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Chitãozinho & Xororó em SP: horário e ingressos para ‘Meninos de Roça’

O single 'Meninos de Roça' revisita a infância dos irmãos no interior do Paraná e a história de um sonho que começou em uma realidade simples

Chitãozinho & Xororó: dupla apresenta-se neste sábado, 3, no Suhai Music Hall, em São Paulo (Redes Sociais/Reprodução)

Chitãozinho & Xororó: dupla apresenta-se neste sábado, 3, no Suhai Music Hall, em São Paulo (Redes Sociais/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18h29.

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Chitãozinho & Xororó apresentam-se neste sábado, 3, no Suhai Music Hall, em São Paulo, com o show ligado ao projeto “Meninos de Roça”. A casa abre às 20h e a apresentação começa às 22h.

O evento reúne a dupla sertaneja em uma trajetória que já ultrapassa cinco décadas. O single “Meninos de Roça” revisita a infância dos irmãos no interior do Paraná e a história de um sonho que começou em uma realidade simples.

A música também homenageia o pai da dupla, que apostou no talento dos filhos e ajudou a viabilizar o início da carreira.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos partem dos seguintes valores, conforme o setor:

  • VIP Platinum: a partir de R$ 600 + R$ 120
  • VIP Gold: a partir de R$ 560 + R$ 112
  • Plateia Central: a partir de R$ 510 + R$ 102
  • Plateia Lateral 1: a partir de R$ 470 + R$ 94
  • Plateia Lateral 2: a partir de R$ 470 + R$ 94
  • Camarote 1º Piso – Setor A: a partir de R$ 425 + R$ 85
  • Camarote 1º Piso – Setor B: a partir de R$ 480 + R$ 96
  • Camarote 1º Piso – Setor C: a partir de R$ 420 + R$ 84
  • Camarote 2º Piso – Setor A: a partir de R$ 425 + R$ 85
  • Camarote 2º Piso – Setor C: a partir de R$ 315 + R$ 63
  • Mezanino Central 2º Piso: a partir de R$ 105 + R$ 21
  • Mezanino Direito 2º Piso: a partir de R$ 225 + R$ 45
  • Mezanino Esquerdo 2º Piso: a partir de R$ 225 + R$ 45

Os ingressos são vendidos pela [Ticketmaster](https://www.ticketmaster.com.br/). O Suhai Music Hall também informa atendimento pela bilheteria física do Shopping Ibirapuera.

Como chegar ao Suhai Music Hall

O espaço fica dentro do Shopping SP Market, na Avenida das Nações Unidas, 22.540, em Jurubatuba. O local fica ao lado da estação Jurubatuba da CPTM, na Linha 9-Esmeralda, e tem acesso direto pela Marginal Pinheiros.

O Suhai Music Hall informa ainda mais de 3 mil vagas de estacionamento.

Mais informações sobre o local podem ser acompanhadas pelo [Instagram do Suhai Music Hall](https://www.instagram.com/suhaimusichall/).

Serviço

  • Data: 3 de outubro de 2026
  • Abertura da casa: 20h
  • Show: 22h
  • Local: Suhai Music Hall
  • Endereço: Avenida das Nações Unidas, 22.540 – Jurubatuba – São Paulo/SP
  • Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Entrada proibida para menores de 5 anos, sujeita a alteração por decisão judicial.
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

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