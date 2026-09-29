Chitãozinho & Xororó em SP: horário e ingressos para ‘Meninos de Roça’

Chitãozinho & Xororó apresentam-se neste sábado, 3, no Suhai Music Hall, em São Paulo, com o show ligado ao projeto “Meninos de Roça”. A casa abre às 20h e a apresentação começa às 22h.

O evento reúne a dupla sertaneja em uma trajetória que já ultrapassa cinco décadas. O single “Meninos de Roça” revisita a infância dos irmãos no interior do Paraná e a história de um sonho que começou em uma realidade simples.

A música também homenageia o pai da dupla, que apostou no talento dos filhos e ajudou a viabilizar o início da carreira.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos partem dos seguintes valores, conforme o setor:

VIP Platinum: a partir de R$ 600 + R$ 120

a partir de R$ 600 + R$ 120 VIP Gold: a partir de R$ 560 + R$ 112

a partir de R$ 560 + R$ 112 Plateia Central: a partir de R$ 510 + R$ 102

a partir de R$ 510 + R$ 102 Plateia Lateral 1: a partir de R$ 470 + R$ 94

a partir de R$ 470 + R$ 94 Plateia Lateral 2: a partir de R$ 470 + R$ 94

a partir de R$ 470 + R$ 94 Camarote 1º Piso – Setor A: a partir de R$ 425 + R$ 85

a partir de R$ 425 + R$ 85 Camarote 1º Piso – Setor B: a partir de R$ 480 + R$ 96

a partir de R$ 480 + R$ 96 Camarote 1º Piso – Setor C: a partir de R$ 420 + R$ 84

a partir de R$ 420 + R$ 84 Camarote 2º Piso – Setor A: a partir de R$ 425 + R$ 85

a partir de R$ 425 + R$ 85 Camarote 2º Piso – Setor C: a partir de R$ 315 + R$ 63

a partir de R$ 315 + R$ 63 Mezanino Central 2º Piso: a partir de R$ 105 + R$ 21

a partir de R$ 105 + R$ 21 Mezanino Direito 2º Piso: a partir de R$ 225 + R$ 45

a partir de R$ 225 + R$ 45 Mezanino Esquerdo 2º Piso: a partir de R$ 225 + R$ 45

Os ingressos são vendidos pela [Ticketmaster](https://www.ticketmaster.com.br/). O Suhai Music Hall também informa atendimento pela bilheteria física do Shopping Ibirapuera.

Como chegar ao Suhai Music Hall

O espaço fica dentro do Shopping SP Market, na Avenida das Nações Unidas, 22.540, em Jurubatuba. O local fica ao lado da estação Jurubatuba da CPTM, na Linha 9-Esmeralda, e tem acesso direto pela Marginal Pinheiros.

O Suhai Music Hall informa ainda mais de 3 mil vagas de estacionamento.

Mais informações sobre o local podem ser acompanhadas pelo [Instagram do Suhai Music Hall](https://www.instagram.com/suhaimusichall/).

Serviço