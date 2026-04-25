Shakira promete convidados e figurino novo em megashow: 'Mal posso esperar'

A uma semana de subir ao palco da Praia de Copacabana, Shakira aumentou a expectativa dos fãs e prometeu um show com novidades no Rio de Janeiro. A cantora colombiana afirmou neste sábado, 25, que prepara "muitas surpresas" para a apresentação gratuita marcada para o próximo dia 2 de maio.

"Quase lá, Rio!!! Preparando muitas surpresas para vocês: artistas convidados, figurino novo, músicas que vocês vão adorar ouvir… Mal posso esperar para estar lá… no altar do planeta!!", escreveu a artista nas redes sociais.

Entre as curtidas da publicação estava Anitta, apontada como uma das possíveis participações especiais do espetáculo. As duas lançaram recentemente a música "Choka Choka", o que reforçou as especulações sobre uma participação da brasileira no evento.

O show integra o projeto Todo Mundo no Rio, responsável por levar megashows gratuitos à capital fluminense nos últimos anos, com apresentações de Madonna e Lady Gaga.

Quando e onde será o show

A apresentação acontece no sábado, 2 de maio, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Assim como nas edições anteriores, o palco foi montado em frente ao Copacabana Palace.

Que horas começa?

O início do show está previsto para acontecer entre 21h30 e 21h45.

O evento será gratuito?

Sim. O acesso ao show será totalmente gratuito, seguindo o mesmo formato adotado nas últimas edições do projeto.

Mesmo nas áreas VIP destinadas a patrocinadores, não haverá venda de ingressos — apenas convites.

Onde assistir ao show de Shakira?

A apresentação de Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.

Aulão de Waka Waka

A organização do show de Shakira programou duas ações abertas ao público nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A iniciativa prevê a realização de aulões com foco na coreografia da música Waka Waka, em preparação para a apresentação marcada para 2 de maio.

Em publicação nas redes sociais, os responsáveis pelo evento convocaram fãs para participar da atividade e se preparar para o espetáculo.

"Bora aquecer pro Todo Mundo No Rio? O esquenta oficial já tem hora e lugar: um aulão aberto e gratuito em Copacabana pra aprender a coreografia de Waka Waka, soltar o corpo, curtir junto e chegar mais do que pronto pro grande dia, 02 de maio. Marca aqui não pode perder esse aulão por nada ", informou o conteúdo divulgado, que anunciou encontros nos dias 19 e 26 de abril (amanhã).

Entre as ativações, o Túnel Rebouças, uma das principais ligações entre regiões da capital fluminense, recebeu peças publicitárias com a imagem da artista, ampliando a visibilidade do show na cidade.

Surpresas

Sem confirmar oficialmente convidados, Shakira afirmou que a apresentação em Copacabana pode ser "o maior concerto" de sua carreira, com previsão de público de até 2,5 milhões de pessoas.

Ao comentar a parceria com Anitta, a cantora fez elogios à brasileira.

"Não posso adiantar nenhuma surpresa, mas vocês conhecem a Anitta, né? Ela é a rainha. A amizade que eu tenho com ela é muito valiosa, é um presente, e essa oportunidade de cantar com ela, de fazer uma colaboração em uma música tão legal, ‘Choka Choka’, que é um baile funk, que eu sempre quis fazer uma coisa assim. É realmente incrível", disse Shakira.