Chitãozinho & Xororó em SP: horário e ingressos para ‘Meninos de Roça’

Chitãozinho & Xororó: dupla apresenta-se neste sábado, 3, no Suhai Music Hall, em São Paulo (Redes Sociais/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18h29.
Chitãozinho & Xororó apresentam-se neste sábado, 3, no Suhai Music Hall, em São Paulo, com o show ligado ao projeto “Meninos de Roça”. A casa abre às 20h e a apresentação começa às 22h.
O evento reúne a dupla sertaneja em uma trajetória que já ultrapassa cinco décadas. O single “Meninos de Roça” revisita a infância dos irmãos no interior do Paraná e a história de um sonho que começou em uma realidade simples.
A música também homenageia o pai da dupla, que apostou no talento dos filhos e ajudou a viabilizar o início da carreira.
Os ingressos partem dos seguintes valores, conforme o setor:
Os ingressos são vendidos pela [Ticketmaster](https://www.ticketmaster.com.br/). O Suhai Music Hall também informa atendimento pela bilheteria física do Shopping Ibirapuera.
O espaço fica dentro do Shopping SP Market, na Avenida das Nações Unidas, 22.540, em Jurubatuba. O local fica ao lado da estação Jurubatuba da CPTM, na Linha 9-Esmeralda, e tem acesso direto pela Marginal Pinheiros.
O Suhai Music Hall informa ainda mais de 3 mil vagas de estacionamento.
Mais informações sobre o local podem ser acompanhadas pelo [Instagram do Suhai Music Hall](https://www.instagram.com/suhaimusichall/).