Carlinhos Brown.
Aquela não foi, porém, a primeira passagem de Shakira pelo Maracanã. No ano anterior, a artista já havia estado no estádio para acompanhar a final da Copa das Confederações, entre Brasil e Espanha, seleção defendida por Gerard Piqué, então seu marido. Em campo, a seleção brasileira venceu por 3 a 0 e ficou com o título.
Em 2025, o Rio de Janeiro também virou ponto de partida da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", turnê mundial da artista. Foi na cidade que Shakira iniciou a excursão que sustenta a fase atual da carreira, marcada por reinvenção estética, novos sucessos e uma reconexão com o público latino em escala global.
Shakira foi escolhida como atração principal da terceira edição do Todo Mundo no Rio, projeto criado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para transformar Copacabana em palco de megashows internacionais anuais. Antes dela, Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas em 2024, e Lady Gaga levou mais de 2 milhões à praia em 2025.
A expectativa é que Shakira mantenha o projeto em escala recorde. A prefeitura estima impacto econômico de até R$ 800 milhões, com retorno muito superior ao investimento público e forte efeito sobre turismo, hotelaria e comércio.