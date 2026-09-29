Bono revela vergonha de encontrar Rosalía após escrever música em homenagem à cantora

O vocalista do U2, Bono, já se encontrou com o papa, conversou com presidentes e enfrentou multidões em estádios. Mesmo assim, há uma situação que ainda parece deixá-lo nervoso: encontrar Rosalía pessoalmente depois de escrever uma música em homenagem à cantora.

Em entrevista à Rolling Stone, Bono revelou os bastidores de “The Mirror Maker (Rosalía)”, quarta faixa de “Carnaval de Luz”, novo álbum do U2, que chega em 13 de novembro pela Island Records. O disco é o primeiro trabalho da banda com músicas inéditas em nove anos.

“Normalmente escrevemos músicas sobre pessoas na cadeia ou pessoas mortas. Heróis mortos ou tentativas de tirá-los da cadeia. Aqui, estamos apenas celebrando alguém por ser uma artista extraordinária”, explicou Bono.

Bono precisou de Penélope Cruz para chegar a Rosalía

A inspiração para a música veio de “Lux”, álbum de Rosalía lançado em 2025 e marcado pela exploração da espiritualidade em 13 idiomas.

Segundo Bono, a cantora alcançou um lugar artístico que o U2 também buscava. “Ela chegou ao mesmo ponto que nós, só que antes”, disse.

A faixa passou por um processo bastante longo: foram 196 versões até chegar ao resultado final, de acordo com o produtor Jacknife Lee. O arranjo também foi modificado para fugir da sonoridade elétrica original e evitar que a faixa soasse “excessivamente masculina”.

Antes de lançar a música, Bono quis pedir a aprovação de Rosalía — mas não sabia como entrar em contato com ela. Recorreu então à amiga em comum Penélope Cruz.

“Liguei para a Penélope: ‘O que eu faço?’ Ela disse: ‘Liga para ela.’ E eu pensei: ‘Vou parecer um stalker’”, contou.

Ele acabou tomando coragem. Rosalía, segundo Bono, foi “muito encorajadora” e “me fez rir muito”. Os dois passaram a conversar e descobriram uma afinidade em torno do poeta espanhol Federico García Lorca.

O detalhe curioso é que eles ainda não se encontraram pessoalmente. “Acho que não consigo me encontrar com ela agora. Estou juntando coragem para mandar a versão final”, confessou o cantor.

O U2 chegou a cogitar convidar Rosalía para cantar na parte em que Bono imita o soprano da artista. A ideia foi descartada. “Por que alguém cantaria em uma música sobre si mesma?”, brincou Lee.

Dolly Parton também está no novo álbum

“Carnaval de Luz” terá 12 faixas e conta ainda com uma participação especialmente simbólica. Dolly Parton, que morreu em 25 de agosto, aos 80 anos, aparece em “Torn”, descrita pelo U2 como uma delicada canção country sobre laços familiares rompidos.

A música foi composta por Parton, U2 e Johnny McDaid, do Snow Patrol. Bono contou que Dolly gravou a faixa já doente, saindo da cama para ir ao estúdio.

“Dá para ouvir isso. E mal consigo escutar agora”, afirmou.

O álbum ainda reúne Brian Eno em três faixas, Martin Garrix em “Glorify” e produção adicional de Ryan Tedder em “Silencio”.

U2 celebra 50 anos com formação completa

O disco também marca o retorno do baterista Larry Mullen Jr., que ficou afastado após uma cirurgia delicada no pescoço e não participou da temporada da banda na Sphere, em Las Vegas, em 2023 e 2024.

Agora novamente completo, o U2 chega ao novo álbum no ano em que completa 50 anos desde a primeira vez que os quatro tocaram juntos, em 25 de setembro de 1976.