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Shakira no Rio: veja os cuidados para não perder pertences durante show em Copacabana

Apresentação da cantora colombiana acontecerá no próximo sábado, 2 de maio, no Rio de Janeiro

Shakira: show da colombiana vai ocorrer em 2 de maio, em Copacabana (Kevin Mazur/Getty Images)

Shakira: show da colombiana vai ocorrer em 2 de maio, em Copacabana (Kevin Mazur/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06h00.

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O megashow de Shakira, marcado para o próximo sábado na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, deve atrair grande público e mobilizar turistas de diferentes regiões. Com a concentração de pessoas à beira-mar, cresce também o risco de furtos e perda de documentos pessoais durante o evento.

Uma recomendação prática tem sido reforçada por especialistas: evitar portar documentos originais e optar por cópias autenticadas em cartório. A medida busca reduzir impactos em casos de extravio, sem comprometer a comprovação de identidade.

A orientação é do escrevente substituto do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Henrique Vitor. Segundo ele, o procedimento garante validade jurídica ao documento reproduzido.

"Autenticar significa tornar autêntico. Dessa forma, a cópia autenticada em cartório tem o mesmo valor de prova que o original para todos os efeitos legais", explica.

A recomendação ganha relevância diante da expectativa de público elevado, incluindo visitantes de outras cidades e países. Em situações de perda ou furto, portar apenas cópias pode evitar a necessidade imediata de emissão de novos documentos, processo que pode afetar deslocamentos e compromissos. A emissão de segunda via pode exigir tempo e burocracia, especialmente fora da cidade de origem.

O 15º Ofício de Notas também atua como posto conveniado do Detran, permitindo a solicitação de segunda via de documentos sem necessidade de agendamento prévio.

Orientações para quem viaja com menores?

No caso de responsáveis que viajarão com crianças, há exigências específicas. Quando o deslocamento ocorre com apenas um dos responsáveis legais, é obrigatória a apresentação da Autorização de Viagem para Menores.

O documento pode ser emitido em formato digital, com validação por videoconferência e uso de QR Code, ou presencialmente em cartório, com reconhecimento de firma. A exigência busca assegurar a regularidade da viagem e evitar impedimentos durante o deslocamento.

Quando será o show em Copacabana?

Shakira se apresenta na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. O show tem início previsto para 21h45, sem duração confirmada até o momento.

O evento mantém o formato adotado nos últimos anos, com apresentações gratuitas de artistas do pop internacional no local, estratégia que concentra público na orla da cidade.

Que horas começa o show de Shakira?

A apresentação gratuita de Shakira em Copacabana está prevista para começar às 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira?

A apresentação de Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira, previsto para 2 de maio, dentro do projeto "Todo Mundo no Rio", deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.

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