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53ª Festa de San Gennaro, na Mooca chega ao último fim de semana

A celebração, criada em 1973 pela Paróquia San Gennaro, combina gastronomia italiana, música, cultura e tradição religiosa

Festa de San Gennaro: combo da cantina da igreja inclui spaghetti, bruschetta e uma fatia de pizza (kajakiki/Getty Images)

Festa de San Gennaro: combo da cantina da igreja inclui spaghetti, bruschetta e uma fatia de pizza (kajakiki/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18h26.

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A 53ª Festa de San Gennaro chega ao último fim de semana neste sábado, 3, e domingo, 4, na Mooca, em São Paulo. A celebração, criada em 1973 pela Paróquia San Gennaro, combina gastronomia italiana, música, cultura e tradição religiosa.

A festa é realizada nas ruas San Gennaro e Lins e termina oficialmente no domingo, 4.

Qual é o horário da Festa de San Gennaro?

A festa de rua tem entrada gratuita e funciona nos seguintes horários:

  • Sábado: 17h às 23h
  • Domingo: 17h às 22h

A programação inclui barracas de gastronomia italiana e napolitana, música e atrações para o público.

E a Cantina San Gennaro?

Para quem prefere o ambiente interno, a Cantina San Gennaro funciona aos sábados das 18h às 23h e aos domingos das 18h às 22h.

Os ingressos custam R$ 75 aos sábados e R$ 50 aos domingos. O valor inclui spaghetti, bruschetta e uma fatia de pizza.

Os convites podem ser adquiridos na bilheteria pelo WhatsApp (11) 3207-1049.

O que esperar do último fim de semana?

A festa reúne gastronomia, música ao vivo e manifestações da cultura italiana, além de manter o caráter religioso ligado a San Gennaro, padroeiro de Nápoles.

Em 2025, a celebração recebeu o patrocínio moral da cidade de Nápoles, concedido pelo prefeito Gaetano Manfredi. Segundo a organização, foi a primeira vez que Nápoles reconheceu oficialmente uma festa realizada fora da Itália como representante da tradição napolitana.

A arrecadação do evento também é destinada às obras sociais da Paróquia San Gennaro, que mantém iniciativas como distribuição de cestas básicas, marmitas e ações de apoio a famílias.

Serviço da Festa de San Gennaro

  • Último fim de semana: 3 e 4 de outubro de 2026
  • Festa de rua: sábado, 17h às 23h; domingo, 17h às 22h
  • Entrada: gratuita
  • Local: Ruas San Gennaro e Lins – Mooca – São Paulo/SP
  • Cantina San Gennaro: sábado, 18h às 23h; domingo, 18h às 22h
  • Ingresso da cantina: R$ 75 aos sábados e R$ 50 aos domingos
  • Endereço da cantina: Rua San Gennaro, 200 – Mooca – São Paulo/SP
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