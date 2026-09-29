53ª Festa de San Gennaro, na Mooca chega ao último fim de semana

A 53ª Festa de San Gennaro chega ao último fim de semana neste sábado, 3, e domingo, 4, na Mooca, em São Paulo. A celebração, criada em 1973 pela Paróquia San Gennaro, combina gastronomia italiana, música, cultura e tradição religiosa.

A festa é realizada nas ruas San Gennaro e Lins e termina oficialmente no domingo, 4.

Qual é o horário da Festa de San Gennaro?

A festa de rua tem entrada gratuita e funciona nos seguintes horários:

Sábado: 17h às 23h

17h às 23h Domingo: 17h às 22h

A programação inclui barracas de gastronomia italiana e napolitana, música e atrações para o público.

E a Cantina San Gennaro?

Para quem prefere o ambiente interno, a Cantina San Gennaro funciona aos sábados das 18h às 23h e aos domingos das 18h às 22h.

Os ingressos custam R$ 75 aos sábados e R$ 50 aos domingos. O valor inclui spaghetti, bruschetta e uma fatia de pizza.

Os convites podem ser adquiridos na bilheteria pelo WhatsApp (11) 3207-1049.

O que esperar do último fim de semana?

A festa reúne gastronomia, música ao vivo e manifestações da cultura italiana, além de manter o caráter religioso ligado a San Gennaro, padroeiro de Nápoles.

Em 2025, a celebração recebeu o patrocínio moral da cidade de Nápoles, concedido pelo prefeito Gaetano Manfredi. Segundo a organização, foi a primeira vez que Nápoles reconheceu oficialmente uma festa realizada fora da Itália como representante da tradição napolitana.

A arrecadação do evento também é destinada às obras sociais da Paróquia San Gennaro, que mantém iniciativas como distribuição de cestas básicas, marmitas e ações de apoio a famílias.

Serviço da Festa de San Gennaro