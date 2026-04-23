Qual é a fortuna de Shakira? Veja o tamanho do patrimônio da cantora

A cantora Shakira tem apresentação marcada no Brasil, com show no Rio de Janeiro no dia 2 de maio. A artista chega ao país em meio a uma trajetória marcada por mais de três décadas na indústria musical e pela formação de um patrimônio relevante.

Ao longo da carreira, iniciada ainda nos anos 1990, a cantora consolidou presença global com projetos como o álbum Laundry Service e colaborações recentes em plataformas digitais. A estratégia incluiu produções em espanhol e inglês, fator que ampliou o alcance internacional e sustentou a permanência em diferentes ciclos da indústria.

Turnês internacionais também compõem a base financeira da artista. Apresentações em larga escala e contratos associados contribuíram para posicioná-la entre os nomes com maior receita no setor musical.

De acordo com dados do Celebrity Net Worth, o patrimônio da cantora supera US$ 300 milhões, equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual. O montante deriva de receitas diversificadas, como vendas físicas e digitais, streaming, turnês, contratos publicitários, participações em televisão e direitos autorais.

O levantamento também indica que a artista ocupa posição de destaque entre cantoras latinas, atrás apenas de Gloria Estefan, e lidera em volume de vendas entre artistas colombianas.

Estratégia de negócios fora Dos Palcos

Além da música, a cantora mantém atuação em segmentos como fragrâncias, audiovisual e iniciativas empresariais. Em 2021, realizou a venda de seu catálogo musical, operação que garantiu liquidez e reorganização de ativos ligados à propriedade intelectual.

A artista também integrou o time de jurados do programa The Voice e participou do show do intervalo do Super Bowl 2020, evento com audiência global.

Fora do entretenimento, mantém a Fundación Pies Descalzos, voltada à educação de crianças em situação de vulnerabilidade na Colômbia.

Premiações e reconhecimento na indústria

A cantora acumula quatro prêmios no Grammy Awards ao longo da carreira. Entre os trabalhos premiados estão MTV Unplugged, Fijación Oral Vol. 1, El Dorado e Las Mujeres Ya No Lloran.

No mercado latino, soma 13 troféus no Latin Grammy Awards, com reconhecimento em categorias como Álbum do Ano e Canção do Ano. Em 2011, recebeu uma estrela na Hollywood Walk of Fame e, em 2023, foi homenageada com o MTV Video Vanguard Award.

Quando será o show em Copacabana?

Shakira se apresenta na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. O show tem início previsto para 21h45, sem duração confirmada até o momento.

O evento mantém o formato adotado nos últimos anos, com apresentações gratuitas de artistas do pop internacional no local, estratégia que concentra público na orla da cidade.

Que horas começa o show de Shakira?

A apresentação gratuita de Shakira em Copacabana está prevista para começar às 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira?

Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay. A apresentação deterá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira, previsto para 2 de maio, dentro do projeto "Todo Mundo no Rio", deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.