De ingressos a R$ 20 a show em Copacabana: a história de Shakira com o Rio

Shakira volta ao centro do palco no Rio de Janeiro neste sábado, 2, como atração principal do Todo Mundo no Rio, megashow gratuito em Copacabana que deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas.

A apresentação coloca a cantora no maior evento de sua trajetória na cidade, mas a relação entre a colombiana e o Rio começou bem antes do palco monumental montado na orla.

História com o Brasil é de longa data

Muito antes de virar estrela de um dos maiores shows do país, a colombiana já circulava pelo Rio em fases bem diferentes da carreira.

Um dos primeiros capítulos dessa história remonta aos anos 1990, quando Shakira ainda consolidava seu nome no mercado latino e apareceu em festivais populares no Brasil, com ingressos a R$ 20 e estrutura distante do gigantismo que hoje cerca sua passagem pela cidade.

Naquele momento, Shakira ainda era uma artista em ascensão no Brasil, impulsionada pelo sucesso de "Pies Descalzos" e, depois, "Dónde Están los Ladrones?".

A conexão com o público carioca começou nesse período, quando a cantora passou a ser presença recorrente em rádios, programas de TV e eventos musicais no país, criando uma base sólida que cresceria nos anos seguintes.

Shakira no Domingão do Faustão em 1997 (Reprodução/ TV Globo)

Cantora ganhou fama internacional

Em poucos anos, Shakira deixou de ser um nome em ascensão para se tornar um fenômeno global. Impulsionada por sucessos como “Whenever, Wherever”, “Hips Don’t Lie” e “She Wolf”, a colombiana alcançou o posto de estrela do pop internacional, com o Brasil acompanhando de perto essa ascensão.

Headliner do Rock in Rio

Shakira foi a grande atração do Palco Mundo no Rock in Rio, de 2011. Abrindo o show com “Estoy Aquí”, a cantora desfilou uma sequência de hits que percorreu diferentes fases da carreira e transformou sua apresentação em um dos momentos mais lembrados daquela edição. Qual é a fortuna de Shakira? Veja o tamanho do patrimônio da cantora Entre os destaques da noite, um dos mais marcantes veio com a homenagem ao Brasil. Shakira cantou “País Tropical”, clássico de Jorge Ben Jor, em dueto com Ivete Sangalo, e arrancou uma das reações mais calorosas do público. “Sou Brasil e amo vocês”, declarou a artista durante o show. Outro momento simbólico aconteceu em “Waka Waka”, quando Shakira dividiu o palco com 20 fãs brasileiros para a coreografia da música. Entre eles estava a capixaba Polyanna Wasieleswki, administradora da principal comunidade da cantora no Orkut, que à época reunia mais de 350 mil integrantes. Polyanna acompanha a carreira de Shakira desde 2004 e relembra a apresentação como um dos momentos mais marcantes de sua vida. “Dançar no Rock in Rio, ao lado dela, foi uma experiência única, fazendo a coreografia de Waka Waka, vendo toda aquela multidão”, contou. Copa do Mundo de 2014 Rio voltou a cruzar o caminho de Copa do Mundo, no Maracanã, pouco antes da final entre Alemanha e Argentina. voltou a cruzar o caminho de Shakira em 2014, quando a cantora se apresentou na cerimônia de encerramento da, no, pouco antes da final entre Alemanha e Argentina.

No palco, ela cantou “La La La (Brazil 2014)”, música lançada para o torneio, em uma performance ao lado de Carlinhos Brown.

Aquela não foi, porém, a primeira passagem de Shakira pelo Maracanã. No ano anterior, a artista já havia estado no estádio para acompanhar a final da Copa das Confederações, entre Brasil e Espanha, seleção defendida por Gerard Piqué, então seu marido. Em campo, a seleção brasileira venceu por 3 a 0 e ficou com o título.

Pontapé da tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Em 2025, o Rio de Janeiro também virou ponto de partida da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", turnê mundial da artista. Foi na cidade que Shakira iniciou a excursão que sustenta a fase atual da carreira, marcada por reinvenção estética, novos sucessos e uma reconexão com o público latino em escala global.

Todo Mundo no Rio

Shakira foi escolhida como atração principal da terceira edição do Todo Mundo no Rio, projeto criado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para transformar Copacabana em palco de megashows internacionais anuais. Antes dela, Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas em 2024, e Lady Gaga levou mais de 2 milhões à praia em 2025.

A expectativa é que Shakira mantenha o projeto em escala recorde. A prefeitura estima impacto econômico de até R$ 800 milhões, com retorno muito superior ao investimento público e forte efeito sobre turismo, hotelaria e comércio.